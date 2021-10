Iliad 120 Giga per già clienti: si può ancora attivare a ottobre 2021?

Iliad è un’azienda francese che è diventata molto apprezzata in Italia: non è infatti un caso che a pochi anni dal suo arrivo nel nostro Paese sia divenuta il quarto operatore di telefonia mobile in Italia. Come funzionano le offerte per i già clienti ? La promozione 120 Giga potrà essere ancora attivata nel mese di ottobre 2021? Ecco cosa sapere in merito.

Iliad è un operatore di telefonia mobile che nel corso degli anni si è distinto per diversi motivi. Da un lato troviamo la sua grande trasparenza, in quanto le sue tariffe commerciali prevedono dei prezzi validi per sempre e che non andranno incontro a rimodulazioni.

Dall’altro le offerte mobile di Iliad prevedono dei costi davvero molto convenienti, che non superano i 10 euro al mese e che permettono di avere accesso a dei pacchetti di tipo all inclusive, con Giga, minuti e messaggi (anche in roaming nei Paesi europei).

Scopri le offerte mobile che si possono attivare online con Iliad

Scopri le offerte Iliad »

Quello che è stato sempre criticato all’operatore francese è il fatto che non ci fossero offerte pensate per i già clienti, ovvero che tutte le nuove promozioni messe in commercio (che sono sempre più convenienti rispetto a quelle passate in quanto seguono l’andamento e l’evoluzione dei mercati) fossero attivabili da tutti, tranne che dai già clienti.

Per soddisfare le esigenze di un pubblico che si è comunque affezionato all’operatore per i motivi sopra citati, le carte sono state cambiate e oggi anche i già clienti possono passare a quella che rappresenta la migliore offerta dell’operatore, ovvero Giga 120.

Come funziona la procedura? Quanto tempo ci vuole per cambiare offerta? Ci sono dei costi da sostenere? Vediamo di seguito cosa sapere in merito e cosa fare per fare il passaggio a Iliad Giga 120 anche se si è già clienti Iliad, e non necessariamente clienti di un altro operatore.

Scopri le promozioni Iliad »



Iliad 120 Giga per già clienti: come funziona il passaggio

I già clienti Iliad potranno passare alla promozione Giga 120 direttamente dal sito web dell’azienda, o dall’applicazione dedicata, accedendo con l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso.

Per esempio, aprendo l’app di Iliad, alla sezione Home e a prescindere da quella che è la propria offerta, apparirà la seguente schermata:

Vuoi più giga? Cambia offerta. 120 GB, minuti e SMS illimitati, 9,99 euro al mese, per sempre per davvero.

A condizioni di suo lecito e corretto, esclusi i servizi aggiuntivi a pagamento. 120GB in Italia + 6GB in Europa. Il 5G è disponibile su dispositivi compatibili con la rete Iliad e nelle aree coperte da rete 5G Iliad.

Il cambio offerta è gratuito e verrà effettuato alla data del prossimo rinnovo dell’offerta attualmente attiva.

Si dovrà quindi spuntare la casella Dichiaro di aver preso visione e accettato le Condizioni Generali, la Sintesi Contrattuale, Carta dei Servizi e la Brochure dei prezzi, e cliccare su Conferma.

La richiesta sarà presa in carico fin da subito. Nella schermata successiva si potrà infatti leggere la dicitura La tua richiesta di cambio offerta è andata a buon fine. Sarà inoltre indicata la data a partire dalla quale sarà attiva la nuova promozione, ovvero Iliad Giga 120.

Clicca sul link presente qui sotto per scoprire subito di più su questa possibilità offerta ai già clienti Iliad, oppure continua a leggere: nel paragrafo successivo ti spiegheremo in modo approfondito in cosa consiste la promozione Iliad 120 Giga.

Scopri Iliad Giga 120 »



Annunci Google

L’offerta Iliad Giga 120: costo e servizi inclusi

Considerato che Giga 120 è la sola offerta con la quale i già clienti Iliad possono effettuare il cambio di tariffa a costo zero (del resto, si tratta della promozione migliore in assoluto al momento tra quelle proposte da Iliad), vediamo quali sono le sue caratteristiche e i costi da sostenere ogni mese.

La promozione Giga 120 prevede un costo di 9,99 euro al mese, al quale si aggiunge un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM (questo costo non è dunque previsto per i già clienti che stanno semplicemente cambiando offerta, restando fedeli a Iliad).

Passa a Iliad Giga 120 »

I servizi inclusi ogni mese sono i seguenti:

minuti illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada);

SMS illimitati verso tutti in Italia;

120 Giga di traffico dati in 4G e 5G ogni mese;

tutti i servizi accessori, ovvero Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica;

minuti ed SMS illimitati e fino a 6 Giga al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta in roaming in Europa.

Questa promozione potrà essere attivata da tutti, in pratica, ovvero:

su un nuovo numero;

dai clienti che mantengono il vecchio numero effettuando la portabilità da un altro operatore: in questa ipotesi, in vista del passaggio definitivo a Iliad, si riceverà un numero provvisorio Iliad da utilizzare nei primi giorni.

Le offerte Iliad si potranno sottoscrivere direttamente online, oppure recandosi presso uno degli store dislocati sul territorio nazionale. Clicca sul link in basso per approfittare di tutti i vantaggi di Iliad Giga 120.

Attiva Iliad Giga 120 »

Iliad Giga 80

I già clienti non potranno invece attivare un’altra promozione, che risulta particolarmente conveniente in quanto prevede un costo mensile di 7,99 euro, al quale si aggiunge il consueto contributo una tantum per la nuova SIM Iliad.

Questa promozione comprende i seguenti servizi inclusi ogni mese:

minuti illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada);

SMS illimitati verso tutti in Italia;

80 Giga di traffico dati in 4G e 5G ogni mese;

tutti i servizi accessori, ovvero Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica;

minuti ed SMS illimitati e fino a 5 Giga al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta in roaming in Europa.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Scopri Iliad Giga 80 »

Ricapitolando sulle offerte Iliad, si può concludere che l’azienda ha praticamente aggiunto il tassello mancante, per il quale non era stata particolarmente apprezzata, ovvero quello di dare ai propri clienti la possibilità di attivare l’ultima tariffa messa in commercio, che di solito corrisponde sempre alla migliori soluzione tra tutte.

Iliad Voce

Una terza promozione che potrebbe essere presa in considerazione da quelle persone sono alla ricerca di una promozione con la quale pagare molto poco, chiamare tanto e che non sono interessati ad avere tanti Giga sul cellulare.

Si tratta di Iliad Voce, disponibile al costo di 4,99 euro al mese + un contributo una tantum di 9,99 euro al mese, e che include:

minuti illimitati verso tutti in Italia;

SMS illimitati verso tutti in Italia;

40 Mega di traffico dati in 4G/4G+ ogni mese;

tutti i servizi accessori, ovvero Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica;

minuti ed SMS illimitati e fino a 40 Mega al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta in roaming in Europa.

Clicca sul link per sapere di più, ricordando che anche questa offerta non potrà essere sottoscritta dai già clienti, ma su nuovi numeri o in portabilità da qualsiasi altro operatore.

Scopri Iliad Voce »