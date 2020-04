I migliori conti zero spese a Aprile 2020

Per gestire i propri risparmi e i vari strumenti di pagamento non è necessario dover sottostare a costi fissi e commissioni per ogni operazione. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono diverse opzioni molto interessanti che rientrano nella categoria dei conti correnti a zero spese, soluzioni che non prevedono costi e commissioni e che garantiscono agli utenti la possibilità di gestire il proprio denaro nel migliore dei modi. Ecco i migliori conti a zero spese di aprile 2020.

Chi è alla ricerca di un conto corrente non può non considerare l’apertura di un conto corrente a zero spese. Si tratta di una particolare tipologia di prodotto bancario che offre una vasta gamma di servizi a costi praticamente nulli per l’utente. Grazie ai conti a zero spese è possibile utilizzare al massimo il proprio conto e i vari strumenti di pagamento ad esso collegati senza dover sottostare a commissioni per ogni singola operazione e a costi fissi ingenti come avviene con la maggior parte delle banche tradizionali.

Ecco quali sono le migliori opzioni per i conti a zero spese di aprile 2020.

Conto illimity

Chi è in cerca di un conto corrente a zero spese che sia in grado di offrire un pacchetto completo di prodotti e servizi finanziari può valutare con molta attenzione il Conto illimity di illimity bank. Questo conto corrente, infatti, mette a disposizione dei clienti tutto quello di cui si ha bisogno ed è disponibile con canone azzerato per un anno. Rispettando alcune semplici condizioni, inoltre, il canone mensile del conto sarà azzerato a tempo indeterminato.

Di norma, infatti, il Conto illimity prevede un canone mensile di 8,50 Euro al mese per la sua variante “Plus”, sicuramente la più interessante considerando tutti i servizi inclusi che vedremo successivamente. In alternativa, c’è anche il Conto illimity Smart a canone zero. Per i primi 12 mesi, in ogni caso, i nuovi clienti di illimity bank possono scegliere la versione Plus del conto senza alcun costo periodico.

Successivamente, il Conto illimity in versione Plus continuerà ad essere a canone zero a tempo indeterminato se il cliente rispetterà due delle tre condizioni fissate dalla banca:

almeno 750 Euro di entrata mensile

almeno due domiciliazioni sul conto corrente attive

almeno 300 Euro di transazioni mensili con carte

Si tratta di condizioni tutto sommato facili da rispettare e che rendono la versione Plus del Conto illimity una delle opzioni più interessanti per chi è in cerca di un nuovo conto corrente a zero spese nel corso del mese di aprile 2020. In ogni caso, i clienti illimity bank hanno la possibilità di passare, in qualsiasi momento, alla versione Smart.

Cosa offre il Conto illimity in versione Plus? Questo conto corrente è uno dei prodotti più interessanti del momento e permette una completa gestione online, a partire dalla fase di attivazione che avviene tramite una semplice procedura digitale. Dall’area clienti del sito illimity bank oppure dall’app per smartphone (Android o iOS) è possibile gestire in modo completo il proprio conto corrente e tutti gli strumenti di pagamento correlati.

Chi sceglie il Conto illimity potrà contare su di una carta di debito internazionale inclusa senza costi aggiuntivi. Tale carta presenta le seguenti caratteristiche:

prelievi gratuiti in tutto il mondo per importi pari o superiori a 100 Euro (per importi inferiori è prevista una commissione di 1 Euro a transazione)

supporto agli acquisti online con servizi di sicurezza come 3D Secure e SMS Alert sempre attivi

supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay per effettuare pagamenti con lo smartphone senza avere la carta con sé

possibilità di impostare i massimali di spesa, l’area geografica e i canali di utilizzo e di sospendere o attivare la carta direttamente dall’app

Per i clienti che scelgono questa versione del Conto illimity c’è anche la Carta di Credito con le seguenti caratteristiche:

canone zero per i clienti che scelgono il Conto Plus (per il Conto Smart il canone sarebbe di 20 Euro all’anno)

massimale di 1500 Euro, eventualmente incrementabile in base alle esigenze del cliente

anticipo contante con commissione del 4% dell’importo (minimo di 0,52 Euro per operazioni area EU e di 5,16 Euro per operazioni area Extra EU)

supporto agli acquisti online con servizi di sicurezza come 3D Secure e SMS Alert sempre attivi

supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay per effettuare pagamenti con lo smartphone senza avere la carta con sé

possibilità di impostare i massimali di spesa, l’area geografica e i canali di utilizzo e di sospendere o attivare la carta direttamente dall’app

A disposizione dei clienti illimity c’è anche la Prepagata. Ecco le caratteristiche:

costo di emissioni di 15 Euro

commissione per prelievo pari a 2 Euro a transazione (sia UE che extra UE)

supporto agli acquisti online, a Google Pay e Apple Pay e a tutte le funzionalità di gestione avanzata tramite app già viste per le carte di debito e credito

diverse modalità di ricarica (anche in contanti presso i punti SisalPay)

I clienti che scelgono il Conto illimity possono sfruttare diverse funzionalità aggiuntive come, ad esempio, la possibilità di scambiarsi denaro sfruttando il trasferimento istantaneo oppure il servizio Progetti di spesa che permette di accantonare somme di denaro per realizzare i propri desideri.

Incluso nel conto corrente di illimity c’è anche la possibilità di sfruttare il Conto Deposito, uno strumento ideale per far fruttare i propri risparmi senza alcun rischio. Il Conto Deposito di illimity permette di ottenere un tasso lordo sino al 2% (in caso di capitale non svincolabile) oppure sino all’1.7% (in caso di capitale svincolabile).

I clienti che scelgono illimity bank possono accedere anche a prestiti personali, prodotti assicurativi e convenzioni per la salute grazie alle partnership stipulate dall’istituto, rispettivamente con Santander, Chiara Assicurazione e OneNET. Attivando il conto corrente, quindi, si avrà accesso ad una vasta gamma di servizi aggiuntivi, proprio come avviene con le ben più costose banche “tradizionali”.

Il Conto illimity è, quindi, uno dei migliori conti correnti a zero spese (rispettando due delle tre condizioni viste in precedenza) per chi è in cerca di un conto in grado di offrire un pacchetto completo di servizi ed una completa gestione online. Per attivare il Conto illimity è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile cliccando sul box qui di sotto.

Apri il Conto illimity

Conto N26

Una delle soluzioni più “smart” per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese ad aprile 2020 è rappresentata dal Conto N26 che, da questo mese, mette a disposizione dei suoi clienti anche l’IBAN italiano (in precedenza il conto era disponibile esclusivamente con IBAN tedesco) che permetterà di semplificare al massimo la vita degli utenti, liberi di utilizzare Conto N26 come conto “primario” impostando l’accredito dello stipendio o della pensione e l’addebito di tutte le utenze domestiche e di tutti gli abbonamenti.

Con questa recente novità dell’IBAN italiano, il Conto N26 diventa, ancora di più, una delle opzioni più interessanti e convenienti per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese in grado di offrire una gestione completa direttamente online, anche grazie all’app dedicata per smartphone e tablet Android o iOS. Il Conto N26 è quindi semplice da usare e gestire oltre ad essere un conto completamente a zero spese.

Chi sceglie N26 potrà contare su:

canone zero

carta Mastercard collegata al conto abiltiata al prelievo ed agli acquisti, sia online che in negozio, con supporto ad Apple Pay e Google Pay

prelievo senza commissioni in tutta l’area Euro (il prelievo in valuta estera prevede una commissione dell’1.7% dell’importo)

la carta supporta Mastercard SecureCode e, tramite l’app, l’utente può bloccarla o sbloccarla, in base alle necessità, e può cambiare il PIN

pagamenti gratis in qualsiasi valuta, senza commissioni sul tasso di cambio

funzionalità Spaces integrata, con 2 spazi attivi, per gestire i propri risparmi in base alle proprie spese ed ai propri obiettivi

bonifici gratis in tempo reale con MoneyBeam

bonifici internazionali in 19 valute con TransferWise

Per i clienti più esigenti, inoltre, Conto N26 è disponibile anche in due versioni a pagamento che prevedono tante funzioni extra ed un canone mensile. Ecco i dettagli:

You (canone mensile di 9,99 Euro): questa soluzione aggiunge al Conto N26 gratuito la possibilità di scegliere tra 5 colori esclusivi per la carta Mastercard, i prelievi gratis anche in valuta diversa dall’Euro, 10 spazi attivi per sfruttare la funzionalità Spaces (condivisibili con altri clienti N26), sconti con partner selezionati, assicurazioni medica in viaggio, ritardo volo e bagaglio, sci e sport invernali e assicurazioni auto, bici, scooter e monopattini elettrici in sharing

