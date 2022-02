Il conto corrente più conveniente di Febbraio 2022

Effettui molti prelievi o hai bisogno di un blocchetto per gli assegni? Vuoi una carta di credito o è sufficiente una carta di debito? Ma soprattutto vuoi risparmiare? Quando si tratta di scegliere quale sia il miglior conto corrente da attivare devi aver ben chiari quali servizi userai più spesso e quanto di frequente. I costi e le condizioni delle offerte per aprire un conto corrente infatti sono più o meno convenienti in base alle commissioni e ai servizi richiesti

Quando leggi le promozioni delle banche per chi apre un conto corrente qual è la cosa più importante per te? Che il conto sia a canone zero, che sia un prodotto all digital con app o che ti permetta di fare pagamenti ed operazioni anche durante i tuoi viaggi all’estero? Sono tutte condizioni che possono modificare la risposta alla domanda su quale sia il miglior conto corrente di Febbraio.

Si fa presto infatti a dire conto corrente, ne esistono di diversi tipi e per più fasce di prezzo. Sì, il conto corrente ha dei costi fissi, come quello del canone, che dipendono anche dalla tipologia di conto che attivi. Se ad esempio vuoi poter richiedere una seconda carta di credito o di debito e sai di effettuare un gran numero di bonifici, dovrai valutare con attenzione le condizioni per questi servizi e prodotti quando leggi il Foglio informativo delle diverse offerte proposte dagli istituti di credito.

Se hai meno di 30 anni è più probabile che tu sia orientato/a verso l’apertura di un conto corrente online con un app che ti consente di gestire ogni operazione da remoto in pochi minuti e ha dei costi di commissione molto bassi. Per un pensionato o per una persona che ha uno stipendio fisso probabilmente tra i fattori determinanti oltre al canone ci sono i servizi di domiciliazione dei pagamenti e gli addebiti automatici di stipendio/pensione.

I conti online sono comunque molto più economici di quelli tradizionali, in media per un conto vecchio stile spendi il doppio rispetto a quanto non ti troverai a pagare per mantenere il conto digitale (se vuoi puoi approfondire questo aspetto leggendo l’ultimo Osservatorio SOStariffe.it sui costi di tenuta dei conti).

Come aprire un conto corrente

Qualsiasi sia la tipologia di conto che decidi di attivare devi essere maggiorenne e residente in Italia. Esistono delle soluzioni anche per i minori ma sono o carte conto o conti deposito che potrà aprire il tutore.

Per poter procedere dovrai compilare il form messo a disposizione dalla banca e ti potrà essere richiesto di avviare una videochiamata, di recarti presso una filiale o di inviare un selfie per il riconoscimento della tua identità.

Per quanto riguarda invece la ricerca delle offerte più convenienti di Febbraio, potrai trovare il tuo conto corrente ideale con il comparatore di SOStariffe.it. Quest’ultimo è uno strumento che confronterà per te le differenti promozioni, riassumerà le condizioni e le renderà facilmente paragonabili per semplificare la tua analisi. Ecco quali sono questo mese i migliori 5 conti correnti segnalati da questo sistema di raffronto automatico. Puoi anche personalizzare la ricerca selezionando servizi, condizioni o altre caratteristiche che desideri che possieda il tuo conto.

Scopri quali sono i migliori conti correnti per te »

Il miglior conto corrente di Febbraio 2022

1. Contro Corrente Semplice

Contro Corrente è l’offerta per i nuovi correntisti che scelgono IBL come banca. Hai la possibilità di attivare questa soluzione con diversi profili: Semplice, Particolare, Originale e Straordinario. Il primo tipo di account è gratuito e ti offre:

prelievi gratuiti e illimitati da sportelli automatici We Cash e IBL

prelievi presso altri ATM 0,90 euro

carta di debito

app

servizio Bancomat Pay (gratuiti gli invii di denaro fino a 15 euro)

domiciliazione gratuita delle bollette

1 bonifico SEPA gratis al mese (poi 0,40 euro)

bonifici istantanei 1,50 euro

Con questo conto potrai ottenere un rendimento annuo, la promozione proposta prevede:

interessi dello 0,10% con giacenza di 9.999 euro

0,20% con giacenza 19.999

giacenza superiore a 20 mila euro rendimento 0,30%

Per approfondire le caratteristiche e i servizi offerti da Contro Corrente Semplice clicca qui in basso.

Attiva Contro Corrente Semplice »

2. BBVA conto

Un conto che ormai ritroviamo spesso nella classifica dei più convenienti è quello proposto dall’istituto spagnolo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Se apri il conto BBVA potrai avere un prodotto a zero spese per il primo anno con carta di debito gratuita e tanti servizi digitali per poter gestire le tue spese. Il welcome bonus che rende molto conveniente questa soluzione è il Gran Cashback sugli acquisti, un’opzione che ti offre un rimborso del 10% sulle spese. I limiti di questo servizio sono una spesa massima di 500 euro e la promozione durerà solo per il primo mese, al termine del periodo la percentuale del rimborso scenderà all’1% e si attiverà se spenderai 250 euro al mese.

