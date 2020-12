Giga illimitati a Natale con Iliad

Anche Iliad annuncia la sua proposta per un Natale solidale. Per venire incontro alle esigenze degli utenti che non hanno GB a sufficienza per poter entrare in contatto con amici e parenti distanzi, Iliad offrirà la possibilità di sfruttare Giga illimitati. Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione solidate con cui Iliad metterà a disposizione Giga illimitati a Natale ai suoi clienti.

A causa delle limitazioni agli spostamenti dovuti alla pandemia, quest’anno sarà un Natale decisamente differente dal solito. Per consentire ai suoi clienti che non hanno Giga a sufficienza per contattare amici e parenti durante il periodo di festività, Iliad annuncia una nuova iniziativa solidale. Tutti i clienti che hanno attivato l’offerta Iliad Voce potranno contare su Giga illimitati dalle ore 18:00 del 24 fino al termine del 25 dicembre. In questo modo sarà possibile videochiamare in tutta tranquillità e senza alcun costo extra.

Ricordiamo che la promozione Iliad Voce include minuti ed SMS illimitati oltre ad un esiguo bundle dati di appena 40 MB (circa 0,04 GB) del tutto insufficiente per videochiamate e, più in generale, per utilizzare lo smartphone con la connettività dati. Questa tariffa è ottima per i clienti che, normalmente, non hanno bisogno di Internet mobile. In questo periodo di festività, però, una connessione ad Internet sarà essenziale per restare in contatto con parenti e amici. I clienti Iliad Voce potranno, quindi, beneficiare di quest’importante iniziativa solidale da parte dell’operatore.

Le offerte Iliad con Giga inclusi

Iliad Voce è una proposta tariffaria che si rivolge ad un target specifico di utenti. Per poter contare su tanti Giga per navigare è possibile puntare su diverse soluzioni alternative. Ad esempio, da questa settimana e sino al prossimo 21 gennaio 2021 è disponibile per tutti i nuovi clienti Iliad l’offerta Flash 70. Si tratta della prima offerta 5G dell’operatore ed anche della tariffa 5G più conveniente in assoluto, ad oggi, sul mercato di telefonia mobile.

L’offerta include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

70 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Flash 70 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, sia attivando un nuovo numero che passando da un altro operatore.

Attiva qui la nuova Flash 70 di Iliad »

Da notare, inoltre, che resta attivabile anche la sempre ottima Giga 50. L’offerta, scelta già da diversi milioni di italiani passati a Iliad negli utlimi mesi, presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese. Anche in questo caso c’è un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 50 di Iliad »