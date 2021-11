Il Black Friday per la fibra ottica continua: ecco le offerte da 19,90 euro al mese

Le offerte del Black Friday stanno per terminare. Quest'anno, le occasioni di risparmio sulla fibra ottica sono davvero notevoli. Per gli utenti c'è la possibilità di ridurre nettamente le spese per la connessione di casa grazie a promozioni a partire da 19,90 euro al mese. Ecco quali sono le migliori offerte del Black Friday per la fibra ottica che termineranno il prossimo 30 novembre e come fare a scegliere ed attivare la tariffa migliore per le proprie esigenze.

Il Black Friday sulla fibra ottica continua fino al 30 novembre. C’è ancora poco tempo per scegliere ed attivare una delle migliori promozioni del momento per tagliare le spese sulla connessione di casa senza rinunciare alla possibilità di navigare alla massima velocità possibile. Di seguito andremo ad analizzare, una ad una, tutte le migliori opzioni a disposizione degli utenti per risparmiare sulla fibra ottica durante il Black Friday.

Le migliori offerte fibra ottica del Black Friday

Sky WiFi

Partiamo dalla proposta di Sky. L’azienda propone l’abbonamento fibra ottica Sky WiFi al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi per i già clienti Sky TV. La promozione include:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (+5 euro al mese per le chiamate gratis)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download oppure tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download

Sky WiFi per i già clienti Sky TV presenta un costo periodico di 19,90 euro al mese per 18 mesi. L’abbonamento include il modem Wi-Fi proposto da Sky senza costi aggiuntivi. L’offerta può essere attivata direttamente online. C’è tempo fino al 29 novembre per sfruttare l’offerta:

Attiva Sky WiFi a 19,90 euro al mese »

Da notare, inoltre, che Sky WiFi per chi non ha un abbonamento Sky TV è ugualmente scontato. La promozione, in questo caso, è attivabile al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese) con le stesse condizioni viste in precedenza.

Attiva Sky WiFi a 24,90 euro al mese »

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le offerte del Black Friday c’è spazio anche per Internet Unlimited di Vodafone. L’abbonamento proposto dall’operatore è disponibile con canone scontato per sempre a 24,90 euro al mese. L’offerta è la seguente:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

possibilità di aggiungere la Vodafone TV all’abbonamento con i seguenti pacchetti: Vodafone TV Intrattenimento (include NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime) e Vodafone TV Sport (include NOW Sport ed un anno di Amazon Prime); entrambi i pacchetti comportano un costo di 12 euro in più al mese

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è attivabile direttamente online. Da notare che è possibile puntare anche su Internet Unlimited Netflix Edition che riprende le stesse caratteristiche dell’offerta precedente aggiungendo un abbonamento a Netflix (piano Standard). Il costo di questa seconda proposta è di 34,90 euro al mese.

La promozione è attivabile online entro il 30 novembre:

Attiva Internet Unlimited di Vodafone da 24,90 euro al mese »

Fastweb Casa

Tra le offerte del Black Friday per la fibra ottica troviamo anche Fastweb Casa. L’offerta proposta dall’operatore include:

linea telefonica con chiamate gratis

connessione illimitata fino a 2.500 Mega in download oppure tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 25,95 euro al mese per 12 mesi (poi 28,95 euro al mese) con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è attivabile online entro il 30 novembre:

Attiva Fastweb Casa da 25,95 euro al mese »

Da notare che è possibile attivare anche Fastweb Casa Light. L’abbonamento in questione non include le chiamate illimitate dal telefono di casa ma riprendere tutte le altre caratteristiche dell’offerta precedente. Il canone mensile, in questo caso, è di 25,95 euro al mese a tempo indeterminato. L’attivazione e il modem Wi-Fi sono gratis.

Attiva Fastweb Casa Light da 25,95 euro al mese »

Le offerte fibra ottica di Fastweb possono essere arricchite con l‘aggiunta di una SIM Fastweb Mobile. I clienti possono scegliere tra le seguenti proposte:

Fastweb Mobile : la tariffa ha un costo di 7,95 euro al mese e comprende 150 Giga di traffico dati, anche in 5G, e le chiamate illimitate

Fastweb Mobile Light: la tariffa ha un costo di 5,95 euro al mese e comprende 50 Giga di traffico dati, anche in 5G, e le chiamate illimitate

E’ possibile richiedere una delle offerte fisso + mobile direttamente online:

Scopri qui l’offerta fisso + mobile di Fastweb »

Super Fibra di WINDTRE

Per il Black Friday c’è anche l’offerta WINDTRE da considerare. L’operatore include il piano d’abbonamento Super Fibra con canone scontato e la possibilità di acquistare una Xiaomi Mi TV Stick al prezzo speciale di 19,99 euro, con uno sconto del 50%. Il device di Xiaomi consente di trasformare qualsiasi TV in una Smart TV completa con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento.

L’abbonamento proposto da WINDTRE presenta:

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

un anno di Amazon Prime gratis

Super Fibra presenta un costo di 22,90 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile. Per chi non è WINDTRE, invece, l’offerta ha un canone di 25,99 euro al mese. L’attivazione è sempre gratuita mentre il modem Wi-Fi è incluso in vendita abbinata (5,99 euro al mese per 48 mesi) all’interno del canone mensile. L’offerta è attivabile online:

Attiva Super Fibra di WINDTRE da 22,90 euro al mese»

Per un quadro completo sulle offerte del Black Friday per la fibra ottica è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l’App di SOStariffe.it.