I migliori conti per effettuare un bonifico a Luglio 2022

Anche per i bonifici ordinari o istantanei, i conti correnti online sono quelli più vantaggiosi perché il trasferimento di denaro da una banca a un’altra è quasi sempre a costo zero oppure con commissioni molto basse.

Ecco una fotografia di quali sono i migliori conti correnti di Luglio 2022. Le soluzioni più vantaggiose sono state trovate grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, un tool gratuito e online disponibile anche sull’App di SOStariffe.it, in versione Android o iOS.

Ordinario o istantaneo: il bonifico online è conveniente e sicuro

BONIFICO ORDINARIO O ISTANTANEO QUALI DIFFERENZE Bonifico ordinario metodo più diffuso per il trasferimento di denaro da un conto corrente a un altro

tempi di esecuzione: 2-3 giorni lavorativi

solitamente è gratuito Bonifico istantaneo trasferimento di denaro da una banca a un’altra in tempo reale, meno di 10 secondi

beneficiario riceve l’importo subito

prevede di solito una commissione

operazione, una volta autorizzata e confermata, non più revocabile

Oltre alla differenza tra bonifico ordinario o istantaneo, un’altra distinzione importante è tra bonifico in area SEPA o in area extra SEPA.

I bonifici SEPA (Single Euro Payments Area) sono trasferimenti di denaro in euro fra titolari di conti correnti in Europa, all’interno dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), in Svizzera, nel Principato di Monaco o presso banche aderenti al programma SEPA.

I bonifici SEPA sono sottoposti a una serie di regole comuni che prevedono:

raggiungibilità nell’area SEPA di tutta la clientela di qualsiasi banca;

automazione elevata dei pagamenti;

identificativo unico del conto rappresentato da codici IBAN e BIC;

valute di addebito e accredito predefinite;

applicazione di regole standard per i pagamenti respinti e restituiti.

I bonifici extra SEPA, conosciuti come bonifici SWIFT o esteri, sono invece spostamenti di denaro in euro rivolti a beneficiari con conto corrente attivo presso banche non appartenenti all’area SEPA, anche in questo caso i bonifici possono essere ordinari o istantanei, ma il costo delle commissioni solitamente è maggiore rispetto ai bonifici in area SEPA.

Bonifico a Luglio 2022: i migliori conti correnti con cui effettuarli

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA bonifici online ordinari e istantanei gratuiti

canone gratuito per la tenuta conto

carta di debito inclusa

cashback del 20% su 100 euro il primo mese

cashback dell’1% fino a 30 euro nei successivi 12 mesi

20 euro di regalo per ogni nuovo cliente che, invitato, apre un conto BBVA Conto Smart di illimity Bank bonifico online ordinario senza costi

bonifico istantaneo a 2 euro

canone annuo gratuito a tempo indeterminato

carta di debito internazionale gratuita

conto deposito incluso con tassi vantaggiosi Conto Widiba Start di Banca Widiba bonifico ordinario online gratuito

bonifico istantaneo con una commissione di 1,50 euro

canone gratuito il primo anno, poi 3 euro al mese dal secondo anno, ma con promozioni per azzerarlo

carta di debito inclusa

PEC e firma digitale gratuite

Il bonifico ordinario in area SEPA per i titolati di conti correnti online è gratuito, mentre per quanto riguarda il bonifico istantaneo è spesso prevista l’applicazione di una commissione. Ecco qui di seguito una panoramica dei migliori tre conti correnti di Luglio 2022, selezionati dagli esperti di SOStariffe.it per la loro convenienza e la pluralità di servizi offerti gratuitamente.

Conto BBVA

Sia il bonifico ordinario (fino a un massimo di 6.000 euro) sia il bonifico istantaneo (fino a un limite massimo di 1.000) sono gratuiti in area SEPA aprendo un conto corrente online con BBVA. Così come la banca multinazionale spagnola, con quartier generale a Bilbao, offre il canone annuale a zero spese per la tenuta del conto e l’imposta di bollo è carico della banca stessa. Altre caratteristiche di questa offerta sono le seguenti:

codice IBAN italiano;

accredito di stipendio/pensione gratis;

carta di debito inclusa;

prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

anticipo dello stipendio con il pagamento di un tasso di interesse;

possibilità di rateizzare le proprie spese con il pagamento di un tasso di interesse.

Inoltre, BBVA omaggia i nuovi clienti con rimborsi e regali per un totale di 230 euro, che rendono la proposta della banca spagnola molto vantaggiosa. Ecco i dettagli della promozione:

cashback del 20% di BBVA fino a 100 euro il primo mese;

il primo mese; cashback dell’1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

regalo di 100 euro invitando 5 amici (20 euro ciascuno) ad aprire un conto in BBVA con l’iniziativa “Passaparola”.

Per maggiori dettagli sull’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Smart di illimity Bank

Il bonifico ordinario è senza commissioni. Si applica invece un costo di 2 euro per il bonifico istantaneo. Per il resto, il conto Smart di illimity Bank sposa la convenienza. Si tratta di un conto corrente online a zero spese a tempo indeterminato, quindi vantaggioso dal punto di vista dei costi. E offre la possibilità ai nuovi correntisti di beneficiare di un conto deposito con un tasso di interesse fino al 2,75% (una linea svincolabile e non con una durata da 24 a 60 mesi) per chi apre il conto entro il prossimo 29 Settembre.

Completano l’offerta di illimity Bank con conto Smart:

carta di debito internazionale gratuita;

internazionale gratuita; ricariche telefoniche incluse;

ricariche telefoniche incluse; pagamento di bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app;

pagamento di bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app; versamento di contanti sul conto illimity nei supermercati convenzionati;

versamento di contanti sul conto illimity nei supermercati convenzionati; servizio “Illimity connect” per collegare tutte le tue banche , e avere una vista aggregata e operare su tutti i tuoi conti dall’app illimity;

servizio “Illimity connect” per , e avere una vista aggregata e operare su tutti i tuoi conti dall’app illimity; Progetti di Spesa con cui mettere da parte piccole somme di denaro con un rendimento dello 0,5% annuo sulle somme accumulate.

Per maggiori dettagli sull’offerta di illimity Bank

SCOPRI CONTO ILLIMITY BANK »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Senza commissioni il bonifico ordinario, con un costo di 1.50 euro il bonifico in tempo reale: il conto corrente online Widiba Start è una delle migliori offerte di Luglio 2022, anche perché Banca Widiba propone una soluzione davvero vantaggiosa con un conto a zero spese per il primo anno. Dal secondo invece si pagherà un canone annuale di 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerarlo per un ulteriore risparmio. Ecco come:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Oltre a PEC e firma gigitale gratuiti e al servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online e senza costi aggiunti, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre ai nuovi correntisti entro il 31 Agosto anche:

carta di debito inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online facili e sicuri;

inclusa, sia fisica che virtuale, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online facili e sicuri; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi;

senza commissioni in area euro per importi pari o superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi; una carta prepagata facoltativa a 10 euro.

Per maggiori dettagli sull’offerta di Banca Widiba

Scopri conto Widiba »

