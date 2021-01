Giga 70 di Iliad: 70 Giga in 5G e tutto illimitato a 9,99 euro

Terminata l'offerta a tempo Flash 70, prima tariffa 5G proposta dall'operatore sul finire dello scorso mese di dicembre, a partire da oggi Iliad lancia la nuova Giga 70 . Si tratta di una nuova offerta 5G che consente di accedere alla rete mobile di nuova generazione ad un prezzo conveniente. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta Giga 70 di Iliad e come fare per attivarla.

Il listino di offerte Iliad si rinnova e registra il debutto della nuova Giga 70. Si tratta della nuova tariffa 5G dell’operatore che può essere attivata da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, interessati a sfruttare la rete mobile di nuova generazione e, contestualmente, un bundle davvero ricco di minuti, SMS e GB.

La nuova Giga 70 prende il posto di Flash 70, offerta lanciata lo scorso dicembre e terminata nel corso della giornata di ieri. Al momento, Giga 70 è l’unica offerta che consente l’accesso alla rete 5G di Iliad. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova promozione presentata in queste ore dall’operatore di telefonia mobile:

Giga 70: cosa include e quanto costa

La nuova Giga 70 riprende le stesse caratteristiche della precedente Flash 70 ma, a differenza dell’offerta lanciata il mese scorso, non ha una data di scadenza definitiva ufficialmente. La tariffa in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a Iliad, con o senza portabilità e senza alcuna limitazione in merito all’operatore di provenienza. Al momento, l’offerta non è attivabile dai già clienti Iliad.

Ecco cosa include la nuova Giga 70 di Iliad:

minuti illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G/4G+/5G ogni mese; in caso di esaurimento dei Giga e sino al rinnovo successivo, la connessione sarà disponibile a consumo (100 MB al costo di 90 centesimi)

in caso di esaurimento dei Giga e sino al rinnovo successivo, la connessione sarà disponibile a consumo (100 MB al costo di 90 centesimi) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, trasferimento di chiamata) sono inclusi nel canone mensile

Giga 70 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza e costo nascosto. L’operatore richiede un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro. La nuova offerta di Iliad è disponibile tramite attivazione online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

Attiva Giga 70 di Iliad »

Ricordiamo che il 5G di Iliad è disponibile per ora solo in alcune aree del Paese. Le informazioni ufficiali sulla copertura confermano che la rete mobile di nuova generazione è attivabile accessibile nei comuni di Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

In programma, in ogni caso, c’è un notevole programma di espansione che porterà il 5G dell’operatore a raggiungere un gran numero di città su tutto il territorio italiano. Al momento, per quanto riguarda le prestazioni, Iliad conferma che la sua rete 5G è in grado di raggiungere una velocità di download fino a 855 Mbps.

Ancora disponibile Giga 50

Il lancio della nuova Giga 70 si accompagna alla conferma della sempre validissima Giga 50. L’offerta che Iliad propone da tanto tempo è già stata scelta da milioni di clienti che sono passati ad Iliad grazie all’elevata convenienza di questa proposta. Anche Giga 50 è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero.

Ecco le caratteristiche complete dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, trasferimento di chiamata) sono inclusi nel canone mensile

Giga 50 presenta un costo di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza o costo nascosto. L’offerta presenta anche un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso c’è la possibilità di attivare l’offerta direttamente online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

Attiva Giga 50 di Iliad »

Giga 50 rispetto a Giga 70 presenta le seguenti caratteristiche:

ha un costo inferiore di 2 euro al mese

include un bundle dati con 20 GB al mese in meno

non consente l’accesso al 5G di Iliad

Ricordiamo, infine, che per un quadro completo sulle tariffe per smartphone disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. La comparazione è disponibile anche utilizzando l’App di SOStariffe.it, scaricabile dal Google Play Store e dall’Apple AppStore.