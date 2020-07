I migliori conti zero spese a Luglio 2020

Scoprite i costi e le condizioni per aprire i migliori conti a zero spese proposti dalle principali banche online e tradizionali. Per i nuovi clienti sono offerti in promozione bonus fino a 150 euro e polizze agevolate. Ecco tutte le informazioni utili per scegliere il conto a canone zero più adatto alle esigenze della vostra famiglia

Avere un conto su cui poter accreditare lo stipendio o per domiciliare le utenze è una comodità, i costi di questi prodotti però si stanno facendo sempre più alti. Nell’ultimo anno anche i conti online, da sempre più economici, hanno iniziato ad alzare le tariffe. In media una famiglia deve sostenere delle spese di gestione per il proprio conto corrente di circa 59 euro al mese per i prodotti online e di di 123 euro per i conti tradizionali.

Questa spesa si va ad aggiungere ai costi delle bollette, alle tasse e a mille altri importi fissi che i cittadini devono pagare mensilmente o annualmente per i beni e i servizi che possiedono o che consumano. Trovare quindi dei conti senza canoni mensili e che permettano di compiere le principali operazioni senza applicare commissioni è un’opzione interessante.

Pro e contro dei conti a canone zero

In genere, i conti a zero spese corrispondono a delle soluzioni all digital, si tratta di conti online che permettono di gestire in autonomia i propri risparmi e che abbattano i costi collegati ai prodotti tradizionali. Le banche offrono ai clienti che scelgono queste formule un tot di operazioni di bonifico o prelievo senza costi, oppure impongono una cifra minima al di sopra della quale i prelievi saranno gratuiti.

Con le opzioni a canone zero gli istituti limitano in genere le possibilità di fido e non offrono le carte di credito gratuite in abbinamento al conto, ci sono però alcune banche che fanno eccezione (come vedremo).

Le promozioni per chi apre un conto a zero spese

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo analizzato quali siano le migliori offerte per i clienti che vogliano aprire un conto a zero spese. Ecco i migliori prodotti che si possono attivare a Luglio 2020 e a quali condizioni:

1. My Genius Unicredit

La promozione del momento per aprire questo conto con Unicredit sarà attiva fino al 30 Settembre 2020. Per chi apra un conto My Genius sarà possibile ottenere un bonus fino a 150 euro se:

si accrediterà lo stipendio o la pensione entro Dicembre 2020

si effettuerà un versamento di almeno 500 euro sul conto e l’importo sarà mantenuto fino al 31 Dicembre

Se queste condizioni saranno rispettate nel Gennaio 2021 i clienti si vedranno accreditato l’importo promesso.

Il conto My Genius potrà essere aperto da clienti che non abbiano già un conto presso le filiali Unicredit o con Buddybank. I servizi inclusi gratuitamente con questo prodotto sono per lo più legati alle operazioni online, come la possibilità di accedere alle funzioni di Banca Multicanale, questa opzione permette di gestire il proprio conto da app, tablet, o telefono.

Saranno compresi senza costi anche:

carta di credito internazionale My One a zero spese

accredito dello stipendio

domiciliazione utenze

opzione di prelievo senza carta

Il conto My Genius è un prodotto modulare, i clienti potranno aggiungere o rimuovere questi piani ogni mese in base alle proprie esigenze. I moduli associabili al conto base sono:

Silver 9 euro al mese

Gold 12 euro mensili

Platinum 22 euro al mese

Attivare queste formule può essere utili se si sa che quel mese si avrà bisogno di effettuare molte operazioni di bonifico o se si avrà necessità di utilizzare una carta di credito. Con il conto a zero spese i prelievi ATM presso altre banche costeranno 2 euro e le operazioni agli sportelli avranno delle commissioni di quasi 3 euro.

Unicredit dà anche la possibilità ai clienti My Genius di azzerare o ridurre i canoni dei piani modulari, per esempio riconosce un buono di 2 euro ai clienti under 30. Per chi accrediti la pensioni o lo stipendio saranno riconosciuti altri 3 euro. Cifre che potranno essere spese per coprire i costi dei moduli.

Con My Genius Silver si potranno effettuare bonifici online gratis, si avrà la Unicredit Card Click e un carnet da 10 assegni. Gold aggiunge a questi servizi anche una carta di credito a canone zero, ma solo se si spenderanno 2000 euro l’anno. Con Platinum si avranno due carte di debito internazionali e un maggior numero di operazioni gratis come:

Bonifici SEPA

Prelievi di contante presso ATM altre banche Italia/estero

Commissione pagamento fattura Telepass

Spese di invio estratto conto cartaceo

2. WeBank

La banca online WeBank offre ai propri clienti un conto a zero spese annue, con bonifici online gratuiti e con imposta di bollo gratis. L’imposta di bollo è una tassa che tutti i correntisti pagano ogni anno per il proprio conto, le persone fisiche devono versare 34,20 euro l’anno e le persone giuridiche hanno l’obbligo di pagare 100 euro. Gli unici esentati da questa imposta sono coloro che hanno meno di 5 mila euro di giacenza sul conto.

Con WeBank inoltre i clienti avranno la possibilità di richiedere una carta di credito a canone zero, la Cartaimpronta One. La banca online del Banco BPM offre le seguenti condizioni:

zero commissioni sui prelievi in Italia e UE

carta internazionale contactless

servizio di notifiche dei movimenti via sms

estratto conto online gratuito

bonifici agli sportelli commissione di 3 euro

libretto degli assegni (primo gratis)

trasloco conto

Con questo prodotto sarà possibile gestire i vostri risparmi tramite l’app e potrete anche operare azioni di trading con l’app, è possibile anche ottenere il supporto di consulenti esperti. I clienti We Bank possono anche contare su condizioni di prestito agevolato fino a 30 mila euro, possibilità di concordare un fido extra e di avere delle polizze personali.

Con l’applicazione di WeBank sono stati sviluppate delle funzioni che permettono ai clienti di pagare i bollettini semplicemente fotografando le ricevute e con One Tap si potranno effettuare pagamenti con un solo clic.

3. Conto corrente N26

Con N26 sarà possibile aprire il conto in 5 minuti con una fotografia. Per aprire questo conto sarà necessario collegarsi al sito o scaricare l’app della banca tedesca. Il conto a canone zero proposto da N26 e offrirà agli utenti:

carta di debito

internet banking gratis

bonifici SEPA gratuiti online

bonifici istantanei con altri utenti N26

domiciliazione utenze

prelievi gratuiti illimitati nell’area euro

Il vantaggio per chi scegliere questa soluzione sono le molte funzioni innovative offerte per gestire i conti online. Grazie alla collaborazione con Transfer Wise si potranno effettuare bonifici in 19 valute estere con un tasso di cambio reale e commissioni più basse.

Si potranno anche utilizzare strumenti per creare dei progetti di spesa per accantonare le somme che desiderate. Spaces vi permette di automatizzare dei trasferimenti di denaro negli spazi creati per agevolare il vostro risparmio, sarà come mettere gli importi in dei salvadanai virtuali.

4. Tinaba

Un conto a zero spese tra i più convenienti di Luglio è la soluzione Tinaba, anche questa banca, oltre ad azzerare i costi di gestione del canone, si offre di sobbarcarsi i costi dell’imposta di bollo annuale.

Il conto Tinaba è un prodotto della Banca Profilo, è un conto con operatività online illimitata e gratuita. I propri risparmi potranno essere gestiti da remoto con home banking e le soluzioni per il mobile banking.

Ai nuovi clienti la banca offre un bonus da 10 euro e una carta prepagata Mastercard gratis. Le condizioni per le operazioni associate al conto sono:

prelievi allo sportello 2 euro

prelievi altre banche 2 euro

per operazioni all’estero 2 euro

bonifici online gratis

bonifici istantanei gratis

servizio di firma digitale

Si potrà opera sia via telefono che con app o profilo sulla piattaforma online della banca. Con Tinaba non saranno applicate commissioni anche ai pagamenti effettuati con la carta.

5. Hype

Questa carta è una prepagata con IBAN, questa tipologia di prodotto consente di farsi accreditare lo stipendio o la pensione sul conto. La soluzione permette di operare sia agli sportelli che presso gli ATM senza commissioni, si potranno anche effettuare prelievi presso le altre banche senza costi extra. Chi richiederà il prodotto Hype potrà contare su un bonus di 10 euro a Luglio 2020.

Con Hype i bonifici e le altre azioni di home banking saranno gratuite online. Si potrà ricaricare la carta HYPE presso i punti SisalPay, edicole, tabaccherie e altri negozi abilitati. Sarà anche possibile caricare contanti alle casse dei supermercati. Le commissioni applicate alle operazioni di ricarica sono pari a 2,50 euro, se si utilizzerà un’altra carta HYPE il costo dell’operazione sarà di 0,90 euro.

Ai pagamenti e ai prelievi fatti all’estero sarà applicata una commissione del 3%. Il costo del servizio per il pagamento dei bollettini delle utenze o delle tasse con HYPE sarà compreso tra 1 euro e 2,15 euro.

6. Conto Crédit Agricole Online

Per i clienti che scelgano la soluzione Crédit Agricole Online, il conto a canone zero offre ai nuovi clienti una carta di debito, prelievi e bonifici online gratuiti. Si potrà aprire questa soluzione con il proprio smartphone in pochi minuti, vi servirà il codice fiscale, un documento di identità e una webcam.

Anche Crédit Agricole offre ai propri utenti di non pagare l’imposta di bollo annuale, sarà la banca a versare la tassa per i propri clienti. La promozione per chi attiva questo conto a zero spese offre:

bonus di 100 Euro all’apertura

all’apertura un secondo buono fino a 100 Euro da spendere su Amazon.it

Questo bonus sarà concesso solo a quei clienti che sottoscriveranno due polizze di Crédit Agricole Assicurazioni dalla piattaforma della banca. Si potrà ottenere anche un altro sconto di 50 euro se si attiverà una carta Carta Verde American Express, il bonus potrà essere speso per pagare i conti delle piattaforme di streaming come Netflix, Chili, NOW TV o Disney +.

Il conto permetterà di operare gratis:

il servizio Nowbanking

bonfici SEPA online

attivazioni delle domiciliazioni bancarie

invio degli estratti conto e delle sintesi online

gratis primi 24 prelievi presso ATM altre banche

Le commissioni applicate alle altre operazioni saranno:

2 euro per i bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca

2,50 euro per bonifici SEPA allo sportello verso altre banche

bonifico istantaneo 0,05% dell’importo

0,85 euro per farsi inviare la copia cartacea dei documenti bancari

Si potranno richiedere carte di credito o di debito da associare a questo conto. Le carte di debito, sia tradizionali che evolute, saranno a canone zero. La carta di credito invece è il prodotto Nexi Classic con un canone annuo di circa 31 euro.

