I 5 migliori conti correnti di Settembre 2021 da aprire se abiti in Lombardia

Chi abita in Lombardia può contare su diverse opzioni per scegliere un nuovo conto corrente in grado di soddisfare appieno le proprie esigenze. Ecco quali sono i 5 migliori conti correnti di settembre 2021 da aprire per chi abita in Lombardia ed è alla ricerca di un nuovo conto completo e conveniente.

Di seguito andremo ad analizzare le varie proposte a disposizione per chi abita in Lombardia e vuole attivare un nuovo conto corrente. L’analisi prende in considerazione cinque proposte che possono rappresentare la scelta giusta per l’attivazione di un nuovo conto corrente. Tra le opzioni analizzate sono inclusi conti proposti da istituti tradizionali, con una fitta rete di filiali sul territorio, e conti proposte da banche online, per un quadro completo sulle opzioni disponibili.

I migliori conti correnti di settembre 2021

SelfiyConto di Banca Mediolanum

Tra le migliori opzioni da tenere in considerazione per aprire un nuovo conto corrente per i residenti in Lombardia (e non solo) c’è SelfiyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto corrente che presenta un gran numero di vantaggi e costi di gestione molto bassi e facilmente azzerabili. La proposta di Banca Mediolanum è sicuramente da tenere in considerazione se si sta cercando un nuovo conto corrente.

SelfiyConto presenta un canone gratis per il primo anno. Terminato il periodo promozionale, il conto prevede un canone mensile di 3,75 euro che viene automaticamente azzerato per i clienti Under 30. I clienti Banca Mediolanum hanno, inoltre, la possibilità di azzerare a tempo indeterminato il canone di tenuta del conto nel caso in cui abbiano un patrimonio gestito di almeno 15 mila euro o sottoscrivano un prodotto di credito o protezione.

A disposizione dei clienti che richiedono SelfiyConto di Banca Mediolanum c’è una carta di debito gratuita. La carta può essere utilizzata per effettuare acquisti sia online che in negozio (anche tramite Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay e Garming Pay) e per prelevare senza commissioni presso qualsiasi ATM in Italia. A completare i vantaggi per i clienti che scelgono il conto corrente di Banca Mediolanum c’è la possibilità di accedere a tutti i principali servizi bancari senza commissioni (bonifici SEPA online, addebito diretto, accredito stipendio).

SelfiyConto di Banca Mediolanum è attivabile direttamente online, senza alcun costo iniziale. Per sottoscrivere l’apertura del conto corrente è sufficiente avere a disposizione un documento di identità, il proprio codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail. Per l’identificazione si potrà utilizzare la webcam del PC o la fotocamera dello smartphone. Per richiedere l’apertura di SelfiyConto è possibile seguire la procedura online qui di seguito:

Conto MyGenius di UniCredit

UniCredit è uno degli istituti bancari di riferimento in Italia ed il Conto MyGenius è la soluzione giusta per attivare un conto online con la possibilità di poter sempre contare sul supporto in filiale. Fino al 30 settembre prossimo, i clienti che richiedono il Conto My Genius potranno beneficiare di un vantaggio extra. Per i nuovi clienti, infatti, Unicredit propone canone azzerato e la possibilità di eseguire bonifici SEPA e giroconti online gratis. Il conto, inoltre, include la carta di debito senza costi aggiuntivi.

A rendere ancora più conveniente la scelta del Conto MyGenius sono le possibilità di personalizzazione. I clienti hanno la possibilità di attivare i seguenti Moduli Transazionali per arricchire i servizi a disposizione:

Silver: include il costo di emissione di una carta prepagata UniCreditCard Click, il rilascio del modulo assegni con carnet da 10 e i bonifici SEPA online; il costo è di 11 euro al mese

include il costo di emissione di una carta prepagata UniCreditCard Click, il rilascio del modulo assegni con carnet da 10 e i bonifici SEPA online; il costo è di 11 euro al mese Gold: aggiunge al Modulo precedente anche la quota annua della Carta di Credito UniCreditCard Flexia; il costo è di 16 euro al mese

aggiunge al Modulo precedente anche la quota annua della Carta di Credito UniCreditCard Flexia; il costo è di 16 euro al mese Platinum: aggiunge al Modulo precedente una seconda ed una terza carta di debito internazionale ed una seconda carta UniCreditCard Flexia, il modulo assegni, il prelievo di contante presso ATM di altre banche in Italia ed all’estero senza commissioni, la commissione per il pagamento della fattura Telepass e le spese di invio dell’estratto conto cartaceo; il canone mensile per questo modulo è di 26 euro

È anche possibile aggiungere alcuni Moduli Patrimoniali per ridurre i costi degli investimenti e della gestione del patrimonio. Il canone dei Moduli Transazionali può essere ridotto in vari modi:

sconto di 2 euro al mese in caso di accredito dello stipendio o di entrate per almeno 750 euro

sconto di 2 euro per i clienti Under 30

sconto del 50% per un patrimonio superiore a 75 mila euro

sconto del 100% per un patrimonio superiore a 150 mila euro

Per attivare e personalizzare il Conto MyGenius di Unicredit è possibile fare riferimento alla procedura online qui di seguito:

Conto Corrente Arancio di ING

Tra le migliori soluzioni per chi è in cerca di un nuovo conto corrente in Lombardia c’è il Conto Corrente Arancio di ING. Si tratta di un conto corrente al 100% digitale che può rappresentare un’ottima soluzione per gestire i propri risparmi, a prescindere dal luogo di residenza. A disposizione dei clienti ING c’è, però, anche la possibilità di ottenere supporto in filiale, un servizio non disponibile per la maggior parte dei conti online.

Con Conto Corrente Arancio si andrà ad aprire un conto corrente a zero spese davvero interessante. Il canone annuo è azzerato per il primo anno. Terminato il periodo promozionale, il canone continuerà ad essere zero semplicemente impostando l’accredito dello stipendio o della pensione oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro mensili (in alternativa è previsto un costo di 2 euro al mese).

Il conto include una carta di debito per effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro. Da segnalare che tutti i principali servizi bancari, a partire dai bonifici SEPA, sono disponibili senza alcun costo per i clienti che scelgono Conto Corrente Arancio. A completare l’offerta c’è la Carta di Credito Mastercard Gold che può essere richiesta con un canone di 2 euro al mese azzerabile con almeno 500 euro di spesa mensile oppure attivando un piano Pagoflex (che permette la restituzione a rate delle spese sostenute con l’applicazione di un tasso di interesse).

Conto Corrente Arancio può essere richiesto direttamente online:

Conto N26

Per i residenti in Lombardia in cerca di un nuovo conto corrente c’è sempre la possibilità di scegliere una soluzione completamente digitale. Si tratta del Conto N26 che risulta essere completamente gratuito nella sua versione Standard. Tale versione del conto corrente proposto dalla Mobile Bank presenta canone zero a tempo indeterminato e consente di accedere a tutti i principali servizi bancari senza alcuna commissione (dai bonifici SEPA agli addebiti diretti).

Da notare, inoltre, che il Conto N26 include una carta di debito virtuale da utilizzare anche per pagamenti in negozio senza commissioni grazie a Google Pay ed Apple Pay. Il cliente può richiedere la carta di debito fisica in qualsiasi momento ed al costo di 10 euro una tantum. Con la carta fisica è possibile prelevare all’ATM (di qualsiasi banca). Ogni mese il cliente avrà 3 prelievi gratis in area Euro.

A rendere ancora più completo il Conto N26 c’è il servizio CASH26 che consente di effettuare un versamento in contanti recandosi in un negozio convenzionato (molte catene di supermercati in Lombardia aderiscono al progetto e sarà facile individuare un punto CASH26 vicino alla propria abitazione). Con questo servizio è possibile beneficiare di alcuni servizi tipici di una filiale anche scegliendo un conto corrente completamente digitale. L’utente può individuare i punti CASH26 più vicini tramite l’app N26.

Il Conto N26 Standard può essere richiesto direttamente online, dal link qui di sotto. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile passare agli altri conti proposti da N26 come lo Smart (4,90 euro al mese) che aggiunge servizi come il prelievo gratuito senza limiti oppure i più ricchi YOU (9,90 euro al mese) e Metal (16,90 euro al mese) che integrano il servizio con i prelievi illimitati in tutto il mondo e varie coperture assicurative e servizi extra.

Conto Widiba

Un altro conto corrente da tenere d’occhio è Conto Widiba. Si tratta della soluzione giusta per chi è in cerca di un conto corrente online in grado di offrire tanti servizi aggiuntivi. Il conto ha un canone trimestrale di 3 euro, azzerato per i primi 6 mesi (12 mesi scegliendo il servizio Widi Express) e facilmente azzerabile successivamente grazie a vari sconti (accreditato lo stipendio si ottiene uno sconto di 1 euro ad esempio). Il conto include la carta di debito gratuita, da utilizzare per pagamenti e prelievi (il prelievo è senza commissioni per importo superiore a 100 euro).

È possibile richiedere la Carta di Credito Classic con un canone trimestrale di 5 euro e un plafond di 1.500 euro. Da notare, inoltre, che per i clienti Widiba ci sono diversi vantaggi. Tutte le operazioni bancarie (a partire dai bonifici SEPA) sono gratis e fino a quando il conto sarà attivo si potrà contare su PEC e Firma Digitale gratis. Il conto corrente è attivabile direttamente online, seguendo la procedura disponibile qui di sotto:

