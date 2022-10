Il 5G di Fastweb diventa più veloce ma i costi non cambiano: ecco l'offerta

Fastweb continua a confermarsi come un riferimento per lo sviluppo del 5G in Italia . L'operatore, al momento, propone l'offerta 5G più economica disponibile sul mercato rendendo, quindi, l'accesso alla rete mobile di nuova generazione ancora più semplice. Da questa settimana, inoltre, il 5G di Fastweb è più veloce . L'operatore ha, infatti, incrementato i valori massimi dichiarati della sua rete mobile. Ecco i dettagli:

Buone notizie per i clienti Fastweb di rete mobile e per chi sta valutando l’attivazione di una nuova offerta 5G con il provider. Da questa settimana, infatti, il 5G di Fastweb diventa più veloce. L’operatore ha modificato i dati relativi alle prestazioni massime della sua rete, confermando un netto miglioramento delle prestazioni del 5G. Questa modifica avviene senza cambiamenti alle offerte. Con Fastweb Mobile, infatti, è possibile accedere al 5G dell’operatore a soli 7,95 euro al mese.

Il 5G di Fastweb diventa più veloce

Come riportato dal magazine MondoMobileWeb e confermato dai nuovi documenti di trasparenza tariffaria pubblicati sul sito dell’operatore, il 5G di Fastweb è ora più veloce. L’accesso ad Internet tramite rete 5G può avvenire con una velocità massima di 1.600 Mega in download e 150 Mega in upload. A cambiare, in particolare, è la velocità in download che, in precedenza, si fermava a 1.000 Mega in download.

Naturalmente, il miglioramento riguarda la velocità nominale che rappresenta il massimo raggiungibile dalla rete. La velocità effettiva, invece, va sempre valutata caso per caso e varia in base al dispositivo utilizzo e alla copertura nell’area dove avviene la connessione. Il miglioramento della velocità massima, però, dovrebbe tradursi in un miglioramento generalizzato della velocità effettiva della rete Fastweb.

Con Fastweb il 5G costa solo 7,95 euro al mese

OFFERTA CONTENUTI COSTI Fastweb Mobile Minuti illimitati

100 SMS

90 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese Fastweb Casa Light + Mobile Linea telefonica fissa con Internet illimitati tramite fibra ottica

SIM Fastweb con minuti illimitati e fino a 300 GB 23,95 euro al mese per la connessione Internet di casa + il costo dell’offerta mobile (a partire da 5,95 euro al mese)

Scegliere Fastweb è, ad oggi, la scelta più economica per sfruttare il 5G in Italia. L’operatore, infatti, mette a disposizione l’offerta Fastweb Mobile che include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

100 SMS

90 GB in 4G e 5G

in roaming in UE: minuti illimitati, 100 SMS e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi

Il costo dell’offerta di Fastweb è di 7,95 euro al mese con addebito su credito residuo oppure su conto. L’offerta proposta da Fastweb è attivabile direttamente online, con consegna della SIM a casa oppure ritiro in negozio. Da notare, inoltre, che la proposta di Fastweb è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da altro operatore.

Per i clienti che scelgono Fastweb c’è anche la possibilità di acquistare uno smartphone a rate (anche successivamente l’attivazione, recandosi in un negozio dell’operatore). Da notare che per utilizzare il 5G è necessario avere uno smartphone compatibile con la rete mobile Fastweb.

Per richiedere l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Il 5G di Fastweb è disponibile anche con l’offerta combinata fisso + mobile. È possibile, infatti, attivare Fastweb Casa Light, abbonamento per la connessione Internet di casa ed aggiungere una SIM Fastweb (anche con portabilità del numero di cellulare). L’offerta combinata include:

Fastweb Casa Light : linea telefonica e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

: linea telefonica e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega SIM Fastweb con possibilità di scelta tra le offerte Fastweb Mobile Light (minuti illimitati e 50 GB a 5,95 euro al mese), Fastweb Mobile (minuti illimitati e 150 GB a 7,95 euro al mese) e Fastweb Mobile Maxi (minuti illimitati e 300 GB a 10,95 euro al mese)

Fastweb Casa Light presenta un costo di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Con l’aggiunta di una SIM, però, il costo dell’abbonamento viene ridotto a 23,95 euro al mese (più il costo dell’offerta mobile scelta). Per l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

