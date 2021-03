Giga 100 è la nuova offerta Iliad pensata che mette a disposizione un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga (anche in 5G) agli utenti conservando tutte le caratteristiche di trasparenza che contraddistinguono le proposte dell'operatore. Ecco come attivare Giga 100 di Iliad e dare un taglio netto ai costi per lo smartphone senza rinunciare ad un'offerta completa ed alla possibilità di sfruttare la rete 5G dell'operatore di telefonia mobile.

Giga 100 di Iliad: 100 Giga a 9,99 euro in 5G, come attivare

A partire dalla giornata di oggi, Iliad lancia la nuova Giga 100. Si tratta della nuova tariffa di riferimento della gamma di offerte Iliad, l’unica che consente di accedere alla rete 5G dell’operatore (lanciata nel dicembre del 2020). La nuova Giga 100 è disponibile per l’attivazione online per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza la portabilità del numero di cellulare. Come tutte le altre tariffe dell’operatore, anche Giga 100 non ha vincoli e costi nascosti e presenta un prezzo “per sempre”, senza alcun rischio di rimodulazione.

Ecco i dettagli:

Giga 100 di Iliad: cosa include, quanto costa e come attivare l’offerta

La nuova Giga 100 mette a disposizione degli utenti un pacchetto composto da:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Come tutte le altre offerte Iliad, anche Giga 100 include tutti i servizi accessori (Mi Richiami, Controllo Credito Residuo, Hotspot, Segreteria Telefonica) senza alcun costo extra. L’offerta presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum. Il prezzo dell’offerta è per sempre e non ci sono vincoli o rimodulazioni future in programma. Iliad continua il suo approccio caratterizzato dalla massima trasparenza nei confronti della clientela.

Giga 100 può essere attivata da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare. L’offerta è disponibile per l’attivazione online, direttamente dal sito dell’operatore. Basta cliccare sul link qui di sotto per raggiungere il sito Iliad e scegliere l’opzione Registrati per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta. Per attivare la SIM è necessario fornire i propri dati anagrafici, l’indirizzo di spedizione e, in caso di portabilità, il codice seriale ICCID della SIM.

Ecco il link per attivare l’offerta:

Attiva Giga 100 di Iliad »

Annunci Google

Ricordiamo che l’offerta dell’operatore è attivabile anche recandosi negli Iliad Store, negli Iliad Corner e negli Iliad Point. Per scoprire il punto vendita più vicino è possibile consultare la sezione Store del sito ufficiale dell’operatore. I costi e i bonus inclusi nell’offerta sono completamente indipendenti dalla modalità di attivazione dell’offerta scelta dal cliente.

Oltre a Giga 100, Iliad conferma la disponibilità di Giga 50. L’offerta dell’operatore, pur non permettendo di accedere alla rete 5G, mette a disposizione un buon pacchetto tariffario:

Segnaliamo che resta possibile attivare Giga 50. L’offerta in questione non consente l’accesso al 5G ma mette a disposizione un ottimo pacchetto di minuti, SMS e Giga. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum e tutti i servizi accessori inclusi nel prezzo. Anche quest’offerta è attivabile direttamente online da tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad (con o senza portabilità del numero).

Attiva Giga 50 di Iliad »

Giga 100 e altre offerte 5G: qual è la migliore?

A disposizione degli utenti italiani ci sono svariate offerte 5G da sfruttare per accedere alla rete mobile di nuova generazione. La nuova Giga 100 di Iliad è, per costi e bundle dati disponibili una delle migliori offerte in assoluto. Per un quadro completo sulle tariffe è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte 5G oppure scaricare l’App di SOStariffe.it. Con la tabella proposta di seguito, inoltre, andiamo ad analizzare i vantaggi dell’offerta Iliad in rapporto alle altre tariffe 5G attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile italiano.

Come si nota dal confronto, Giga 100 di Iliad è, attualmente, la seconda offerta 5G più economica sul mercato e l’unica che propone 100 GB al mese a meno di 16,99 euro.

Operatore Offerta Giga in 5G al mese Minuti SMS Costo mensile Fastweb Fastweb NeXXt Mobile 70 Illimitati 100 7,95 euro Iliad Giga 100 100 Illimitati Illimitati 9,99 euro Fastweb Fastweb NeXXt Mobile MAXI 100 Illimitati 100 10,95 euro Vodafone Shake it Easy (per under 30) 60 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 14,99 euro TIM TIM YOUNG Senza Limiti (per under 30) 60 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 14,99 euro WINDTRE X-Large 100 Illimitati 200 16,99 euro Vodafone Red 40 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 18,99 euro WINDTRE Unlimited Illimitati Illimitati 200 29,99 euro TIM TIM Advance 5G 50 Illimitati Illimitati 29,99 euro Vodafone Infinito Black Edition Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro TIM TIM Advance 5G UNLIMITED Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro