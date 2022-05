Giovani e bollette luce e gas: cresce il numero di utenti interessati al confronto tariffe

Cresce la percentuale di giovani pronti a sfruttare la comparazione delle offerte per trovare le tariffe luce e gas più convenienti e ridurre le bollette. La conferma arriva dal recente Osservatorio Tariffe Energia e Internet di SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it che fotografa l'evoluzione della comparazione online delle offerte per le utenze domestiche nel corso degli ultimi anni. Ecco i dettagli:

La comparazione delle offerte è, da tempo, un punto di riferimento per gli utenti che possono ridurre le spese per le forniture di luce e gas e la connessione di casa, senza rinunciare ai servizi di cui hanno bisogno. L’indagine dell’Osservatorio Tariffe Energia e Internet di SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it si concentra sull’evoluzione del confronto online nel corso degli ultimi cinque anni (2018 – 2022).

Ι trend del confronto online

LE TENDENZE DELLA COMPARAZIONE ONLINE SECONDO I DATI DELL’OSSERVATORIO Aumenta l’utilizzo dei comparatori da parte dei giovani, sia per luce e gas che per Internet casa La maggior parte dei contratti sono attivati in Nord Italia L’età media degli utenti del Nord Italia che ricorrono alla comparazione è più bassa rispetto Aumentano in modo netto i passaggi al Mercato Libero

Lo studio mette in evidenza i principali trend del settore della comparazione online. Tra i dati principali emersi dall’indagine c’è una forte crescita dell’utilizzo dei comparatori online da parte dei giovani. Individuare la tariffa più vantaggiosa è un’occasione ghiotta per tagliare le spese e i giovani, sempre più attratti dai canali digitali, non si fanno suggere l’occasione di poter risparmiare.

Per quanto riguarda la diffusione su base geografica della comparazione, i dati confermano come la richiesta di contratti luce e gas al Nord Italia sia molto alta. Le regioni settentrionali si mostrano più propense ad utilizzare questo mezzo per tagliare le spese. Da notare, inoltre, che al Nord Italia si registra anche un’età media più bassa tra gli utenti dei comparatori online.

Nel corso degli ultimi mesi, inoltre, i comparatori online hanno registrato una forte crescita dei passaggi dal Mercato Tutelato al Mercato Libero. Per minimizzare gli effetti della crisi energetica, infatti, gli utenti hanno scelto di abbandonare il servizio di Tutela, riducendo il costo dell’energia grazie alle offerte luce e gas più convenienti del Mercato Libero.

Cresce l’utilizzo della comparazione online tra gli Under 45

Tra i dati emersi dallo studio c’è un netto incremento dell’utilizzo della comparazione online per individuare offerte più convenienti tra gli utenti Under 45. Nel corso degli ultimi 5 anni, infatti, il trend è stato netto. Secondo i dati raccolti, infatti, la percentuale di contratti di fornitura luce e/o gas attivati da utenti tra i 18 ed i 45 anni è passa dal 26,8% al 36,2%. Tenendo conto degli Under 35, invece, la percentuale cresce dall’8% al 12,1%.

Da segnalare anche una riduzione dei contratti attivati da Over 66 con una percentuale che passa da 23,7% al 13,5%. Anche per i contratti Internet casa si registra un trend di crescita chiaro che vede gli utenti più giovani richiedere, con sempre maggiore frequenza, l’attivazione di nuove offerte. I contratti attivati da utenti Under 35 tramite il confronto online sono passati dal 13,7% al 23,3% del totale.

Annunci Google

La maggior parte dei contratti viene richiesta al Nord Italia

Sono gli utenti del Nord Italia a trascinare il ricorso alla comparazione online. Nel corso del primo trimestre del 2022, infatti, il 49,6% dei contratti Internet casa è stato richiesto da utenti del Nord Italia (nel primo trimestre del 2020 tale percentuale era del 40,5%). In calo, invece, il Sud Italia che passa dal 38,8% al 25,9% mentre crescono i dati del Centro Italia, passato dal 20,6% al 24,4%.

Anche per i contratti luce e gas si registrano dati simili. Nel primo trimestre del 2022, infatti, nel Nord Italia si registra il 51,9% delle attivazioni mentre al Sud la percentuale è del 25,1% con il Centro che copre il restante 23%. Si tratta di dati praticamente in linea con quelli pre-pandemia (1° trimestre del 2020) in cui si registrava la seguente suddivisione:52,4% per il Nord Italia, 23% per il Centro e 25,1% per il Sud

Il maggior numero di contratti attivati tramite confronto online è in Lombardia

La Lombardia guida il ricorso al confronto online andando a considerare l’analisi regionale. Il 18% dei contratti luce e gas e il 16% dei contratti Internet casa attivati tramite la comparazione online nel corso dell’ultimo anno è stato registrato in Lombardia. Segue il Lazio che registra percentuali pari, rispettivamente, al 10% e al 12%. Per luce e gas, la terza piazza va a Veneto e Emilia-Romagna (9%) mentre per Internet casa è la Campania a conquistare il gradino più basso del podio (11%).

L’età media più bassa viene registrata in Lombardia e Valle d’Aosta

Per quanto riguarda la richiesta di contratti luce e gas è la Valle d’Aosta a far registrare l’età media più bassa con 49 anni, precedendo la Lombardia con un’età media di 50 anni. Per i contratti Internet casa, invece, è la Lombardia si conferma la più “giovane” in Italia con un’età media pari a 49 anni. L’età media più alta viene registrata in Basilicata (55 anni) per luce e gas e in Liguria (54 anni) per Internet casa.

Crescono i passaggi dal Mercato Tutelato al Mercato Libero per luce e gas

L’indagine dell’Osservatorio si concentra anche sui passaggi dal Mercato Tutelato al Mercato Libero. La crisi energetica, infatti, ha spinto tantissimi utenti verso le offerte luce e gas del Mercato Libero. Per quanto riguarda l’energia elettrica, ad esempio, la percentuale di contratti attivati con passaggio dal Mercato Tutelato al Mercato Libero è cresciuta dal 10% (dato del 1° trimestre del 2021) al 44,7% del totale (1° trimestre del 2022). Per il gas, invece, si è passati dall’1,6% al 9,1%.

La comparazione online delle offerte è la strada giusta per il risparmio

TIPOLOGIA DI OFFERTA I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE Internet casa prezzi da 18,95 euro al mese Luce e Gas risparmio di 350 euro in un anno per la “famiglia tipo” che passa dalla Tutela al Mercato Libero

Affidarsi al confronto online consente di ridurre al minimo il costo delle bollette di luce e gas e della connessione Internet casa, senza compromessi sulla qualità del servizio ottenuto. Grazie alla comparazione delle offerte, infatti, è facile individuare l’opzione migliore da attivare per minimizzare i costi, sia nel breve che nel lungo periodo, in modo completamente gratuito.

Considerando i dati di maggio 2022, ricavati dal comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, al momento è possibile trovare diverse offerte molto economiche per la connessione domestica, a partire da 18,95 euro al mese. Per quanto riguarda le offerte luce e gas, invece, una “famiglia tipo” (consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas naturale) può risparmiare circa 350 euro in un anno rispetto alla Tutela.

« notizia precedente Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di Maggio 2022