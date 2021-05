ho. Mobile rinnova le sue offerte: si parte da 6,99 euro al mese

Con il mese di maggio appena iniziato arrivano nuove offerte da parte di ho. Mobile , uno degli operatori virtuali più convenienti per chi cerca una tariffa con tanti Giga a prezzo contenuto. La proposta disponibile da oggi ha un costo di 6,99 euro al mese . Ecco quali sono le migliori offerte ho. Mobile disponibili a partire dall'inizio del mese di maggio 2021 e come fare ad individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Con l’inizio della settimana il listino di offerte ho. Mobile si rinnova. L’operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone arricchisce la sua gamma di offerte con nuove soluzioni a partire da 6,99 euro al mese. Le offerte dell’operatore, ricordiamo, non presentano costi aggiuntivi, costi nascosti o vincoli putando su di una trasparenza massima. Da notare, inoltre, che tutte le offerte presentano un meccanismo di “soddisfatti o rimborsati” dando al cliente 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso della spesa effettuata nel caso non sia soddisfatto dal servizio.

Ecco le nuove proposte di ho. Mobile di maggio:

ho. 6,99

La nuova ho. 6,99 è la novità della gamma di offerte ho. Mobile di maggio 2021. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

70 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps in download ed upload); in caso di esaurimento dei Giga, il cliente può anticipare il rinnovo mensile azzerando il contatore dei Giga

ho. 6,99 presenta un costo di 6,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. L’offerta in questione è attivabile solo richiedendo la portabilità da:

Iliad

Coop Voce, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia ,BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A, Spusu Italia Per richiedere l’attivazione dell’offerta è possibile seguire questa procedura online:

Attiva ho. 6,99 »

ho. 7,99

L’offerta più completa ed interessante di ho. Mobile è ho. 7,99. Questa soluzione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps in download ed upload); quando si finiscono i Giga è possibile richiedere l’anticipo del rinnovo mensile con l’azzeramento del contatore dei Giga

ho. 7,99 presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 0.99 euro. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile solo con portabilità da:

Iliad

Coop Voce, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia ,BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A, Spusu Italia

Annunci Google

Per attivare l’offerta è disponibile questa procedura online:

Attiva ho. 7,99 »

ho 8,99

ho. 8,99 è l’offerta riservata ai chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Kena Mobile. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

70 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps in download ed upload)

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Attiva ho. 8,99 »

ho. 13,99

A completare il listino di offerte ho. Mobile troviamo ho. 13,99. Questa soluzione è disponibile per tutti ed include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

70 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps in download ed upload)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Attiva ho. 13,99 »

Ricordiamo che per un quadro completo su tutte le migliori tariffe disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, scaricabile su smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad. La tabella di seguito riassume le migliori proposte disponibili a meno di 10 euro al mese. Per maggiori dettagli è possiblie ottenere tutte le informazioni dal comparatore di offerte.

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Chi può attivarla Very 4,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 30 GB in 4G sino a 30 Mbps 4,99 euro al mese con 5 euro di attivazione Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con 5 euro di attivazione (7,99 euro al mese se attivata con un nuovo numero) Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Special 50 Digital di Vodafone Minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G 7 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti di alcuni operatori virtuali Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Giga 100 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Kena 9,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Special 100 Digital di Vodafone Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali