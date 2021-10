I conti correnti gratuiti attivabili a ottobre 2021

I conti correnti gratuiti esistono? Nonostante sia difficile a credersi, oggi ci sono diverse soluzioni che permettono di azzerare le tradizionali spese associate al conto corrente, come per esempio il canone mensile di gestione.

In genere coincidono con i conti correnti online, che nella pratica sono identici ai conti correnti tradizionali, ma:

possono essere gestiti totalmente da remoto, grazie ai servizi di Internet e mobile banking, che sono gratuiti e facili da usare;

sono solitamente caratterizzati dall’assenza del canone mensile di gestione. In molti casi, è assente anche l’imposta di bollo, la quale viene pagata direttamente dall’istituto di credito, e anche le commissioni su operazioni quali bonifici e prelievi sono azzerate.

Di seguito analizzeremo l’utilizzo del comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, attraverso il quale è stato possibile individuare quali sono attualmente i migliori conti correnti gratuiti.

Come trovare i migliori conti correnti gratuiti

Un comparatore non è altro che uno strumento attraverso il quale si potranno confrontare le migliori offerte attualmente in circolazione, le quali saranno presentate in un’unica landing.

Dopo aver cliccato su conti e carte, si dovrà scegliere la tipologia di conto alla quale si è interessati, tra:

conto standard;

conto famiglia;

conto giovani;

conto pensionati;

conto business.

Cliccando, per esempio, su conto standard, sarà poi possibile personalizzare ancor di più la ricerca tramite i filtri che si trovano sulla sinistra della pagina.

In particolare, si potrà scegliere:

l’età del correntista;

le caratteristiche del conto corrente, come per esempio la possibilità di accreditare lo stipendio, l’assenza dell’imposta di bollo, la presenza di una sezione che permetta di fare trading online, senza doversi affidare a piattaforme esterne;

i bonifici e i prelievi gratuiti da poter effettuare in un anno;

la giacenza media del conto.

Tra le soluzioni che si consiglia di prendere in considerazione, ci sono:

il conto corrente Arancio di ING;

il conto corrente di BBVA;

il conto corrente My Genius di Unicredit;

il conto corrente Widiba;

il conto corrente N26.

Analizziamo più nel dettaglio le caratteristiche dei singoli conti correnti e quali sono i vantaggi che possono derivare dalla loro sottoscrizione.

Conto corrente Arancio di ING

ING propone un conto corrente che potrà essere attivato gratuitamente in pochi clic e che si caratterizza per:

essere un conto 100% digitale;

la sua semplicità di gestione, in quanto lo si potrà gestire non solo da PC, ma anche da smartphone grazie all’app legata al conto;

la sua assoluta convenienza: è, infatti, previsto un canone e una carta di credito gratuita per un intero anno.

Attivare il conto corrente Arancio con il modulo zero vincoli entro il 31 dicembre 2021 garantisce anche la gratuità di:

i prelievi di contante in Italia e in Europa: nella pratica non sarà applicata alcuna commissione;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, sia online sia al telefono;

1 moduli di assegni all’anno.

Per continuare ad avere il conto gratis dopo un anno, sarà sufficiente accreditare lo stipendio o la pensione, oppure avere entrate di almeno 1.000 euro al mese. In caso contrario, il conto prevede un costo di 2 euro al mese a partire dal 13° mese.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Conto corrente di BBVA

BBVA propone un conto corrente con canone gratuito e carta di debito BBVA a zero spese, veloce e facile da utilizzare.

Si caratterizza per la presenza del Gran Cashback 10%, con il quale si potranno recuperare fino a 50 euro sugli acquisti del primo mese, i quali saranno presenti direttamente sul conto corrente.

Tra i vantaggi legati alla sottoscrizione del conto corrente BBVA, si annoverano:

i bonifici istantanei, che saranno gratuiti in tutta l’area SEPA;

l’assenza di costi per il prelievo di contanti per tutte le operazioni di importo superiore ai 100 euro presso qualsiasi ATM, sia in Italia sia negli altri Paesi della zona euro;

l’assenza di commissioni nel caso di acquisto in valuta estera.

La carta di debito associata al conto è disponibile sia nella versione digitale sia in quella fisica (che si potrà ricevere direttamente a casa senza dover pagare costi di spedizione) e prevede l’assenza di commissioni, condizioni nascoste e costi di apertura.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Conto corrente My Genius di Unicredit

Il conto corrente My Genius di Unicredit è un conto a zero spese, con canone azzerato, bonifici SEPA e giroconti online gratis, nel caso di sottoscrizione entro il 27 marzo 2022.

Si riceverà una carta di debito internazionale, la My One, appartenente al circuito Visa e che sarà collegata direttamente al conto corrente.

Quest’ultimo potrà essere gestito in assoluta tranquillità grazie alla presenza del servizio di banca multicanale, che prevede la gestione:

via Internet;

via telefono;

via app: si potrà dunque scegliere come utilizzarlo in base alle proprie preferenze.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Conto corrente Widiba

Widiba è una banca 100% digitale con la quale si potrà attivare un conto corrente con canone gratuito per i primi 12 mesi.

Il conto Widiba include:

una carta di debito a costo zero;

la PEC e la firma digitale;

i bonifici SEPA gratuiti;

il prelievo di contante gratuito per gli importi superiori ai 100 euro;

l’estratto conto digitale gratuito.

Potranno anche essere richieste delle carte di credito, ovvero la Widiba Classic, che ha un costo annuale di 20 euro e un plafond da 1.500 euro, o la Widiba Gold, che ha invece un costo annuale di 50 euro e un plafond di 3.000 euro.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Conto corrente N26

N26 è un’altra banca digitale con la quale si potrà aprire un conto corrente gratuito, direttamente online: per le aperture che avverranno entro il 31 ottobre 2021, si potrà ricevere un bonus da 50 euro e il conto gratuito per sempre con il semplice vincolo di dover accreditare il proprio stipendio.

Il conto corrente N26 include:

una carta di debito MasterCard gratuita;

i prelievi gratuiti presso qualsiasi sportello in Italia;

i bonifici ordinari e istantanei gratuiti;

il deposito contanti in oltre 1.000 supermercato in Italia;

l’imposta di bollo a carico della banca, fino al 31 dicembre 2021.

N26 propone, inoltre, un conto con IBAN italiano che prevede i seguenti vantaggi:

la possibilità di accreditare lo stipendio o la pensione;

la possibilità di domiciliare le utenze domestiche, quali la luce, il gas, l’abbonamento a una connessione Internet casa, l’acqua;

la possibilità di addebitare anche altri servizi in abbonamento, come quello a un servizio di contenuti in streaming;

la gestione totale del conto e delle spese direttamente dalla comoda applicazione dedicata.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

In generale, si ricorda che la legge italiana non prevede costi né per l’apertura né per l’eventuale futura chiusura di un conto corrente, a prescindere dal fatto che sia online o aperto in filiale.