Per le tue spese impreviste potrai contrare in particolare su due strumenti:

Pay&Plan – rateizzazione (fino a 12 mesi) di un massimo di 5 spese entro il 1.500 euro effettuate negli ultimi 90 giorni

– rateizzazione (fino a 12 mesi) di un massimo di 5 spese entro il 1.500 euro effettuate negli ultimi 90 giorni Anticipo sullo stipendio – per un importo massimo di 1.500 euro (ma dipenderà dal tuo stipendio) e prestito fino a 15 giorni prima dell’accredito della busta paga

– per un importo massimo di 1.500 euro (ma dipenderà dal tuo stipendio) e prestito fino a 15 giorni prima dell’accredito della busta paga Conto Salvadanaio

Programma il tuo conto

Annunci Google

Puoi avere maggiori informazioni sul conto BBVA e sulle condizioni offerte cliccando qui in basso.

Scopri di più su BBVA »

3. My Genius

Se le tue esigenze che cambiano molto spesso trovare un conto conveniente e che riesca a coprire tutti i tuoi bisogni può essere complicato. Per esempio se viaggi spesso, ma quando sei a casa non vuoi spendere troppo per servizi che non utilizzerai fino al soggiorno successivo. Oppure se ti trovi ad aver necessità di una carta di credito o una prepagata ma per un periodo limitato di tempo. Sono entrambe situazioni che potresti risolvere con il conto modulare My Genius di UniCredit, questo prodotto con profilo Standard sarà gratuito se lo attivo entro il 30 Aprile 2022.

Come cliente My Genius avrai incluso nel canone zero sia l’emissione di una carta di debito (gratuita) che l’attivazione del servizio per operare da più piattaforme (Banca Multicanale). Tra le condizioni per le tue operazioni potrai contare su:

bonifici e giroconti gratuiti online

prelevi dagli ATM di UniCredit senza commissioni (per importi superiori a 99 euro)

Potrai poi modificare il conto base attivando o disattivando uno dei seguenti moduli, ogni qualvolta ne avrai bisogno:

Silver 11 euro al mese – carta prepagata a canone zero – 1 carnet di assegni

Gold 16 euro al mese – oltre al piano Silver aggiunge 1 carta di credito a canone gratuito per 1 anno (carta gratuita dal 2° anno se spendi 2 mila euro l’anno)

Platinum 26 euro al mese – 2 carte di debito – 2 carte di credito – bonifici gratuiti anche in filiale – carnet di assegni senza limiti – prelievi gratuiti anche da ATM altre banche – azzeramento commissione fattura Telepass – estratto conto cartaceo gratuito

Clicca sul pulsante in basso e scopri di più sul conto My Genius.

Attiva My Genius »

4. Conto Corrente Arancio di ING

Se hai bisogno di un conto corrente gratuito con una carta di credito inclusa nella promozione l’offerta migliore del mese è ancora quella di ING per chi sceglie il Conto corrente Arancio. La banca propone questa soluzione a chi attiva il conto entro il 31 Marzo. Con l’attuale promozione avrai gratuitamente Modulo zero vincoli, un servizio che include 1 carnet di assegni, prelievi gratuiti e bonifici a zero commissione (fino a 50 mila euro).

La carta di credito che otterrai con questo contratto è la Mastercard Gold (con tetto di spesa standard da 1.500 euro al mese), la condizioni per poter attivare anche questo strumento di pagamento dovrai avere almeno 3.000 euro sul conto.

Al termine del primo anno potrai continuare a pagare il canone del conto e quello della carta se:

spendi 500 euro al mese/attivi il servizio revolving con Pago Flex – carta

– attivi l’accredito pensione/stipendio oppure versi almeno 1.000 euro al mese – conto

Per maggiori dettagli sul conto corrente Arancio di ING e sui tuoi nuovi servizi puoi cliccare qui in basso.

Attiva Conto Arancio ING »

5. Widiba

Come cliente di Banca Widiba potrai attivare il nuovo conto Start a condizioni agevolate se approfitti dell’offerta in corso da oggi e fino al 30 Marzo. La promozione ti permetterà di avere il conto e i servizi a canone zero per il primo anno, dal secondo anno il prodotto sarà gratuito per chi ha meno di 30 anni.

Le caratteristiche di questa soluzione sono:

prelievi gratuiti da ATM Monte dei Paschi di Siena

PEC e firma digitale

app

funzione Open – gestire i conti anche di altre banche

funzione Express – facilita la portabilità da un altro istituto

carta di debito

carta di credito a pagamento

Le due carte che potresti richiedere sono:

Classic – plafond da 1.500 euro al mese, canone pari a 5 euro a trimestre

– plafond da 1.500 euro al mese, canone pari a 5 euro a trimestre Blu American Express – canone gratuito, un tetto massimo di spesa mensile personalizzabile, fido compreso tra 1.500 euro e 5.000 euro

Puoi chiedere maggiori dettagli sul conto Widiba Start cliccando in basso.

Attiva conto Widiba Start »