ho. Mobile aggiorna le FAQ relativa al furto dei dati degli utenti

Sul finire del mese di dicembre, ho. Mobile , uno dei principali operatori virtuali del mercato italiano, ha subito una sottrazione illecita di alcuni dati della propria base clienti . Il furto è stato poi ufficializzato a inizio gennaio 2021, dopo una serie di analisi approfondite. In queste ore, ho. Mobile ha aggiornato le FAQ in merito alla questione , fornendo ulteriori dettagli sulla situazione ai suoi clienti.

ho. Mobile continua ad aggiornare i suoi utenti in merito all’attacco hacker subito a dicembre e che ha portato al furto dei dati di parte della base clienti. L’operatore, come noto, ha già sporto denuncia all’Autorità inquirente ed ha informato il Garante della Privacy, attivando tutte le procedure del caso. Al fine di massimizzare la trasparenza sulla questione, ho. Mobile ha fornito in queste ore ulteriori informazioni sul caso.

Di seguito, quindi, andremo ad analizzare tutte le informazioni ufficiali sulla questione e vedremo anche quali sono i canali di contatto ufficiali per ottenere informazioni direttamente dall’operatore in merito a questa delicata situazione.

Le FAQ ufficiali sul furto dei dati dei clienti ho. Mobile

Tra le varie informazioni fornite da ho. Mobile c’è la conferma in merito al furto dei soli dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, email, data e luogo di nascita, nazionalità, indirizzo) e tecnici della SIM tra cui il seriale. L’operatore ha ribadito che non sono strati sottratti i dati relativi al traffico (telefonate, SMS e navigazione web) e i dati bancari (anche chi ha attivato la ricarica automatica è al sicuro sotto quest’aspetto).

Da notare, inoltre, che ho. Mobile ha confermato di non aver bloccato le portabilità né in ingresso né in uscita. Tutti i clienti ho. Mobile, quindi, hanno la possibilità di passare ad altro operatore senza alcun costo aggiuntivo. Allo stesso modo, è possibile attivare una delle nuove offerte ho. Mobile, sia richiedendo un nuovo numero che passando da un altro provider.

Per individuare le migliori tariffe per smartphone del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, disponibile cliccando sul link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it disponibile per smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad.

Scopri qui le migliori tariffe per smartphone »

Per quanto riguarda la sostituzione della SIM, inoltre, viene confermata la possibilità di fare il cambio SIM gratuito portando con sé l’attuale SIM e un documento di identità in uno dei negozi ho. Mobile. Per questioni di sicurezza, il cambio SIM può essere fatto solo in negozio. Non è possibile l’invio tramite posta della SIM.

Da notare, inoltre, che l’operatore ha provveduto ha rigenerare in automatico il codice seriale delle SIM di tutti i clienti coinvolti. Tali clienti sono stati avvertiti tramite SMS e, in caso di portabilità del numero, dovranno utilizzare il nuovo codice seriale per cambiare operatore e non quello stampato sulla SIM.

ho. Mobile, inoltre, ha confermato di aver attivato nuovi livelli di sicurezza. L’obiettivo dell’operatore è tenere al riparo dalla minaccia di eventuali frodi i suoi clienti. Oltre alla rigenerazione della SIM, il provider consiglia di aggiornare le password degli account e segnalare eventuali operazioni sospette. Da notare, inoltre, che viene consigliato di diffidare sempre da chiamate o e-mail provenienti da canali non ufficiali.

Chi non ha ricevuto SMS o mail non deve fare nulla. I clienti che non sono stati contattati dall’operatore, infatti, non hanno subito alcun furto dei dati. In ogni caso, anche per questi clienti c’è la possibilità di effettuare il cambio SIM in modo completamente gratuito. Si tratta di una soluzione che garantisce un livello extra di sicurezza.

Per quanto riguarda i canali ufficiali per ottenere informazioni, l’operatore ricorda che è possibile contattare il servizio clienti chiamando

il 192121 da SIM ho. Mobile

l’800688788 da SIM di altri operatori

Da notare, inoltre, che è possibile scrivere all’operatore anche tramite la sua pagina Facebook ufficiale.

Le chiamate che il servizio clienti di ho. Mobile effettua agli utenti del provider, inoltre, arriveranno soltanto dai seguenti numeri:

192121

0699180698

0284119099

Per maggiori dettagli sul caso del furto dei dati degli utenti di ho. Mobile potete continuare a seguirci quotidianamente oppure potete seguire i canali di comunicazione del provider, come il sito ufficiale e la pagina ufficiale di Facebook.