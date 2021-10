I conti correnti con i versamenti possibili più alti: le offerte di ottobre 2021

Avete uno stipendio consistente o dei depositi importanti e vi piacerebbe conoscere quali sono i c onti correnti con i versamenti possibili più alti ? Analizziamo il mercato attuale con l’utilizzo del comparatore di conti correnti di SOStariffe.it al fine di individuare quali siano le migliori soluzioni in circolazione.

Conti correnti con i versamenti possibili più alti: come si trovano? Quando si parla di conti correnti sono tanti i dubbi che possono sorgere, soprattutto in merito a eventuali limitazioni che li riguardano.

In linea generale, non ci sono dei paletti su quanto si possa versare su un conto corrente, sebbene la situazione attuale e quello che è accaduto nel corso dell’ultimo anno, dove la pandemia ha portato i correntisti a depositare importi sempre più ingenti sui propri conti correnti, la dicano lunga sulla questione.

Sono, infatti, stati introdotti i tassi di interesse negativi sui conti correnti con giacenze superiori ai 100.000 euro e diverse banche hanno portato della campagne di sensibilizzazione o previsto delle nuove “regole” per portare i propri correntisti a diversificare gli investimenti, smettendola così di lasciare tutti i soldi sul conto corrente.

A ciò, si aggiunge anche il fatto che avere un conto corrente è comunque una spesa: sono infatti presenti diverse voci da considerare, le quali hanno un certo peso se considerate su un intero anno, quali per esempio le commissioni sui bonifici o sui prelievi, o molto più semplicemente il costo del canone mensile.

Per questo motivo, ci sono due strade che si consiglia di percorrere:

la prima consiste nel non depositare tutti i propri soldi su un conto corrente, ma investire in soluzioni alternative, come per esempio un conto deposito , strumento a basso rischio dal quale si possono ottenere dei rendimenti;

abbattere i costi legati alla gestione e al mantenimento di un conto corrente attraverso l’attivazione di un conto corrente online.

Di seguito saranno elencati alcuni consigli da prendere in considerazione al fine di trovare il conto corrente online che si adatta meglio alle proprie esigenze di gestione.

Confronta i conti correnti online »

Risparmiare sul costo del conto corrente con un conto online

I conti correnti online sono degli strumenti del tutto simili ai conti correnti tradizionali, ma presentano alcuni vantaggi, non solo in termini pratici, ma anche economici.

Il primo, per esempio, è rappresentato dall’assenza del costo mensile di gestione, una spesa di non poco conto, soprattutto su base annuale e se sommata a tutte quelle derivanti dalle commissioni solitamente applicate alle principali operazioni bancarie.

Ci sono poi altre voci di costo sulle quali è possibile risparmiare con un conto corrente online, come per esempio l’imposta di bollo, applicata di solito sulle giacenze medie semestrali superiori ai 5.000 euro e che, in alcune proposte di conti correnti online, è a carico dell’istituto di credito.

Dal punto di vista della gestione operativa, il conto corrente online si può utilizzare completamente da remoto, ovvero da PC e smartphone, grazie alle piattaforme di Internet e mobile banking (ovvero del sito web ufficiale della banca con apposita area clienti e dell’applicazione dedicata associata al conto corrente).

Scopri i migliori conti correnti online »

Tornando al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, sono presenti dei filtri di ricerca che permettono di analizzare i conti online in modo più preciso. Intanto, è possibile scegliere la tipologia di conto tra quelle disponibili, ovvero:

il conto Giovani;

il conto Standard;

il conto Famiglie;

il conto pensionati;

il conto Business.

Si possono poi inserire ulteriori filtri di ricerca, quali l’età del correntista, le caratteristiche che dovrà avere il conto corrente, come per esempio l’accredito dello stipendio, la presenza di carte di credito associate, la possibilità di fare trading online, e così via.

Scopri i conti correnti online a zero spese»

Prendendo in considerazione i conti correnti standard, tra le migliori soluzioni che si possono attivare direttamente online e avere accesso a un risparmio sicuro, ci sono:

il conto corrente di BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria);

il conto corrente Arancio di ING;

il conto corrente Widiba;

il conto corrente ContoGreen di CiviBank;

il conto ControCorrente Semplice di IBL Banca.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche e i vantaggi delle soluzioni in elenco e i motivi principali per i quali sceglierli.

Conto corrente di BBVA

Il gruppo bancario multinazionale spagnolo è sbarcato nel nostro Paese con la sua proposta di conto corrente online.

Si tratta di un conto che prevede:

il canone annuo gratuito;

l’imposta di bollo gratuita;

i bonifici online gratuiti;

il prelievo presso gli ATM di altra banche gratuito.

Tra i vantaggi si annoverano la possibilità di pagare in comode rate e di anticipare così lo stipendio e il Gran Cashback del 10% con il quale si potranno ottenere fino a 50 euro sui propri acquisti.

Annunci Google

Clicca sul link per saperne di più su questo conto corrente.

Scopri il conto BBVA»



Conto corrente Arancio di ING

Il conto corrente Arancio è un conto con canone e carta di debito MasterCard gratuiti per il primo anno, con il quale si avrà diritto anche alla gratuità di:

bonifici online;

prelievi presso gli ATM di altre banche;

commissione sul carburante;

costo del singolo assegno.

Il conto permetterà di poter effettuare i pagamenti con Apple Pay e Google Pay e di poter richiedere una carta di credito, con canone pari a 24 euro.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Scopri conto corrente Arancio »



Conto corrente Widiba

Widiba è una banca digitale che propone un conto corrente online con canone gratuito per i primi 12 mesi, il quale potrà anche essere aperto tramite SPID.

Include:

i bonifici online gratuiti;

i pagamenti con Google Pay;

la PEC e la firma digitale;

la possibilità di fare trading online.

Si potranno richiedere, inoltre, sia delle carte di credito (ne esiste una versione con canone a 20 euro e una con canone a 50 euro), sia una carta prepagata, con canone pari a 10 euro.

Clicca sul link che trovi qui sotto e scopri perché conviene depositare i propri risparmi su un conto corrente Widiba.

Scopri il conto corrente Widiba »

Conto corrente ContoGreen di CiviBank

ContoGreen è un conto corrente online con canone gratuito che non prevede alcun costo di attivazione e che include anche una carta di debito. Si tratta del conto corrente della prima Banca Società Benefit del NordEst e si caratterizza per il vantaggio che i prelievi siano gratuiti in tutta Europa.

Sono previste delle commissioni sulle principali operazioni bancarie, ovvero:

2 euro nel caso di prelievi presso gli ATM di altre banche;

50 centesimi nel caso dei bonifici online, che sono comunque preferibili ai bonifici allo sportello, per i quali è invece previsto un costo di 4 euro.

Per avere maggiori dettagli su questo conto corrente, clicca sul link presente qui sotto.

Scopri ContoGreen »

Conto ControCorrente Semplice di IBL Banca

ControCorrente Semplice è un conto corrente con canone gratuito per i primi 6 mesi proposto da IBL Banca: con più di 5.000 euro o l’opzione Time Deposit, si potrà mantenere la gratuità del conto anche nel periodo successivo.

Si caratterizza per:

i pagamenti contactless;

la carta di debito inclusa;

i bonifici gratuiti online, mentre quelli allo sportello avranno un costo di 4 euro per singola operazione.

Sono inoltre previsti degli interessi annui lordi fino allo 0,03% e si potrà richiedere l’emissione di una carta di credito, con canone pari a 29,90 euro.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei vantaggi di IBL Banca.

Scopri ControCorrente Semplice »

« notizia precedente Aumenti in busta paga: le novità di Ottobre 2021