Ilad per ragazzi: le tariffe dell’operatore consigliate per minori e ragazzi

Iliad è uno dei principali operatori di telefonia mobile attualmente presenti sul mercato italiano. Sin dal suo debutto nel nostro Paese, avvenuto nel maggio del 2018, l’operatore si è contraddistinto per un’ottimo rapporto qualità/prezzo e per la totale assenza di vincoli e costi nascosti. Queste caratteristiche rendono Iliad un operatore ideale per i più giovani. Ecco le migliori tariffe Iliad per minori e ragazzi e come fare per attivarle.

Le tariffe per smartphone per i più giovani devono presentare caratteristiche ben precise. Gli utenti più giovani sono, infatti, abituati a sfruttare al massimo il proprio smartphone (in particolare per navigare in mobilità) e, anche per via di un budget limitato, troveranno sicuramente conveniente puntare su offerte dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, senza vincoli o costi nascosti.

Tutte queste caratteristiche le ritroviamo tra le offerte Iliad. L’operatore di telefonia mobile sin dal suo debutto in Italia ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione contribuendo, in modo determinante, all’incremento dei GB inclusi per gli utenti ed alla progressiva riduzione dei costi nascosti da parte degli altri operatori.

Per gli utenti più giovani, sia minori che ragazzi da poco maggiorenni, scegliere Iliad è un’opzione da tenere in forte considerazione grazie all’enorme convenienza che caratterizza le offerte del provider. In particolare, l’offerta da tenere d’occhio in questo periodo è Giga 50. Ecco tutti i dettagli:

Giga 50 di Iliad

Per i ragazzi più giovani è essenziale poter utilizzare lo smartphone liberamente, senza dover verificare costantemente il quantitativo di minuti, SMS e GB ancora disponibili sino al prossimo rinnovo mensile. Per questo motivo, Giga 50 di Iliad è una delle offerte più in linea con quelle che sono le esigenze di chi, come minori e ragazzi, sfrutta al massimo il proprio smartphone.

Chi sceglie Giga 50 di Iliad potrà contare su:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 50 GB di traffico dati in 4G disponibili ogni mese per navigare sfruttando la rete 4G di Iliad

Da notare, inoltre, che Giga 50 di Iliad include, tra le sue condizioni tariffarie, anche la possibilità di sfruttare le chiamate illimitate dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali. Si tratta di un bonus davvero molto interessante (la maggior parte degli operatori richiede l’attivazione di opzioni apposite per le chiamate internazionali) in quanto garantisce la possibilità di restare in contatto amici e parenti all’estero con chiamate tradizionali e senza usare i GB per effettuare chiamate voip utilizzando app come Skype o WhatsApp.

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo (è possibile impostare l’addebito su conto o carta di pagamento per evitare di fare la ricarica manuale ogni mese ma è un’opportunità completamente facoltativa). Per la sottoscrizione dell’offerta è necessario pagare anche un costo di attivazione di 9,99 Euro che va a sommarsi al costo del primo mese per determinare il costo iniziale da affrontare.

Tra i punti di forza di Giga 50 di Iliad (così come avviene anche per tutte le altre offerte Iliad) troviamo la totale assenza di costi nascosti e vincoli. Chi attiva quest’offerta, infatti, potrà contare su tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo) disponibili gratuitamente. In questo modo, quindi, non ci sarà il rischio di dover fare i conti con i micro addebiti che, a poco a poco, vanno ad erodere il credito residuo.

Chi attiva Giga 50 di Iliad non avrà alcun problema nell’utilizzo della propria SIM in roaming in UE. Iliad, infatti, aderisce appieno alla normativa “roaming Like at Home” e permette di utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese in roaming UE senza alcun costo aggiuntivo. In caso di roaming extra UE, invece, è prevista una tariffazione a consumo.

Un altro elemento che va a favore dell’offerta di Iliad è la possibilità di abbinare alla propria tariffa anche un iPhone da acquistare a rate scegliendo tra i più recenti modelli di Apple (iPhone SE 2020, iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max etc.). L’acquisto a rate di un iPhone con Iliad prevede una formula tradizionale (anticipo più 30 rate mensili).

Da notare, inoltre, che le rate possono essere addebitate sia su carta di credito che di debito e che, in caso di recesso, non sono previste penali (il pagamento rateale continuerà anche in caso di passaggio ad altro operatore). Le offerte con smartphone a rate sono disponibili per i già clienti Iliad da almeno tre mesi.

