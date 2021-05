Giga 80 di Iliad: come attivare online l'offerta a 7,99 euro

A partire da questa settimana è disponibile la nuova Giga 80 di Iliad. Si tratta di una nuova offerta dell'operatore che conserva il prezzo dell'offerta precedente (Giga 50) proponendo un quantitativo di Giga mensili decisamente superiore. Ecco come attivare online la nuova Giga 80 di Iliad e quali sono le caratteristiche ed i vantaggi della nuova tariffa lanciata in questi giorni dall'operatore di telefonia mobile.

Il listino di offerte Iliad si è aggiornato. L’operatore che ha rivoluzionato il mercato di telefonia mobile in appena tre anni dal suo debutto commerciale (avvenuto a maggio 2018) ha lanciato due nuove offerte. La prima, Flash 120, è un’offerta limited edition che sarà attivabile fino al 30 giugno. La seconda, invece, è Giga 80. Si tratta di una nuova tariffa che a sostituire Giga 50 proponendo ancora più Giga allo stesso prezzo.

Ecco cosa offre e come attivare direttamente online la nuova Giga 80 di Iliad:

Giga 80 di Iliad: cosa offre e come attivare

La nuova Giga 80 di Iliad è una delle offerte più complete e vantaggiose disponibili attualmente sul mercato di telefonia mobile. L’offerta include le seguenti caratteristiche:

80 GB in 4G ogni mese ; una volta terminati i Giga mensili, fino al rinnovo successivo, sarà possibile navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB di traffico) previo consenso esplicito del cliente

; una volta terminati i Giga mensili, fino al rinnovo successivo, sarà possibile navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB di traffico) previo consenso esplicito del cliente in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Giga 80 di Iliad propone lo stesso prezzo della tariffa precedente, Giga 50, ma mettendo a disposizione un bundle dati decisamente più ricco (80 GB contro 50 GB). L’offerta in questione presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo e con un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro. Non sono previsti vincoli e costi nascosti. Tutti i servizi accessori, infatti, sono già inclusi nel canone mensile.

La nuova tariffa di Iliad è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore di telefonia mobile. Per sottoscrivere Giga 80 è possibile affidarsi all’attivazione online tramite il sito dell’operatore. La procedura è davvero breve. Basta accedere al sito dell’operatore cliccando sul link qui di sotto e scegliere l’opzione Registrati. Per completare l’attivazione dell’offerta è sufficiente avere a disposizione un proprio documento di identità e il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID).

Al momento, Giga 80 non presenta alcuna data di scadenza. Da notare, inoltre, che dopo i primi tre rinnovi è possibile abbinare alla propria offerta anche uno smartphone a rate. Al momento, nel listino di Iliad ci sono i seguenti smartphone:

iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone XR : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 11 : anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 11 Pro Max : anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro

: anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro

Flash 120 di Iliad l’offerta 5G scade il 30 giugno

C’è tempo fino al 30 giugno 2021 per attivare Flash 120. L’offerta in questione è la soluzione ideale per chi ha bisogno di più Giga rispetto agli 80 GB inclusi in Giga 80 oppure per tutti gli utenti desiderosi di sfruttare il 5G. Quest’offerta, infatti, è, al momento, l’unica proposta da Iliad che consente di provare il 5G (la rete mobile di nuova generazione è disponibile da fine 2020 con Iliad). Flash 120 presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G e 5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Flash 120 presenta un costo di 9,99 euro con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, dal link qui di sotto:

