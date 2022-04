Miglior conto corrente : come si trova quello giusto alle proprie esigenze di gestione? Rispondere a questa domanda non è affatto semplice, in quanto la convenienza può essere non sempre oggettiva. Cerchiamo di illustrare meglio questo concetto e di individuare, al contempo, quelli che sono i conti correnti più convenienti di aprile 2022 .

Il conto corrente più conveniente sarà sicuramente un conto corrente a zero spese: si tratta di un buon punto di partenza per l’analisi dei migliori conti correnti disponibili oggi in circolazione e con i quali è possibile risparmiare di più.

Il punto è che non si può parlare di convenienza reale se non si fanno alcune specificazioni essenziali. Per esempio, il conto corrente più conveniente per giovani potrebbe non esserlo per un’altra tipologia di utente, come per esempio un pensionato o un’azienda.

Quello che serve è, dunque, un’analisi comparativa iniziale, con la quale si possano confrontare i conti correnti adatti alle proprie esigenze di gestione. Prendendo in considerazione il tool di SOStariffe.it per confrontare i conti correnti, si potrà infatti distinguere tra:

conto corrente per giovani;

conto standard;

conto corrente per famiglie;

conto corrente per pensionati;

conto corrente business, ovvero il conto di tipo aziendale.

Qual è il conto corrente più conveniente di aprile 2022

Quale banca con meno spese? Dove aprire un conto corrente a zero spese? Rispondere a queste domande non è affatto semplice, ma ciò che è certo è che il conto corrente più conveniente sarà, oggi, sicuramente un conto corrente online.

Nel corso dell’ultimo anno, i conti correnti online sono diventati soluzioni sempre più convenienti in relazione:

all’ abbassamento dei costi canonici di gestione , che in molti casi sono pari a zero o possono essere azzerati;

alla riduzione di altre voci di spesa, come per esempio quella relativa alla carta di credito, la quale rappresenta uno dei punti di forza dei conti correnti online per diversi motivi (basso costo di emissione e gestione, esito immediato, garanzie reddituali non particolarmente elevate).

Per comprendere al meglio la convenienza di un conto corrente online, ecco di seguito elencati i suoi principali elementi distintivi, alcuni dei quali sono già stati esplicitati nelle righe precedenti:

l’ assenza del canone mensile di gestione , che è molto spesso a costo zero o comunque azzerabile se si rispettano determinate condizioni (non a caso, si parla spesso di conti correnti online a zero spese);

la gestione full remote , grazie ai servizi di Internet banking, ovvero tramite l’accesso alla propria area clienti da PC, e di mobile banking, con i quali il conto e le relative carte di pagamento associate potranno essere gestite direttamente dal proprio smartphone, scaricando l’app collegata al conto corrente;

l’ assenza dell’imposta di bollo e delle principali commissioni su operazioni quali bonifici online e prelievi presso gli ATM di altre banche.

il fattore sicurezza: i conti online non sono meno sicuri rispetto a quelli tradizionali in quanto, grazie ai moderni sistemi di protezione a due fattori (basati su password temporanee, impronte digitali e riconoscimento facciale), vengono garantiti sistemi di sicurezza molto elevati.

Conti correnti online a zero spese

I conti correnti per più convenienti di aprile 2022 sono:

conto corrente Arancio di ING Direct;

conto corrente My Genius di UniCredit;

conto corrente Widiba;

conto Tinaba.

Analizziamo più nel dettaglio le loro caratteristiche: quello che si potrà notare è che si tratta quasi sempre di conti correnti a zero spese, quindi con canone mensile assente o azzerabile nel rispetto di determinate condizioni, attivabili direttamente da casa, in pochi minuti, senza la necessità di doversi recare in filiale.

Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente Arancio di ING Direct è un conto corrente online con canone a zero spese, che si caratterizza per:

il fatto che sia 100% digitale, sia nel processo di apertura, sia nella gestione;

la sicurezza: si riceverà anche una carta di debito MasterCard associata a conto a zero euro, la quale potrà essere sospesa con un semplice clic in caso di necessità;

la convenienza.

Nel conto di ING sono inoltre previsti:

i prelievi di contante in Italia e in Europa a costo zero; i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono; 1 modulo di assegni all’anno; la carta di credito MasterCard Gold, con plafond fino a 1.5000 euro, che potrà essere utilizzata per fare acquisti online, oppure presso gli store fisici.



Conto corrente online My Genius di UniCredit

Il conto corrente My Genius di UniCredit consiste in un un conto a canone zero per le sottoscrizioni che avverranno entro il 31 maggio 2022. In questo caso, si avrà diritto anche ai bonifici SEPA e ai giroconti online gratuiti. Il costo canone del conto My Genius in periodo non promozionale è invece pari a 4 euro.

Si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale viene solitamente richiesto un costo di emissione pari a 3,50 euro. Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, ovvero:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per sottoscrivere il conto servirà avere a portata di mano i seguenti documenti: la carta d’identità, il passaporto o la patente. Si dovrà poi procedere con l’identificazione tramite webcam o fotocamera e un browser compatibile. Serviranno inoltre un numero di telefono con numero italiano e un indirizzo email valido.

Conto corrente online Widiba

Il conto corrente online proposto dalla banca digitale Widiba prevede il canone a zero spese fino a 30 anni: è dunque un conto corrente perfetto per i giovani, soprattutto per chi non ne ha mai avuto uno.

In pratica, sarà possibile:

aprire il conto in 5 minuti con il riconoscimento via webcam​ o SPID;

avere a propria disposizione la carta di debito, la PEC e la firma digitale incluse e gratuite​;

con il servizio di portabilità WidiExpress, trasferire un eventuale vecchio conto e tutte le operazioni collegate (quali stipendio, utenze, bonifici e molto altro) semplicemente compilando un modulo online.





Per tutti gli altri correntisti, si tratta di un conto corrente con canone gratuito per i primi 12 mesi, ma sarà possibile mantenerne la gratuità o pagare di meno se si rispetteranno alcune condizioni.

Conto per giovani Tinaba

Tinaba propone un conto non solo per giovani, ma anche per i giovani, che offre la possibilità di gestire le proprie finanze in modo semplice e sicuro. Grazie a Banca Profilo si avrà la possibilità di:

disporre di un conto corrente a costo zero; usufruire di una carta MasterCard prepagata senza canone e costo di attivazione; trasferire denaro tramite app, fare acquisti online, pagare le utenze, e molto altro ancora.



Tra le peculiarità di Tinaba, si annovera anche quella che permette ai minorenni di poter aprire un conto con carta prepagata, con l’autorizzazione dei genitori: questi ultimi avranno modo di controllare tutti i movimenti dei figli grazie alla funzione Parental Control.

