Huawei card: che cosa è e confronto con Apple Card

Huawei recentemente è stata sorpassata da Xiaomi al terzo posto tra i produttori di telefonia mobile per numero di dispositivi venduti nel mondo. L’azienda cinese resta un marchio di successo ma i problemi associati alle licenze di Android hanno frenato la sua ulteriore espansione. Il colosso di di Shenzhen tenta di rilanciarsi puntando anche sui servizi finanziari e nel farlo entra in competizione diretta con il suo eterno rivale Apple.

Huawei Card: tutti i dettagli

Huawei la settimana scorsa durante l’evento di lancio in Cina per la nuova linea di smartphone P40 ha svelato anche Huawei Card. Il CEO Richard Yu ha illustrato le principali caratteristiche di una carta di credito che ricorda molto la Apple Card presentata l’anno scorso dall’azienda di Cupertino,

Huawei in realtà ha tenuto un certo riserbo in merito alle funzionalità di Huawei Card ma sappiamo che la carta di credito sarà emessa dal partner UnionPay con chip NFC integrato per effettuare pagamenti contactless. Inoltre, Huawei Card avrà anche una controparte digitale gestibile tramite smartphone. Entrambe le versioni saranno integrate con Huawei Pay, la piattaforma per transazioni online. Si parla anche di cashback e tariffe agevolate, se non addirittura azzerate, per chi esegue un determinato numero di transazioni al mese.

Yu non ha rivelato la data di debutto di Huawei Card ma tutti gli indizi lasciano pensare che la carta di credito sarà inizialmente disponibile solo in Cina e solo in un secondo momento verrà lanciata anche in altri Paesi.

Apple Card: tutti i dettagli

Huawei Card per funzioni e caratteristiche è un’alternativa ad Apple Card. La carta di credito presentata lo scorso anno è stata realizzata dalla Mela in collaborazione con Goldman Sachs e che funziona sul circuito MasterCard.

La Apple Card è disponibili su tutti i dispositivi iOS all’interno dell’app preinstallata Wallet e permette di monitorare tutte le spese, compresi nome e posizione di tutti i negozi e store digitali in cui si hanno effettuato acquisti, suddivise per mesi, settimane e categorie. La piattaforma consente anche di visualizzare i dettagli dei pagamenti e l’estratto conto mensile oltre ad offrire cashback del 2% su molte transazioni e del 3% se utilizzata per pagare prodotti o servizi di Apple. Tramite Wallet l’utente può inoltre ricevere notifiche e avvisi su spese di dubbia provenienza.

Apple Card è disponibile gratuitamente sia in forma fisica realizzata in titanio, che si riceve direttamente a casa, sia in formato virtuale. Sulla carta non sono incisi numeri, CVV o firma per garantire una maggiore sicurezza. I pagamenti avvengono previa autenticazione tramite Touch ID o Face ID mentre i dettagli della carta sono salvati nell’area protetta di iPhone o iPad. In più, i dari relativi alle transazioni per una maggiore trasparenza vengono salvati all’interno del dispositivo e non sui server di Apple.

Apple Card ha anche dei limiti. La carta di credito in titanio non è contactless quindi bisogna sempre avere iPhone in tasca per effettuare pagamenti. Inoltre, non è possibile utilizzare altre carte collegate allo stesso conto bancario in quanto l’utente ha a disposizione un solo account e una carta personale. Apple Card attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti e al momento non ci sono notizie su quando avverrà il lancio in altri Paesi.

