Il conto corrente più conveniente di settembre 2021

Nel corso degli ultimi anni, la spesa legata al mantenimento di un conto corrente tradizionale non ha fatto altro che aumentare: da un lato ci sono costi fissi da sostenere, quali il canone mensile del conto, mentre dall’altro i costi variabili derivanti dalle commissioni sulle singole operazioni bancarie.

La svolta è arrivata con la sempre maggiore diffusione dei conti correnti online, ovvero degli strumenti che funzionano nello stesso identico modo dei tradizionali conti correnti, con la differenza che:

sono molto più economici: l’assenza di filiali fisiche ha infatti permesso di abbattere tanti costi, come quelli legati a operazioni quali il bonifico allo sportello, che oggi si fa online, e il prelievo di contanti;

possono essere gestiti direttamente da PC o da smartphone, grazie alla presenza dei servizi di Internet e mobile banking.

Oltre all’assenza del canone mensile di gestione, che rappresenta un costo non indifferente nel caso di un conto corrente tradizionale, i conti correnti online sono caratterizzati da:

la presenza, in alcuni casi, dell’imposta di bollo gratuita, che rappresenta un altro costo fisso che si deve pagare per il semplice fatto di avere un conto corrente, nel momento in cui si supera una giacenza media pari a 5.000 euro;

servizi di diverso tipo, come la possibilità di fare trading online senza dover ricorrere a delle piattaforme esterne;

diverse carte di pagamento associate: non solo carte prepagate, ma anche carte di credito disponibili a costi davvero molto competitivi rispetto a quelli diffusi sul mercato attuale.

Abbiamo utilizzato il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it prendendo in considerazione i conti correnti standard (anche se è possibile fare una ricerca per tipologie di conto corrente, esaminando per esempio il conto corrente per pensionati, quello per giovani, il conto corrente aziendale, e così via).

Tra le migliori offerte di conti correnti online che si possono attivare nel mese di settembre 2021 per risparmiare, ci sono quelli proposti da:

Banca Mediolanum;;

Widiba;

ING;

DOTS;

N26.

Vediamo di seguito quali sono le particolarità di ogni singola proposta, al fine di individuare quella che si adatta meglio alle proprie esigenze di gestione.

Qualora si fosse interessati a fare una ricerca più specifica, si ricorda che il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it è uno strumento gratuito davvero molto facile da utilizzare. Grazie alla presenza dei filtri di ricerca, si potranno indicare alcuni parametri che si vorrebbero trovare in un conto corrente, quali per esempio l’assenza dell’imposta di bollo o il trading online.

Conto corrente di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum propone un conto corrente online a zero spese chiamato SelfyConto. Il costo del canone è sempre gratuito per tutti i clienti che hanno meno di 30 anni, mentre lo è per il primo anno per tutti gli altri clienti.

Tra i servizi inclusi, si annoverano:

SelfyCredit, che prevede la possibilità di richiedere prestiti personali tramite app in tempo reale;

il trading online;

i prelievi presso gli ATM di altre banche gratuiti;

i bonifici online gratuiti.

Si potrà anche richiedere l’emissione di una carta di credito, al costo di 12 euro. Per avere maggiori informazioni in merito, clicca sul link che trovi qui sotto.

Conto corrente online Widiba

Widiba è una banca online che permette di aprire un conto corrente online con canone gratuito per i primi 12 mesi, anche tramite SPID.

Tra i vantaggi ai quali si potrà avere accesso, ci sono:

i pagamenti con Google Pay;

il trading online;

il bonifici online gratuiti.

I prelievi e i bonifici allo sportello sono invece a pagamento e costano 3 euro. Per quanto riguarda, invece, le carte di pagamento associate al conto corrente, si avrà la possibilità di ottenere:

una carta prepagata con canone pari a 10 euro;

una carta di credito (Widiba Classic) con canone a 20 euro e plafond da 1.500 euro;

una carta di credito (Widiba Gold) con canone a 50 euro e plafond da 3.000 euro.

Conto corrente Arancio di ING

Il conto corrente a zero spese proposto da ING si chiama conto corrente Arancio e si caratterizza per la gratuità non solo del canone mensile, ma anche dei prelievi e dei bonifici nel caso in cui si decidesse di accreditare lo stipendio.

Tra i benefici ai quali si potrà avere accesso, si annoverano:

il trading online;

i prelievi gratuiti presso gli ATM di altre banche;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro gratuiti sia online sia al telefono;

il costo del singolo assegno gratuito;

la commissione sul carburante gratuita;

la possibilità di richiedere una carta di credito, con canone pari a 24 euro.

Si consiglia di prendere in considerazione questo conto corrente a zero spese perché:

è 100% digitale, quindi potrà essere aperto online in pochi clic;

permette di gestire le proprie spese online, anche tramite applicazione, in pochi clic;

si tratta di una soluzione davvero conveniente, in quanto permette facilmente di azzerare i costi di mantenimento.

Conto corrente DOTS

DOTS offre la possibilità di aprire un conto corrente con canone e imposta di bollo gratuita: all’apertura si potrà ricevere una gift card del valore di 20 euro.

Tra i vantaggi associati a questo conto corrente, troviamo:

i bonifici online gratuiti;

i bonifici online allo sportello gratuiti;

il prelievo presso gli ATM di altre banche gratuito.

Dots mette a disposizione una carta digitale che permette di pagare direttamente dallo smartphone, ma si avrà anche la possibilità di poter richiedere la carta fisica.

Conto corrente online N26

N26 è una banca digitale tedesca che permette di aprire un conto corrente online con IBAN italiano anche con un semplice selfie.

Il conto corrente in questione sarà davvero molto conveniente, in quanto sarà caratterizzato da:

il canone annuo gratuito;

l’imposta di bollo gratuita;

una carta di debito gratuita;

i pagamenti con carta in valuta estera gratuiti.

Ci saranno poi una serie di servizi attivi, quali i bonifici istantanei tra gli utenti N26, il cambio del PIN e la gestione dei massimali dei pagamenti, la possibilità di mettere in pausa la carta tramite app, le notifiche sui movimenti in tempo reale.