(canone mensile di 9,99 Euro): questa soluzione aggiunge al Conto N26 gratuito la possibilità di scegliere tra 5 colori esclusivi per la carta Mastercard, i prelievi gratis anche in valuta diversa dall’Euro, 10 spazi attivi per sfruttare la funzionalità Spaces (condivisibili con altri clienti N26), sconti con partner selezionati, assicurazioni medica in viaggio, ritardo volo e bagaglio, sci e sport invernali e assicurazioni auto, bici, scooter e monopattini elettrici in sharing Metal (canone mensile di 16,99 Euro): oltre ai vantaggi di You, questa soluzione la carta Mastercard in acciaio personalizzabile con tre colorazioni e l’assicurazione noleggio auto in viaggio e furto e danni allo smartphone

Conto N26 è disponibile direttamente online, collegandosi al sito N26, cliccando sul box qui di sotto. Per avviare la procedura di apertura del conto, che può essere completata direttamente online in pochi minuti, è sufficiente cliccare sull’opzione “Apri il Conto”.

Attiva online Conto N26

Conto Corrente Widiba

Un’altra ottima soluzione per chi è in cerca di un nuovo conto corrente a zero spese per il mese di aprile 2020 è rappresentata dal Conto Corrente Widiba. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un conto corrente che può essere aperto e gestito direttamente online, con una veloce procedura a disposizione di tutti gli utenti. Widiba, ricordiamo, è la banca online del gruppo MPS e può contare su di una rete di oltre 500 consulenti finanziari.

Il Conto Widiba è un conto corrente con canone azzerato per il primo anno. Successivamente, il conto continuerà ad essere a canone zero a tempo indeterminato semplicemente scegliendo di impostare l’accredito dello stipendio o della pensione oppure mantenendo una giacenza media di almeno 5 mila Euro.

Chi sceglie il conto corrente di Widiba potrà contare, senza costi aggiuntivi, sulla carta di debito. Questa carta presenta le seguenti caratteristiche:

canone annuo azzerato

prelievo gratuito in Italia per importi superiori a 100 Euro (in caso contrario è prevista una commissione di 1 Euro per transazione)

supporto ai pagamenti, anche online, senza commissioni

supporto alle transazioni eseguite tramite Google Pay e Apple Pay, per effettuare pagamenti con lo smartphone

possibilità di richiedere gratuitamente una seconda carta di debito

Per i clienti che scelgono il Conto Widiba, inoltre, è inclusa anche la Carta di Credito con la possibilità di scegliere tra le opzioni Classic, Gold e Oronero. Per quanto riguarda la carta Classic, ovvero la proposta “base” di Widiba per la sua clientela, le caratteristiche sono le seguenti:

canone trimestrale di 5 Euro

plafond di 1.500 Euro

per l’anticipo di contante è prevista una commissione del 4% dell’importo con un minimo di 2,50 Euro sia in area Euro che in area extra Euro

supporto a Google Pay e Apple Pay per le transazioni con lo smartphone

Oltre alle carte di pagamento (c’è anche la possibilità di richiedere una prepagata da abbinare alle altre carte), il Conto corrente Widiba offre diverse funzioni aggiuntive al cliente, a partire da WiDi Express, un servizio che consente di aprire il conto corrente in modo extra rapido andando ad effettuare il trasloco del precedente conto e di tutti i servizi collegati in un massimo di 12 giorni lavorativi.

Per i clienti Widiba, inoltre, è possibile accedere a diversi prodotti aggiuntivi, richiedibili e gestibili direttamente online. La banca, ad esempio, offre diverse soluzioni per quanto riguarda prestiti personali e mutui oltre a trading e investimenti, con specifici servizi di consulenza.

Per tutti i nuovi clienti che attivano il Conto Widiba, inoltre, è prevista la possibilità di sfruttare, come promozione “di benvenuto”, un tasso lordo annuo pari a 1.8% per nuove linee vincolate a 6 mesi. La promozione in questione è valida per tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo conto corrente entro il prossimo 22 aprile 2020. La linea vincolata promozionale può andare da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 500.000 Euro.

Per attivare il Conto Widiba è sufficiente seguire una semplice procedura online. Cliccando sul box qui di sotto si accederà al sito Widiba da cui basterà cliccare sull’opzione Apri il conto per avviare l’iter di registrazione che permetterà di completare l’apertura del conto corrente.

Attiva Conto Widiba