Giga 50 di Iliad è attivabile direttamente online. Cliccando sul box qui di sotto, infatti, sarà possibile raggiungere il sito del provider per completare la procedura di sottoscrizione. Per attivare l’offerta basta cliccare su Registrati e seguire la procedura. La SIM sarà spedita direttamente all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attiva online Giga 50 di Iliad

Giga 50 di Iliad è sicuramente una delle offerte più interessanti per gli utenti più giovani. Per fissare bene le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta è valutarne l’effettiva convenienza, è possibile dare un’occhiata a questa tabella riepilogativa.

Giga 50 di Iliad Chiamate Illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali Traffico dati Internet 50 GB in 4G ogni mese sotto rete Iliad Roaming UE Minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB senza costi aggiuntivi Canone mensile 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo Attivazione 9,99 Euro una tantum (compreso spedizione SIM all’indirizzo di casa) Servizi inclusi senza costi aggiuntivi Mi Richiami, HotSpot, Segreteria telefonica, Controllo credito reisudo Smartphone a rate (solo per clienti da almeno 3 mesi) un modello a scelta tra iPhone SE 2020, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS e XR; anticipo più 30 rate mensili con addebito su carta di credito o di debito e senza vincoli di permanenza

Altre tariffe mobile consigliate per minori e ragazzi

Sul mercato di telefonia mobile in Italia ci sono altre tariffe da tenere d’occhio per gli utenti più giovani. I requisiti che queste tariffe devono avere sono sempre gli stessi. Una buona offerta adatta a ragazzi e minori deve poter contare su:

tanti GB di traffico dati per poter utilizzare al massimo il proprio smartphone in mobilità

di traffico dati per poter utilizzare al massimo il proprio smartphone in mobilità costo mensile contenuto ed assenza di vincoli di permanenza e costi nascosti

ed assenza di vincoli di permanenza e costi nascosti possibilità di utilizzare la SIM all’estero senza dover fare i conti con una spesa enorme

senza dover fare i conti con una spesa enorme possibilità di abbinare uno smartphone da acquistare a rate

Per una panoramica completa sulle migliori offerte per smartphone disponibili in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul box qui di sotto:

Scopri le migliori tariffe per smartphone

Come facilmente riscontrabile anche consultando il comparatore di offerte, le soluzioni a disposizione degli utenti più giovani, per attivare una tariffa in linea con le proprie esigenze, sono diverse. Per chi cerca tariffe molto economiche, ad esempio, ci sarà la possibilità di sfruttare offerte a partire da appena 4,99 Euro al mese.

La tabella qui di sotto riassume alcune delle migliori offerte ideali per i più giovani con la possibilità di attivarle direttamente online.

Offerta Minuti, SMS e GB Costo Chi la può attivare Note Very 4,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 30 GB in 4G (2,4 GB in roaming in UE) 4,99 Euro al mese Attivabile solo da nuovi numeri o da chi passa da un operatore virtuale Senza costi nascosti e vincoli Kena 5,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati, 70 GB in 4G (3 GB in roaming in UE) 5,99 Euro al mese Attivabile solo da chi passa da Iliad o da un operatore virtuale Senza costi nascosti e vincoli ho. 5,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati, 70 GB in 4G (3 GB in roaming in UE) 5,99 Euro al mese Attivabile solo da chi passa da Iliad o da un operatore virtuale Senza costi nascosti e vincoli Fastweb Mobile Minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G (4 GB in roaming in UE); minuti illimitati dall’Italia verso l’estero 8,95 Euro al mese Attivabile da tutti Senza costi nascosti e vincoli, attivazione gratis tramite procedura online, possibilità di abbinare uno smartphone a rate TIM YOUNG

Student Edition Minuti ed SMS illimitati, 40 GB in 4G (15 GB in roaming in UE) con Giga illimitati su app social, chat, e-learning e musica 9,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Attivabile solo da under 25 Possibilità di abbinare uno smartphone a rate Young Summer Edition di WINDTRE Minuti ed SMS illimitati, Giga illimitati per i primi tre mesi (poi 80 GB al mese) 9,99 Euro al mese per i primi 3 mesi, poi 11,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente Attivabile solo da under 30 Possibilità di abbinare uno smartphone a rate Shake it Easy di Vodafone Minuti ed SMS illimitati, 60 GB in 5G (10 GB in roaming in UE) con Giga illimitati con app social, chat, mappe e musica 14,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito Attivabile solo da under 30 Possibilità di abbinare uno smartphone a rate

