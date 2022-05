Gestori luce e gas 2022: come scegliere il più conveniente a Maggio 2022?

La scelta del fornitore di luce e gas è cruciale per centrare l’obiettivo del risparmio a breve e lungo termine. Su SOStariffe.it una mappa delle strategie da adottare per trovare le offerte più appetibili del Mercato Libero a Maggio 2022 .

Offerte in evidenza Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi 997,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 942,86 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 953,52 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono i passi da compiere per individuare il fornitore di energia elettrica e gas più conveniente di Maggio 2022? La risposta arriva da SOStariffe.it che, con il suo comparatore di luce e gas gratuito e online (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, per Android e iOS), aiuta i consumatori a orientarsi tra le promozioni messe a disposizione dal Mercato Libero e a individuare quella più vantaggiosa per il proprio portafogli, oltre che in linea con il proprio fabbisogno energetico.

Secondo gli esperti di SOStariffe.it, tre sono le principali direttrici lungo le quali incamminarsi per raggiungere la destinazione del risparmio, una volta passati al Mercato Libero:

Conoscere i propri consumi

Scegliere tra tariffe a prezzo bloccato e a prezzo variabile

e Valutare l’opzione Dual Fuel, ovvero un unico fornitore per luce e gas

Quali sono i passi per scegliere il gestore di luce e gas più conveniente?

LA LISTA DELLE “COSE DA FARE” Passaggio al Mercato Libero Confronto delle offerte a partire dai consumi Scelta della tariffa tra: prezzo bloccato prezzo indicizzato Scelta della tariffa tra: tariffe luce monorarie tariffe luce biorarie Valutare le tariffe Dual Fuel Considerare extra sconti o bonus di benvenuto

Per i titolari di utenze domestiche ancora vincolati a un contratto di Maggior Tutela, scegliere il Mercato Libero è il primo passo per poter ridurre le spese di luce e gas, grazie a un costo più basso della materia prima.

Altra mossa importante per raggiungere la destinazione convenienza è avere un quadro dettagliato dei propri consumi. Un esempio? Conoscendo quali siano i picchi d’utilizzo dei propri elettrodomestici nell’arco della giornata, sarà più facile scegliere quale opzione, tra tariffa monoraria e bioraria, sia la più adatta alle proprie esigenze. Per chi vive la casa solo la sera o nei fine settimana, la fascia di tariffazione bioraria è quella più conveniente.

È poi importante considerare se si voglia attivare un’offerta con tariffa a prezzo bloccato (o fisso) o una a prezzo variabile (o indicizzato). Nel primo caso, il costo dell’elettricità al kWh e del gas a Smc è fissato per un certo periodo (almeno 12 mesi), garantendo così una protezione contro i rincari del mercato.

Le offerte a prezzo indicizzato, invece, consentono l’accesso al prezzo all’ingrosso e registrano aggiornamenti mensili. Questo significa che sono più soggette alle oscillazioni del mercato, traendo vantaggio di eventuali ribassi ma subendo anche eventuali rincari.

Anche attivare una tariffa Dual Fuel (luce e gas con lo stesso fornitore) ha i suoi benefici. Le tariffe “a doppio carburante” possono essere un’opzione economica: diversi gestori di energia offrono infatti sconti all’attivazione di entrambe le utenze.

È bene ribadire che non esistono tariffe in assoluto più vantaggiose. Come detto, per assicurarsi risparmi in bolletta è necessario fare un confronto tra le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno.

I migliori gestori di luce e gas di Maggio 2022

TIPOLOGIA DI FORNITURA TARIFFE A PREZZO BLOCCATO TARIFFE A PREZZO VARIABILE Luce e Gas NeN Luce e Gas Special 48 wekiwi Luce e Gas alla Fonte Luce Engie Energia 3.0 Light Mono Illumia Luce Flex Web

Ecco un’istantanea dei fornitori di luce e gas più convenienti a Maggio 2022. La classifica degli operatori che si distinguono per convenienza è stata stilata sulla base di una simulazione, effettuata tramite il comparatore di SOStariffe.it, su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di:

2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW);

di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW); 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

NOME DELL’OFFERTA NOME DEL FORNITORE CARATTERISTICHE OFFERTA NeN Luce e Gas Special 48 NeN prezzo bloccato per 36 mesi : 0,2556 €/kWh per l’energia elettrica; 0,99 €/smc per il gas

: 0,2556 €/kWh per l’energia elettrica; 0,99 €/smc per il gas bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% green Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia e al PSV per il gas

per l’energia e per il gas bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

con il codice sconto SOSW22 energia da fonti rinnovabili Energia 3.0 Light Mono 12 mesi Engie prezzo bloccato per 12 mesi (0,2379 €/kWh, tariffa monoraria) o 24 mesi (0,2522 €/kWh, tariffa monoraria)

(0,2379 €/kWh, tariffa monoraria) (0,2522 €/kWh, tariffa monoraria) energia da fonti rinnovabili

energia da fonti rinnovabili buoni fino a 300 euro se si portano amici in Engie Luce Flex Web Illumia tariffa monoraria (0,31 €/kWh) o bioraria

(0,31 €/kWh) o prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale)

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) sconto di benvenuto: 20 euro

Alcune di queste promozioni possono essere attivate proprio in modalità Dual Fuel, cioè sottoscrivendo un unico contratto di fornitura per l’energia elettrica e per il gas.

NeN Luce e Gas Special 48

L’offerta di NeN, marchio di proprietà di Yada Energia, sale sul podio del risparmio nella “sezione” delle offerte con tariffe a prezzo bloccato. Questa proposta, che con i suoi costi contenuti della materia prima è vantaggiosa per famiglie con alti consumi di energia e gas, si caratterizza per:

prezzo bloccato per 36 mesi : 0,2556 €/kWh per l’energia elettrica e 0,99 €/Smc per il gas;

: 0,2556 €/kWh per l’energia elettrica e 0,99 €/Smc per il gas; bonus di benvenuto di 48 eur o ;

; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 71 euro al mese per la luce e 171 euro per il gas. Il risparmio annuo stimato è di 257 euro per le bollette di energia elettrica e di 15 euro per quelle del gas (rispetto a bollette con contratti di Tutela).

Annunci Google

Scopri NeN Luce e Gas Special 48 »

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

L’offerta di wekiwi, web company che fa parte del gruppo Tremagi, è tra le più vantaggiose per la “famiglia tipo” nelle offerte a prezzo indicizzato (o variabile). Essa propone:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (punto di scambio virtuale) per il gas;

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 77 euro al mese per la luce e di 167 euro per il gas (con un risparmio annuo di 183 euro in bolletta per la luce e 60 per il gas rispetto al mercato tutelato).

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Energia 3.0 Light Mono (12 o 24 mesi)

Alleata della convenienza, tra le offerte con tariffa a prezzo bloccato, c’è anche Energia 3.0 Light Mono. L’offerta di Engie, multinazionale francese tra i primi produttori al mondo di elettricità, offre la possibilità ai suoi clienti di scegliere tra una tariffa a prezzo bloccato per 12 o 24 mesi. La prima prevede una tariffa di 0,2379€/kWh (tariffa monoraria), mentre la seconda prevede un costo della materia prima energia di 0,2522€/kWh (tariffa monoraria)

L’offerta include anche:

buoni fino a 300 euro se porti amici in Engie

se porti amici in Engie bolletta elettronica

l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Attivando l’offerta Energia 3.0 Light Mono (12 mesi), la “famiglia tipo” spenderebbe in media 71,92 euro al mese, con un risparmio annuo di 250 euro rispetto a un contratto in regime di Maggior Tutela.

SCOPRI ENERGIA 3.0 LIGHT MONO 12 MESI »

Scegliendo invece la versione con prezzo bloccato per 24 mesi, la “famiglia tipo” spenderebbe in media 75 euro al mese, con un risparmio annuo di 212 euro rispetto a un contratto in regime di Maggior Tutela.

SCOPRI ENERGIA 3.0 LIGHT MONO 24 MESI »

Illumia Luce Flex Web

Amica del risparmio, tra le offerte con tariffa a prezzo indicizzato, è Illumia Luce Flex Web. L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

tariffa monoraria (0,3144 €/kWh) o bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

sconto di benvenuto di 20 euro;

l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 70 euro al mese, con un risparmio annuo di 272 euro rispetto a un contratto in regime di Maggior Tutela.

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »