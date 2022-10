I migliori conti zero spese a Ottobre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Un conto corrente online, a differenza di un conto corrente tradizionale, ha un duplice vantaggio: è a zero spese (non ha costi di gestione ed è senza commissioni) e fa guadagnare tempo non essendo più necessario andare in una filiale per l’operabilità quotidiana sul conto stesso.

Sebbene sia possibile aprirlo e gestirlo tramite Internet o app, un conto online è sicuro, facile e intuitivo da utilizzare. Per quanto il mercato bancario attuale offra numerose proposte, il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) ha selezionato le soluzioni più vantaggiose per i risparmiatori a caccia delle migliori offerte di ottobre 2022

Conti correnti online: le migliori offerte di Ottobre 2022

NOME DEL CONTO CORRENTE COSTO DEL CONTO CORRENTE PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre codice IBAN italiano

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

carta di debito inclusa 2 My Genius Green di UniCredit canone annuo gratuito a tempo inderminato carta di debito internazionale MyOne inclusa

internazionale MyOne inclusa bonifici ordinari gratuiti

gratuiti giroconti online a costo zero

servizio Banca Multicanale incluso 3 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito il primo anno, dal secondo anno 9 euro a trimestre con possibilità di azzerarlo carta di debito inclusa collegata con Google Pay e Apple Pay

casella PEC e firma digitale incluse

bonifico ordinario online gratuito

online gratuito maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS

deposito titoli gratuito

servizio di portabilità WidiExpress incluso

Ecco una mappa per orientarsi nella scelta del conto corrente online più conveniente. Convenienza dettata dal canone gratuito per la tenuta del conto stesso e dall’assenza di commissioni applicate alle principali operazioni.

Conto BBVA

Con il conto BBVA, il canone gratuito è per sempre. Così come il gruppo bancario multinazionale spagnolo offre ai risparmiatori una serie di rimborsi e omaggi ai nuovi clienti fino al 31 ottobre 2022. Si tratta di un conto 100% online che si apre in pochi minuti tramite Internet, con una procedura facile e veloce. Il conto BBVA si contraddistingue per le seguenti funzionalità:

codice IBAN italiano;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro d’importo;

carta di debito fisica o digitale inclusa;

fisica o digitale inclusa; servizio “ Pay&Plan ”, che assicura la possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse;

”, che assicura la possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse; possibilità di ottenere un anticipo dello stipendio con accredito immediato sul conto.

Fino al 31 ottobre 2022 la banca multinazionale spagnale riserva ai nuovi clienti un pacchetto di promozioni che fanno “guadagnare” complessivamente 230 euro. Ecco come:

Gran Cashback 20% di BBVA per ottenere il 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno ottenere fino a 100 euro direttamente sul conto);

per ottenere il 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno ottenere fino a direttamente sul conto); Cashback 1% di BBVA , per ottenere un rimborso dell’1% sugli acquisti fino a 30 euro nell’arco di un anno;

, per ottenere un rimborso dell’1% sugli acquisti fino a 30 euro nell’arco di un anno; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone), con un omaggio fino a un massimo di 100 euro.

Per maggiori dettagli dell’offerta di BBVA collegati al link qui di seguito:

Conto My Genius Green di UniCredit

Per coloro che sono alla ricerca di un conto corrente online conveniente, risulterà interessante la proposta di UniCredit. Infatti My Genius Green è un conto a canone zero per sempre, dedicato a chi ha a cuore la salvaguardia del Pianeta perché è 100% paperless: comunicazioni solamente in formato elettronico e assenza di carnet di assegni. Oltre ad avere tutte queste caratteristiche, offre anche ai nuovi clienti:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri; bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

SEPA a zero commissioni; giroconti online gratuiti;

servizio Banca Multicanale incluso perla gestione del conto avviene per mezzo di Internet, App e telefono.

Aprire questo conto di UniCredit è facile e veloce, considerato che la procedura è completamente online. Servono solo:

un documento di identità o SPID;

una webcam o una fotocamera;

un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

C’è però da osservare che questa offerta di My Genius Green è riservata a chi è residente in Italia e non sia già titolare di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Clicca al link di seguito per avere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Con facilità e velocità di apertura tramite SPID o webcam, fino al 12 ottobre, Banca Widiba offre un conto corrente online a zero spese per il primo anno, poi dal secondo anno il canone sarà di 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerarlo. Il conto Widiba Start della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre anche:

carta di debito inclusa e collegata con Google Pay e Apple Pay;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale incluse;

bonifico ordinario online gratuito in 36 Paesi di area SEPA;

online gratuito in 36 Paesi di area SEPA; maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

deposito titoli gratuito;

servizio di portabilità WidiExpress con cui trasferire dal vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Detto che per gli under 30 il conto Widiba Start è a zero spese per sempre, detto che il primo anno è gratuito se si apre entro il 12 ottobre, va aggiunto che dal secondo anno è previsto un canone di 9 euro a trimestre. Un costo che però è possibile azzerare o ridurre grazie a una serie di promozioni messe appositamente in campo da Banca Widiba. In dettaglio:

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio o della pensione;

in meno con l’accredito dello stipendio o della pensione; 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno con 10.000 euro investiti in fondi, Sicav, polizze;

in meno con 10.000 euro investiti in fondi, Sicav, polizze; 1 euro in meno con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

Per conoscere maggiori elementi dell’offerta di Banca Widiba, vai sul link:

