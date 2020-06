I migliori conti zero spese a giugno 2020

I conti zero spese permettono di accedere ai servizi principali tipici di questo prodotto finanziario eliminando le spese che riguardano l’attivazione e la gestione dello stesso. Questa soluzione è diventata sempre più diffusa anche grazie ai risparmi garantiti dall’utilizzo di piattaforme e servizi di tipo digitale.

Vediamo quali sono i migliori conti correnti zero spese a giugno 2020 presenti sul panorama nazionale, esplorando grazie al comparatore di SOSTariffe.it le proposte di Widiba, Crédit Agricole, UniCredit, illimity, Webank e N26.

1. Conto zero spese Widiba

La banca online Widiba offre un conto zero spese che si articola esclusivamente attraverso l’adozione di servizi e piattaforme digitali. Grazie a questo prodotto Widiba potrete quindi utilizzare numerosi servizi innovativi da un punto di vista tecnologico, come la password vocale per accedere al vostro conto, la catalogazione delle spese con lo strumento My Money e, infine, l’app Widiba per fare operazioni sul conto quando e dove preferite. Inoltre, è da sapere che il servizio home banking di questo istituto online è stato premiato di recente dall’Osservatorio Finanziario come migliore servizio tra quelli offerti sul mercato di questa categoria.

Passiamo ora ad elencare le principali caratteristiche del conto Widiba:

zero spese per i primi 12 mesi, solo per nuovi clienti;

gratis per sempre, se scegliete l’opzione accredito dello stipendio;

carta di debito e carte di credito in tanti stili diversi, tra cui potrete scegliere il vostro preferito;

bonifico istantaneo in pochi secondi;

utilizzo del servizio di home banking Widiba HOME;

utilizzo della piattaforma di trading evoluta;

possibilità di collegare il proprio conto corrente agli strumenti di pagamento digitale su smartphone Apple Pay e Google Pay;

PEC (Posta elettronica certificata) e Firma digitale incluse.

Nel dettaglio, ecco quali sono le condizioni economiche del prodotto:

12 mesi gratuiti di tenuta del conto a trimestre;

canone zero per la carta di debito;

prelievi di contante da ATM gratuiti se superiori a 100 Euro, su tutte le banche in Italia;

bonifici SEPA gratuiti;

possibilità gratuita di scelta tra Linea Libera e Linee Vincolate;

Deposito Titoli incluso;

estratto conto digitale gratuito;

PEC gratuita fino a quando sarete clienti Widiba;

firma digitale gratuita fino a quando sarete clienti Widiba.

Scegli conto Widiba

2. Conto zero spese UniCredit

Tra le proposte di UniCredit, uno dei migliori conti zero spese è My Genius. Con questo prodotto, potrete usufruire di un’offerta di tipo modulare, modificabile fino ad una volta al mese per adattarla alle vostre esigenze. Naturalmente, ogni cambiamento potrà essere effettuato in filiale oppure da casa attraverso i canali online a disposizione. Vi ricordiamo che possono effettuare l’apertura del conto solo nel caso in cui siate residenti in Italia e non siete già titolari di un altro conto corrente UniCredit o buddybank, Genius Card, servizio di Banca Multicanale o altre carte del Gruppo UniCredit.

L’apertura di un conto è possibile sul web a canone zero, anziché gli originali 3 Euro/anno, e include:

una carta di debito internazionale My One (circuito VISA);

servizio Banca Multicanale, che include homebanking (Banca via Internet), App Mobile Banking, Banca via Telefono, App per Tablet;

servizio di domiciliazione delle utenze;

servizio di accredito dello stipendio;

bonifici SEPA in Euro in uscita (non istantanei);

bonifici SEPA Giroconti online, sia tramite l’ambiente di Banca via Internet e con l’App Mobile Banking.

Abbiamo già accennato ai diversi moduli applicabili all’offerta del conto My Genius. Ecco alcune delle soluzioni aggiuntive proposte da UniCredit:

nel caso in cui eseguiate pagamenti online frequentemente, scegliete il Modulo Silver al costo di 9 Euro al mese comprende bonifici online, una carta prepagata UniCreditCard Click senza costi di emissione e un carnet di 10 assegni;

al costo di comprende bonifici online, una carta prepagata UniCreditCard Click senza costi di emissione e un carnet di 10 assegni; se preferite ottenere anche una carta di credito, optate per il Modulo Gold al costo di 12 Euro al mese , con le agevolazioni già previste con il Modulo Silver, righe di scrittura illimitate e esonero dal pagamento quota annua di una carta di credito UniCreditCard Flexia per il solo primo anno;

al costo di , con le agevolazioni già previste con il Modulo Silver, righe di scrittura illimitate e esonero dal pagamento quota annua di una carta di credito UniCreditCard Flexia per il solo primo anno; per un’offerta completa pensata per trasferire denaro ed effettuare ogni tipo di pagamento o prelievo, scegliete il Modulo Platinum al costo mensile di 22 Euro che prevede, tra gli altri, tutte le agevolazioni previste dal Modulo Gold e canone annuo di una seconda e terza carta di debito internazionale;

al costo mensile di che prevede, tra gli altri, tutte le agevolazioni previste dal Modulo Gold e canone annuo di una seconda e terza carta di debito internazionale; per fare investimenti, sono inoltre disponibili il Modulo Investimento Gold (5 Euro/mese) e il Modulo Investimento Platinum (7 Euro/mese).

Ecco come fare per aprire online il conto My Genius:

1. tenete a portata di mano i vostri documenti di identità personali (come carta di identità, passaporto oppure patente);

2. assicuratevi di disporre di una webcam o fotocamera con browser compatibile;

3. avrete bisogno di un numero di cellulare con numero italiano e un indirizzo email valido;

4. a questo punto, recatevi sul sito web di UniCredit alla pagina dedicata al conto My Genius e cliccate sul bottone “Apri online il conto”.

Scegli conto UniCredit My Genius

3. Conto zero spese illimity

illimity è una banca di ultima generazione che propone una gamma di servizi e prodotti sviluppati attraverso le tecnologie più recenti. L’istituto online garantisce inoltre elevati livelli di qualità, velocità ed efficienza, senza tralasciare l’attenzione alle relazioni interpersonali tra team e clienti.

Questo mese, la banca offre la possibilità di aprire un conto zero spese e tasso di interesse a 1,75% sul conto deposito vincolato per 24 mesi fino al 30 giugno.

Ecco i servizi inclusi se scegliete questo prodotto illimity:

servizi di digital banking da smartphone, tablet oppure computer con Face ID e Touch ID;

carta di credito, debito o prepagata per pagare in tutto il mondo in totale sicurezza anche online, per fare acquisti direttamente tramite il vostro smartphone;

opzione conto deposito, per fare crescere i vostri risparmi con un tasso annuo fino a 2%;

analisi avanzata delle vostre spese attraverso uno strumento automatico e intuitivo per visualizzare i vostri acquisti, direttamente sul vostro smartphone;

assistenza sempre a portata di mano;

unione di tutti i propri conti, anche di altre banche, in modo ordinato e completo, all’interno della piattaforma di home banking di illimity.

Infine, qui di seguito trovate una panoramica delle spese per il conto:

canone trimestrale zero spese, eccetto che per oneri fiscali imposta di bollo pari a 34,20 Euro;

una carta di debito internazionale gratuita per ogni intestatario del conto;

tre prelievi gratuiti al mese in Area Euro per importo superiore o uguale a 100 Euro, se in Area Euro e di importo inferiore a 100 Euro al costo di 1,50 Euro, se extra Euro pari a 2 Euro;

carta di credito con canone annuo pari a 20 Euro, oltre che 2 Euro mensili di imposta di bollo in caso di e/c mensile superiore a 77,47 Euro.

Scegli conto illimity

4. Conto zero spese Webank

La banca online appartenente al Gruppo Banco BPM, Webank propone un conto zero spese grazie al quale potrete usufruire di un’ampia gamma di servizi già inclusi. La soluzione offerta è completamente digitale, una qualità che si unisce alla sicurezza e all’affidabilità tipici di un conto corrente tradizionale.

I servizi inclusi nel pacchetto conto zero spese Webank sono:

bonifici in Italia, area Sepa e all’estero;

versamento di contanti e assegni, avendo a disposizione tutte le filiali e le aree self service del Gruppo Banco BPM;

trasloco in Webank del vostro vecchio conto, con la possibilità di mantenere il saldo e gli strumenti finanziari già attivi;

assicurazioni, richiedendo il preventivo online per una polizza auto, moto, casa, viaggi e salute;

assegni, potrete richiedere il vostro libretto e gli assegni circolari online e Webank ve li porterà direttamente a casa vostra;

fido Webank, che vi garantisce più flessibilità per il vostro conto corrente. Vi basterà scegliere di accreditare lo stipendio mensilmente;

domiciliazione delle utenze con addebito diretto in conto;

ricariche online delle vostre carte prepagate, cellulari e abbonamenti ATM;

pagamento online dei bollettini MAV e RAV con ricevuta immediata;

pagamento dei modelli F23 e F24 in modo semplice e sicuro, con la ricevuta del pagamento online immediata;

prestito Webank, per ogni esigenza di spesa fino a 30.000 Euro.

Scegli conto Webank

5. Conto zero spese Crédit Agricole Online

La proposta a zero spese di Crédit Agricole Online include conto corrente, carta di debito, prelievi gratuiti su ATM Crédit Agricole e bonifici online.

Le promozioni attive per chi sceglie questo conto durante il mese di giugno 2020 sono:

bonus di 100 Euro all’apertura;

all’apertura; fino a 100 Euro di Buoni Regalo Amazon.it nel caso in cui decidiate di sottoscrivere una o due polizze di Crédit Agricole Assicurazioni da Internet Banking;

di Buoni Regalo Amazon.it nel caso in cui decidiate di sottoscrivere una o due polizze di Crédit Agricole Assicurazioni da Internet Banking; sconti sugli acquisti fino a 50 Euro e quota gratuita per un anno su Netflix, Disney+, NowTV e CHILI se scegliete Carta Verde American Express.

Ecco infine una panoramica dei principali costi previsti con il conto Crédit Agricole Online:

canone annuo gratuito;

Nowbanking – internet banking gratuito;

bonfici SEPA online gratuiti;

bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca a 2 Euro;

bonifici SEPA allo sportello verso altre banche 2,50 Euro;

bonifico istantaneo 0,05%;

domiciliazioni bancarie gratuite;

invio estratto conto e documento di sintesi periodico online gratuito;

invio estratto conto e documento di sintesi periodico cartaceo 0,85 Euro.

Scegli conto Crédit Agricole

6. Conto zero spese N26

Tra le proposte di N26, una delle banche completamente digitali da poco sul mercato, troviamo un conto zero spese che include anche carta di debito, pagamenti gratis indipendentemente dalla valuta scelta e prelievi gratuiti.

Le caratteristiche principali dell’offerta conto N26 sono:

conto corrente con Mastercard SecureCode , per garantire un livello extra di sicurezza che aiuta a prevenire le frodi quando fate acquisti online tramite la vostra carta N26;

, per garantire un livello extra di sicurezza che aiuta a prevenire le frodi quando fate acquisti online tramite la vostra carta N26; possibilità di blocco carta con un semplice click dalla vostra app smartphone;

con un semplice click dalla vostra app smartphone; login con password oppure impronta digitale, invece di digitare la password ogni volta che scegliete di accedere al vostro conto;

con password oppure impronta digitale, invece di digitare la password ogni volta che scegliete di accedere al vostro conto; notifiche push dopo ogni transazione, incluse quelle con la vostra carta N26, i prelievi allo sportello ATM, addebiti diretti e transazioni.

In generale, N26 offre tre soluzioni diverse conti correnti:

N26 Standard , a zero Euro al mese, con carta di debito Mastercard, pagamenti gratis in qualsiasi valuta, prelievi gratis in Euro, commissione dell’1,7% sui prelievi in valuta estera, supporto clienti in 5 lingue e due spazi attivi per risparmiare con l’opzione Spaces;

, a zero Euro al mese, con carta di debito Mastercard, pagamenti gratis in qualsiasi valuta, prelievi gratis in Euro, commissione dell’1,7% sui prelievi in valuta estera, supporto clienti in 5 lingue e due spazi attivi per risparmiare con l’opzione Spaces; N26 You , al costo di 9,90 Euro/mese, con i servizi del conto corrente N26 Standard, oltre che 10 spazi attivi da utilizzare con Spaces, condivisione degli spazi Spaces con un massimo di 10 clienti N26, possibilità di associare al conto una carta extra, sconti da partner selezionati, assicurazione di emergenza medica in viaggio, per il ritardo volo e bagaglio, per lo sci e lo sport, per l’auto, bici, scooter, monopattini elettrici in sharing;

, al costo di 9,90 Euro/mese, con i servizi del conto corrente N26 Standard, oltre che 10 spazi attivi da utilizzare con Spaces, condivisione degli spazi Spaces con un massimo di 10 clienti N26, possibilità di associare al conto una carta extra, sconti da partner selezionati, assicurazione di emergenza medica in viaggio, per il ritardo volo e bagaglio, per lo sci e lo sport, per l’auto, bici, scooter, monopattini elettrici in sharing; N26 Metal, al costo di 16,90 Euro/mese, include i servizi presenti per le soluzioni Standard e You, oltre che aggiuntive polizze assicurative comprese, ovvero furto e danni smartphone e noleggio auto in viaggio.

Scegli conto N26