Iliad 40 GB: come attivare le offerte Iliad con più di 40 GB

Se i vostri Giga di navigazione disponibili ogni mese non vi bastano mai, scoprite come attivare le offerte Iliad con più di 40 GB. Parliamo in particolare di Iliad Giga 50, al costo di soli 7,99 Euro/mese.

Se siete alla ricerca di un’offerta Iliad con più di 40 GB di navigazione al mese, l’operatore propone questo mese un pacchetto che fa al caso vostro: si tratta di Iliad Giga 50. Questa tariffa telefonia mobile include infatti 50 GB di navigazione in 4G/4G+ ogni mese, oltre che minuti e SMS illimitati in Italia e Europa e tanti servizi utili del tutto gratuiti.

Offerte Iliad con più di 40 GB

La più recente delle offerte Iliad con più di 40GB al mese, Iliad Giga 50 è disponibile per tutti i nuovi clienti al costo di 7,99 Euro/mese. Oltre a questo canone mensile, dovrete eventualmente sostenere il costo una tantum della nuova SIM, pari a 9,99 Euro.

Di seguito vi proponiamo un dettaglio dei servizi e delle principali caratteristiche di Iliad Giga 50:

50GB in 4G/4G+, superati i 50GB all’interno del singolo mese di riferimento, potrete continuare a navigare al costo di 0,90 Euro/100 MB (previo espresso consenso);

minuti e SMS illimitati, verso fissi e mobili in Italia;

minuti e SMS illimitati in Europa;

4GB dedicati in roaming nei Paesi europei;

minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali, in oltre 60 destinazioni tra cui USA e Canada;

servizio Mi richiami;

servizio Hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

controllo del credito residuo;

segreteria telefonica;

portabilità del numero.

Se state pensando di passare ad Iliad per avere un’offerta telefonia mobile che preveda più di 40GB al mese, i vantaggi essenziali di cui potrete godere scegliendo questa soluzione sono sicuramente la trasparenza e la semplicità contrattuale dell’azienda. In particolare, questo pacchetto non subirà variazioni nel tempo, è priva di vincoli e costi nascosti, include servizi gratuiti.

Altre offerte Iliad

L’alternativa alla tariffa appena descritta Iliad Giga 50 è Iliad VOCE. Questa offerta è attivabile al costo di 4,99 Euro/mese. In aggiunta, dovrete sostenere per l’eventuale acquisto di una nuova SIM il costo di 9,99 Euro una tantum.

Ecco tutte le caratteristiche e i servizi che sono compresi in Iliad VOCE:

40MB in 4G/4G+, superata questa soglia, con il vostro consenso, potrete continuare a navigare a 0,90 Euro ogni 100Mb;

minuti chiamate e SMS illimitati, verso fissi e mobili in Italia;

minuti chiamate e SMS illimitati, oltre che 4Mb di roaming, se vi trovate in Europa.

Oltre a questi, troverete gratuitamente:

il servizio Mi richiami;

la possibilità di generare Hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

un piano tariffario bloccato;

la possibilità di controllare sempre il vostro credito residuo;

il servizio di segreteria telefonica;

la portabilità del numero.

Curiosi di sapere come funziona il veloce processo di attivazione delle offerte Iliad? Proseguite con la lettura della sezione successiva.

Come attivare le offerte Iliad con più di 40 GB

Attivare qualsiasi offerta Iliad è davvero semplice e veloce. Vediamo tutte le modalità a disposizione e i passaggi necessari in merito a come attivare un’offerta Iliad.

Per completare questa operazione, Iliad consente di scegliere tra due modalità:

attivazione online a partire dal sito web dell’azienda;

a partire dal sito web dell’azienda; recandosi presso uno store fisico tra quelli presenti in tutta Italia.

Questi sono gli step da seguire nel caso in cui preferiate la prima modalità, ovvero quella dell’attivazione tramite canali web:

1. collegatevi al sito web iliad.it;

2. dalla pagina “Offerta”, cliccate sul bottone “Registrati” della tariffa che desiderate attivare;

3. inserite il numero che desiderate mantenere, oppure selezionate tra i numeri disponibili nella tendina presente nella schermata se preferite attivare un nuovo numero;

4. inserite i dati anagrafici dell’intestatario della linea telefonica;

5. aggiungete un metodo di pagamento;

6. inserite i dati necessari per la fatturazione e la spedizione di un’eventuale nuova SIM card Iliad;

7. confermate le informazioni aggiunte.

Per completare il processo saranno necessari non più di 5 minuti ed è perciò l’opzione migliore per tutti coloro che hanno buona confidenza con i canali online.

Per quanto riguarda la seconda opzione, ovvero nel caso in cui preferiate recarvi in uno punto vendita fisico dell’azienda, gli operatori eseguiranno i passaggi necessari per voi. Se necessaria, potrete inoltre acquistare sul posto la vostra nuova SIM Iliad.

Per verificare quale sia il punto vendita più vicino a voi, cliccate alla voce del menu “Iliad Store” del portale online. Nella barra di ricerca posta all’interno della pagina, inserite il vostro comune di residenza. I risultati vi restituiranno il punto vendita nelle vicinanze.

Come contattare Iliad

Per entrare in contatto con il Servizio Clienti Iliad e risolvere così ogni vostro dubbio o problema, l’operatore ha attivato una serie di utili canali. In questa sezione, parliamo dei contatti e delle risorse dedicate al supporto di tutti coloro che desiderano acquistare una tariffa Iliad oppure che sono già clienti.

I canali a vostra disposizione per contattare Iliad o rimanere aggiornati sulle ultime novità aziendali sono:

guida online , sul sito web Iliad;

, sul sito web Iliad; assistenza telefonica , tramite il Numero Verde gratuito;

, tramite il Numero Verde gratuito; posta aerea , per l’invio di comunicazioni ufficiali;

, per l’invio di comunicazioni ufficiali; punto vendita fisico;

fisico; pagine social media.

Se avete necessità di modo particolare di usufruire di un servizio di assistenza clienti, potrete innanzi tutto consultare in autonomia la guida online disponibile sul sito web dell’azienda. Cliccate alla voce “Assistenza” del menu principale. All’interno di questa pagina saranno presenti diversi moduli sviluppati a seconda dell’argomento specifico:

registrazione e attivazione;

rinnovo, ricarica e consumi;

offerta, smartphone, opzioni e servizi.

Scegliendo una di queste sezioni, potrete accedere ad una raccolta di articoli di approfondimento e grazie ai quali potrete ottenere una veloce risposta a dubbi, domande oppure difficoltà tecniche.

Se preferite chiedere aiuto tramite il servizio di assistenza telefonica, potrete digitare il 177. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22, e il sabato, la domenica e i festivi, dalle 9 alle 20.

Può infine capitare che sia necessario inviare alcuni documenti ufficiali per posta aerea. In questo caso potrete utilizzare l’indirizzo ILIAD CP 14106 – 20146 Milano.

Una soluzione alternativa per entrare in contatto con Iliad è quella di recarsi presso i punti vendita fisici. In merito a ciò, abbiamo già accennato al servizio di localizzazione presente sul sito web aziendale che vi consente di selezionare il punto vendita più vicino a voi. Per accedervi, navigate alla voce “Iliad store” del menu principale, cliccate il link corrispondente. La pagina che ne risulta include una mappa e una barra di ricerca all’interno della quale inserire la vostra città oppure il vostro codice postale. I risultati saranno gli store in prossimità del vostro domicilio.

Per concludere, un’eccellente strategia per rimanere in contatto con l’operatore è quello di connettersi con le pagine dell’operatore sui social media. Ecco i profili che dovrete seguire per farlo:

su Facebook , cercate @liadItalia;

, cercate @liadItalia; su Instagram , seguite @iliaditalia;

, seguite @iliaditalia; su YouTube , digitate @iliad;

, digitate @iliad; su LinkedIn , cercate @iliaditalia;

, cercate @iliaditalia; su Twitter, digitate @IliadItalia.

Caratteristiche operatore Iliad

Iliad è uno degli operatori più giovani sul mercato del settore in Italia, ma nonostante questo la società francese è al quarto posto per diffusione e popolarità sul panorama nazionale. Dal suo lancio, l’azienda conta infatti più di 14 milioni di utenti in Italia, con un fatturato che, come annunciato in un recente comunicato stampa, toccava i 177 milioni di Euro al primo semestre 2019.

Iliad, che in Francia è conosciuta sotto il nome di Free Mobile, si è posta subito in modo molto chiaro in termini di comunicazione, sottolineando fortemente l’importanza di proporre un servizio trasparente. Questa promessa è trasmessa efficacemente dallo slogan #Rivoluzioneiliad, che si traduce in un’offerta ai consumatori caratterizzata da zero costi nascosti, proposte sottoscritte che non cambiano nel tempo, assenza di vincoli, gratuità dei servizi inclusi e un’attivazione che si conclude con successo in circa 5 minuti. Un rapporto che vuole essere quindi basato sulla semplicità e fiducia nei confronti dei propri clienti.

Come verificare copertura rete Iliad

Per quanto riguarda la copertura del segnale di rete, ad oggi è raggiunto quasi tutto il territorio italiano. Inoltre, è importante sapere che la compagnia può contare su una rete di impianti di cui è proprietaria. Secondo i dati di gennaio 2020, le sole zone in Italia che ancora non potevano contare su impianti di proprietà Iliad erano quelle corrispondenti alla Valle d’Aosta, alla Basilicata, al Molise e alla Calabria. In queste regioni la connessione comunque sempre garantita dall’operatore WindTre, con il quale Iliad ha all’attivo una partnership per la condivisione e gestione degli impianti. Secondo i dati più recenti, Iliad può contare su più di 2.250 impianti per la connessione con velocità in 4G/4G.

Per verificare la copertura, Iliad offre un servizio online, gratuito e accessibile a tutti. Si tratta della sezione “Verifica copertura” all’interno del portale web dell’operatore. Verificate così la copertura della rete Iliad in tutta Italia, filtrando la tipologia di connessione disponibile tra:

servizio 4G/4G+;

servizio 3G ;

; servizio 2G.

Ne risulterà una mappa dell’Italia con zone colorate a seconda della qualità della connessione di vostra scelta. La mappa rappresenta infatti la disponibilità del servizio.

La rete Iliad ancora non comprende la possibilità di navigare con una tariffa 5G.