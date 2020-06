Ilad Internet Casa: a che punto è la linea fissa di Iliad

La linea fissa di Iliad dovrebbe arrivare in Italia nel 2024, questo è quanto annunciato fino alla fine del 2019 dall’azienda. Il coronavirus però potrebbe aver modificato i piani della compagnia francese e c’è chi non esclude che già nel 2021 potrebbero arrivare le prime offerte internet casa Iliad anche nel nostro Paese

Da tempo si parla delle reti fisse Iliad e, guardando a ciò che il gestore di telefonia mobile e fissa ha costruito in Francia, molti utenti sperano che la società replichi le proprie offerte internet casa in Italia.

Fino a qualche mese fa le energie del gruppo sembravano concentrate solo sullo sviluppo della rete 5G e nell’espansione della propria posizione sul mercato mobile. Poi è arrivata la pandemia ed è cresciuta in modo significativo la richiesta di reti fisse economiche ed efficienti.

I dati delle prime ricerche pubblicate quest’anno hanno mostrato un incremento nell’uso delle linee domestiche e un aumento nella domanda di offerte di reti veloci. Solo nell’ultimo anno in Italia le connessioni in banda ultra larga hanno subito un incremento del +43.3% tra il dicembre del 2018 e lo stesso periodo del 2019, secondo quanto riportato dall’Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCOM. E questi dati non tengono conto delle attivazioni effettuate nei mesi dell’emergenza Covid.

La fibra Iliad potrebbe arrivare nel 2021?

Per la prima volta nel Maggio 2020 l’ad di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha anche lasciato aperto qualche spiraglio per un’accelerazione dei tempi di ingresso della società nel mercato di rete fissa. Fino alla fine del 2019 era sempre stato fatto riferimento al 2024 come data dello sbarco nel segmento delle offerte internet casa per Iliad (così come previsto dal piano di crescita Odissea 2024).

Nell’intervista rilasciata da Levi a Milano Finanza però i media specializzati hanno letto qualcosa di diverso. Una frase in particolare ha fatto drizzare le antenne, l’ad ha infatti detto: “C’è una serie di fattori che ci porta sempre più vicini alla telefonia fissa”. E ha aggiunto: “Quella del fisso sta diventando una buona opportunità e ci sono sempre più clienti che ci chiedono quando partiremo”.

Se Iliad non vuole restare tagliata fuori da questo mercato in così rapida ascesa dovrà probabilmente rivedere i piani iniziali e modificarli in corsa. Tra l’altro l’Levi ha fatto riferimento ad un capex leggero, cioè di una spesa da sostenere per lo sviluppo del progetto. La società potrebbe anche avvalersi della già comprovata esperienza di Open Fiber, società che si occupa dell’espansione della Fibra ottica to Home in Italia, per ridurre al minimo i costi di partenza.

La crescita di Iliad nel nostro Paese

I segnali dunque sembrano prospettare un mercato in trasformazione e Iliad Italia potrebbe modificare le sue strategie in funzione di questi cambiamenti e delle nuove esigenze post Covid-19. Nel frattempo i lavori per implementare la rete mobile continuano e nel Marzo 2020 la società ha diffuso i dati sul 2019:

5 milioni e 300 clienti acquisiti in Italia

427 milioni di euro di ricavi

4000 siti di cui 2000 già attivi

Entro la fine del 2020 Iliad spera di poter arrivare a 5000 mila siti attivi, in questo modo risolverebbe uno dei maggiori problemi lamentato dagli utenti: la scarsa copertura al di fuori delle grandi città. Nel piano di crescita Odissea il 2024 dovrebbe vedere la compagnia francese possedere tra i 10 mila e i 15 mila punti attivi.

Le offerte Iliad mobile

Gli utenti attendo con ansia che le offerte internet casa sia disponibili anche in Italia perché sperano che la società riesca a replicare quanto accaduto nel mercato mobile. Costi fissi e contenuti e promozioni senza sorprese per i clienti.

Il piano più famoso con cui Iliad si è fatta conoscere dalla clientela italiana è Giga 50, l’offerta da 7.99 euro al mese che garantisce:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

50 GB per navigare su rete 4G

4GB da usare in UE

minuti gratis in UE, USA e Canada

L’attivazione della promozione è gratuita, ma è previsto un costo fisso di 9.99 euro per ricevere la sim Iliad.

Iliad Casa, quali potrebbero essere le offerte di rete fissa

Tornando alla fibra ottica Iliad, gli utenti sperano quindi che anche le offerte che arriveranno per navigare da casa saranno altrettanto semplici, trasparenti ed economiche. Per farci un’idea delle possibili tariffe e dei pacchetti proposti dalla compagnia per la connessione domestica abbiamo analizzato quelli attivi in Francia.

Il sito da consultare è Free.fr. L’offerta più popolare è la Box 4 G+ che con un canone da 29.99 euro al mese permette di sfruttare la rete mobile e di navigare a 320 Mbit/s. Il modem consente di connettere contemporaneamente fino a 60 dispositivi e la promessa di Iliad è di evitare disagi e rallentamenti grazie ad una tecnologia Wi Fi innovativa e più performante.

Non sono previsti vincoli temporali e si può quindi disattivare il servizio senza incorrere in penali. C’è però un limite di GB utilizzabili ogni mese, sono compresi nel piano Box 4 G+ fino a 250 GB al mese.

I Freebox per la linea fissa in Francia

I piani in fibra con rete fissa sono invece i Freebox e sono cinque:

Mini 4 K

Révolution

One

Delta S

Delta

Solo gli ultimi due, Delta S e Delta, sono dei pacchetti con la fibra fino a 1 Gigabit/s. I costi delle offerte sono molto diversi e cambiano a seconda dei servizi inclusi nelle promozioni. Mini 4K, per esempio, ha un canone annuo scontato a 14.99 euro al mese che include:

internet senza limiti

chiamate gratis verso i fissi in più di 100 paesi

Freebox tv con 220 canali (con visione in 4K)

Freebox Révolution è un piano simile a quelli offerti da competitors italiani, anche se nel pacchetto del gestore francese viene posto un limite di navigazione mensile. L’offerta ha un canone da 19.99 euro al mese (questo il costo in promozione per un anno) che comprende:

250 GB al mese per navigare in fibra

Freebox tv

pay tv

chiamate illimitate verso fissi e mobili (escluse alcune destinazioni internazionali)

Per avere la soluzione con fibra ottica fino a 1 Gigabit/s il costo mensile sale a 39.99 euro con l’offerta Delta. In questo piano sono inclusi:

internet senza limiti alla massima velocità

chiamate verso numeri mobili e fissi

centrale per la gestione di dispositivi di domotica

Gli aggiornamenti e l’attivazione della fibra Iliad

Queste sono le caratteristiche delle attuali tariffe proposte in Francia, bisognerà capire come Iliad riuscirà a declinare i propri piani di rete fissa nel nostro Paese e se riuscirà a replicare il successo ottenuto con le offerte mobile.

