Scegliere il miglior conto corrente per poter gestire il proprio denaro ed abbinare carte di pagamento in grado di adattarsi alle proprie esigenze non è semplice e richiede un’attenta analisi delle opzioni a propria disposizione. Tra le proposte più interessanti per gli utenti troviamo i conti a zero spese che rappresentano delle opzioni davvero ottime, grazie ai tanti servizi inclusi e all’assenza di costi, per chi è in cerca di un nuovo conto corrente. Ecco, quindi, quali sono i migliori conti zero spese di agosto 2019.

Tra le migliori opzioni per chi è in cerca di un conto corrente troviamo i conti a zero spese, delle soluzioni che rappresentano la scelta migliore, sia per la gestione del proprio denaro che per l’attivazione di strumenti di pagamento correlati, per un gran numero di utenti in cerca di un conto che garantisca flessibilità, completa gestione online e, soprattutto, l’assenza di costi e commissioni per l’esecuzione di operazioni di vario tipo.

Al fine di individuare le migliori opzioni di questo tipo per il mese di agosto 2019 è possibile dare un’occhiata al comparatore di SosTariffe.it per conti corrente a zero spese che offre una panoramica completa su tutte le opzioni di conto disponibile, analizzando, nel dettaglio, i servizi inclusi ed i bonus riservati ai nuovi clienti.

La scelta del miglior conto a zero spese passa, infatti, per l’analisi di un gran numero di dettagli. Oltre alle eventuali promozioni riservate ai nuovi clienti, che rappresentano un elemento comunque da considerare, per individuare il conto corrente più adatto alle proprie esigenze sarà necessario verificare gli strumenti di pagamento collegati, come la Carta di Debito o altre carte prepagate, e la possibilità di richiedere la Carta di Credito (analizzandone i relativi costi). Ci sono poi da considerare anche i servizi aggiuntivi, il supporto ai sistemi di pagamento “smart” come Apple Pay e Google Pay e la possibilità di poter gestire completamente online, magari dal proprio smartphone tramite app dedicata, tutti gli strumenti correlati al proprio conto.

Qui di seguito vediamo quali sono le migliore proposte del mese di agosto 2019 per chi vuole richiedere l’apertura di un conto corrente ed è interessato a puntare su di un conto corrente a zero spese.

Conto Crédit Agricole

Tra le migliori opzioni per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese troviamo il Conto Crédit Agricole. Si tratta di un’opzione davvero molto interessante che può contare su di una banca solida e su di una vasta gamma di servizi correlati, da gestire e utilizzare direttamente online, semplificando e velocizzando tutte le normali procedure di richiesta.

Il conto corrente di Crédit Agricole si presenta con un canone gratuito per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura entro il prossimo 31 dicembre 2019. Nonostante ci sia ancora molto tempo per poter valutare l’apertura di questo conto, segnaliamo che i clienti che richiedono l’apertura di Conto Crédit Agricole nel corso del mese di agosto potranno sfruttare alcune promozioni molto interessanti.

Per prima cosa, l’istituto offre un buono Amazon da 100 Euro per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura di Conto Crédit Agricole e completano l’attivazione impostando l’accredito dello stipendio o della pensione oppure effettuando un versamento di 10.000 Euro. Per sfruttare questa promozione è necessario inserire il codice Amazon nel form d’apertura alla voce “Codice promozionale”.

Successivamente, il cliente che sceglie Conto Crédit Agricole potrà ottenere un secondo buono Amazon da 100 Euro se, entro il prossimo 30 settembre 2019, richiederà, tramite il servizio home banking Nowbanking le polizze assicurative Protezione Vacanza e Protezione Vivi Smart. Per saperne di più sulla promozione è possibile dare un’occhiata al sito ufficiale dell’istituto cliccando sul box qui di sotto.

Segnaliamo che il Conto Crédit Agricole include una Carta di Debito evoluta, con canone gratuito, che utilizza il circuito Mastercard e supporta anche i canali di pagamento tramite smartphone Apple Pay e Google Pay. Il cliente potrà registrare la carta all’interno del suo smartphone ed effettuare pagamenti contactless utilizzando il proprio dispositivo (che dovrà supportare tale funzione con la presenza del chip NFC).

Per scoprire i dettagli della promozione riservata ai nuovi clienti e procedere con l’attivazione online del conto è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Conto Widiba

Un’altra ottima opzione per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese è rappresentata da Conto Widiba. Si tratta di un conto con canone gratuito per il primo anno di sottoscrizione. Successivamente, sarà possibile azzerare il canone annuale del conto semplicemente impostando l’accredito dello stipendio oppure registrando una giacenza media di 5 mila Euro.

Da notare che al Conto Widiba è abbinata una Carta di Debito con canone zero e con la possibilità di personalizzazione estetica scegliendo tra una lunga serie di stili disponibili per i clienti. La carta di pagamento in questione supporta Apple Pay e Google Pay e prevede il prelievo di contante senza commissioni se l’importo prelevato è superiore ai 100 Euro. In caso contrario è prevista una commissione di 1 Euro.

I clienti che scelgono Widiba, inoltre, hanno la possibilità di richiedere la Carta di Credito Classic, scegliendo tra il circuito di pagamento Visa o Mastercard. Questa carta prevede un canone trimestrale di 5 Euro ed un Plafond di 1500 Euro. L’anticipo di contante con carta di credito di Widiba prevede una commissione del 4% dell’importo (con un importo minimo di 2,50 Euro) sia in area Euro che in area extra Euro.

Per i clienti che scelgono Conto Widiba, inoltre, l'istituto offre anche un indirizzo PEC e la firma digitale, senza costi aggiuntivi, e la possibilità di sfruttare My Instant Credit che permette di accedere a linee di credito e rateizzazione delle spese in modo molto semplice, velocizzando tutto il procedimento di richiesta che, di solito, può comportare tempi anche molto lunghi.

Conto N26

Il Conto N26 rappresenta una delle soluzioni “smart” più interessanti e complete per chi cerca di un conto completamente gratuito con una carta di pagamento collegata che può essere utilizzata anche all’estero, senza sostanziali limitazioni. Per chi sceglie Conto N26 c’è la possibilità di utilizzare una carta di pagamento Mastercard con prelievi di contante gratuiti da qualsiasi ATM in area Euro. Anche i pagamenti, in qualsiasi valuta vengano effettuati, sono completamente gratuiti.

Il Conto N26 è una soluzione che punta tantissimo sull’utilizzo in mobilità con la possibilità per il cliente di gestire tutte le funzioni del conto direttamente tramite l’applicazione del proprio smartphone. Il conto include la tecnologia 3D Secure, che va ad aggiungere un livello di sicurezza aggiuntivo per prevenire le frodi durante gli acquisti online, e notifiche push per ogni transazione eseguita (prelievi, addebiti diretti e transazioni di vario tipo). Per massimizzare la sicurezza, inoltre, è possibile bloccare la carta di pagamento, ad esempio in caso di smarrimento, direttamente dall’app.

Per i clienti più esigenti, inoltre, c’è l’opzione N26 You. In questo caso, il conto corrente presenta un canone mensile di 9,99 Euro e garantisce la possibilità di prelievi di contante senza commissioni in tutto il mondo. Ad integrare i vantaggi di questa soluzione c’è il pacchetto assicurativo Allianz che include una copertura assicurativa aggiuntiva che potrebbe tornare molto utile soprattutto a chi richiede N26 per avere uno strumento di pagamento durante i viaggi.

A completare l’offerta di conto N26 troviamo l’opzione N26 Metal che ha un costo di 16,99 Euro al mese. Quest’opzione include un servizio clienti dedicato e la possibilità di accedere ad offerte esclusive con partner selezionati che garantiranno bonus e vantaggi aggiuntivi al cliente che ha scelto N26.

Conto WeBank

Per chi cerca un conto corrente a zero spese ad agosto 2019, una delle migliori soluzioni è Conto WeBank. Questo conto è completamente a zero spese ed offre una vasta gamma di servizi per il cliente. Al conto è collegata una Carta di Debito con prelievi illimitati in area Euro che potrà essere utilizzata anche per effettuare pagamenti, anche online, senza costi aggiuntivi. Il cliente, inoltre, ha la possibilità di effettuare bonifici gratuiti.

Si tratta di una soluzione gestibile interamente online che permette ai clienti che scelgono WeBank di poter contare suo strumento moderno e flessibile per la gestione dei propri risparmi e delle varie opzioni di pagamento. A tal proposito, segnaliamo che con WeBank è possibile richiedere la Carta di Credito scegliendo tra Cartaimpronta One, che prevede canone gratuito e nessuna commissione, e Cartaimpronta Gold, che offre un maxi plafond che parte da 5.200 Euro. A completare le soluzioni di pagamento a disposizione dei clienti WeBank c’è la Carta Kje@ns, una prepagata ricaricabile Mastercard con canone gratuito.

Per i nuovi clienti che richiedono l’attivazione online di Conto WeBank, oltre ai vari bonus offerti dal conto, c’è la possibilità di ottenere, come regalo di benvenuto, un buono carburante da 80 Euro con l’apertura di una linea vincolata a 12 mesi che include un tasso lordo pari allo 0.3% per un importo minimo di 1000 Euro. In alternativa, tale buono viene erogato a seguito dell’accredito dello stipendio o della pensione.

Per tutti i dettagli relativi alla promozione riservata ai nuovi clienti che scelgono WeBank e per procedere con l’apertura del conto, è possibile cliccare sul box qui di sotto.

