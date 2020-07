Genialloyd Assicurazione auto: l’offerta di agosto 2020

Genialloyd è una delle compagnie di riferimento per chi deve sottoscrivere una nuova assicurazione auto. Parte del gruppo Allianz, Genialloyd è una compagnia diretta che offre soluzioni assicurative complete e molto convenienti. Si tratta, quindi, di una delle opzioni da tenere d’occhio per ridurre i costi dell’assicurazione senza rinunciare ad una copertura completa. Ecco qual è l’offerta di agosto 2020 di Genialloyd per l’assicurazione auto .

Per attivare una nuova polizza auto è opportuno valutare tutte le opzioni a propria disposizione. Il mercato assicurativo italiano, infatti, mette a disposizione degli automobilisti diverse opportunità per ridurre al minimo i costi senza rinunciare ad una copertura completa ed efficace. Genialloyd è, senza dubbio, una delle opzioni di riferimento e va tenuta in forte considerazione per dare un taglio netto ai costi della polizza auto.

Come per tutte le altre compagnie, il costo di una polizza auto di Genialloyd dipende dalla combinazione di un gran numero di fattori. Dalla classe di merito al modello d’assicurare passando per la provincia di residenza (del proprietario del veicolo, non del contraente) e sino ad arrivare alle garanzie accessorie, gli elementi da considerare per valutare la convenienza dell’offerta di agosto 2020 di Genialloyd sono diversi.

Per avere un quadro completo della situazione è possibile affidarsi alla comparazione online dei preventivi, disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto oppure tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su smartphone Android e iOS. Il confronto dei preventivi (calcolati inserendo i propri dati anagrafici, assicurativi e relativi al modello da assicurare) permetterà di valutare la convenienza di Genialloyd in rapporto alle altre soluzioni presenti sul mercato.

Confronta i preventivi e risparmia sull’assicurazione auto

Vediamo, qui di seguito, come si compone l’assicurazione auto di Genialloyd, partendo dalla sola copertura RC Auto (con le relative limitazioni e opzioni contrattuali) e sino ad arrivare all’analisi delle garanzie accessorie disponibili per il contraente.

L’offerta di Genialloyd

Gli automobilisti che devono attivare una nuova polizza per il proprio veicolo possono valutare, con molta attenzione, la proposta di Genialloyd, per ridurre i costi senza rinunciare ad un’ottima copertura assicurativa. La compagnia mette a disposizione degli utenti una copertura RC Auto, l’unica obbligatoria per poter circolare in strade pubbliche con il proprio veicolo. L’importo minimo dei massimali, sia per danni alle cose che per danni alle persone, è pari a 6.100.000 Euro.

Per quanto riguarda i danni causati a terzi, la compagnia ha la possibilità di recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati, esercitando il diritto di rivalsa, solo in uno di questi casi:

Guida da parte di soggetto non abilitato secondo le norme vigenti

Veicolo assicurato risulta non in regola con le norme relative alla revisione

Guida sotto l’influenza di stupefacenti

Guida in stato di ebbrezza

L’assicurazione auto di Genialloyd prevede diverse opzioni per quanto riguarda il tipo di guida. Scegliendo la Guida Libera, ad esempio, il veicolo assicurato potrà essere guidato da qualsiasi conducente legalmente autorizzato a mettersi alla guida e non sono previsti limitazioni legate all’esperienza di guida. C’è poi la Guida Esperta che offre al contraente uno sconto sul premio assicurativo.

Assicurazione auto di Genialloyd: durata, sospensione e pagamento

Con questa opzione attiva, potranno mettersi alla guida del veicolo assicurato soltanto i conducenti con più di 23 anni di età e con almeno due anni di esperienza di guida (la patente dovrà essere stata conseguita da più di due anni quindi). La violazione della clausola di Guida Esperta da parte del contraente permetterà alla compagnia di esercitare il diritto di rivalsa sino a 5.000 Euro.

La polizza RC Auto di Genialloyd presenta una durata annuale. La validità della copertura cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata dal contratto. Non è previsto il tacito rinnovo. Alla scadenza, l’automobilista dovrà rinnovare la polizza firmando un nuovo contratto assicurativo.

Come previsto dalla normativa, alla scadenza è previsto un periodo di tolleranza di 15 giorni che va ad estendere la copertura RC. Il pagamento del premio assicurativo va effettuato al momento dell’attivazione della copertura. E’ possibile optare anche per una divisione del premio in due rate semestrali con la seconda rata che viene pagata a sei mesi.

Da notare che l’assicurazione auto di Genialloyd prevede l’opzione di sospensione sino ad un massimo di due volte per contratto a patto che la polizza abbia una durata residua di almeno 15 giorni dalla data di inizio sospensione. Per ciascuna richiesta è possibile usufruire di un massimo di dodici mesi di sospensione.

Le garanzie accessorie

Ad incrementare le tutele, inoltre, troviamo svariate garanzie accessorie, attivabili dal contraente della polizza in base alle proprie esigenze. Genialloyd propone svariate soluzioni per personalizzare, nei minimi dettagli, il contratto assicurativo al fine di massimizzare le tutele in base alle proprie esigenze.

In primo luogo, è necessario sottolineare la presenza di due opzioni a pagamento come:

Bonus Protetto che consente di annullare l’evoluzione in malus della classe di merito Genialloyd conseguente al pagamento di un sinistro con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità registrato durante il periodo di validità del contratto assicurativo Bonus protetto attiva

che consente di annullare l’evoluzione in malus della classe di merito Genialloyd conseguente al pagamento di un sinistro con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità registrato durante il periodo di validità del contratto assicurativo Bonus protetto attiva Protezione Rivalse, con quest’opzione la compagnia rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa in alcuni casi come il caso di sanzione amministrativa registrata per guida in stato d’ebbrezza oppure se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione

A completare l’offerta assicurativa di Genialloyd ci sono le garanzie accessorie e i servizi di assistenza. Si tratta di coperture non obbligatorie ma che possono tornare davvero molto utili. L’elenco è molto lungo con tante opzioni con cui arricchire il contratto assicurativo e massimizzare le tutele. Alcune garanzie accessorie, come l’Assistenza Stradale, presentano più livelli con coperture assicurative crescenti.

Ecco l’elenco completo delle garanzie con cui personalizzare ed arricchire l’assicurazione auto di Genialloyd andando ad affiancare la copertura RC:

Assistenza stradale Base, Plus o Zero Pensieri

Furto e incendio

Estensione Furto e Incendio

Danni al veicolo derivanti da eventi naturali

Danni da collisione con veicolo identificato

Danni da collisione con veicolo non identificato

Danni derivanti da collisione con animali

Danni derivanti da urto, uscita di strada o ribaltamento (Estensione Kasko completa)

Danni derivanti da Atti vandalici/Eventi Socio-politici

Danni ai cristalli

Infortunio del conducente

Tutela legale

Protezione della patente

Il costo di ogni singola copertura accessoria è legato ai dati specifici dell’utente, al modello da assicurare ed alla provincia di residenza, esattamente come avviene per la copertura RC. Per questo motivo, al fine di avere un’idea ben precisa in merito a costi e vantaggi, è necessario affidarsi al comparatore di preventivi di SOStariffe.it che permette di calcolare con precisione l’importo del premio assicurativo richiesto, in base ai dati dell’utente.

Un esempio di polizza auto con Genialloyd

Come abbiamo visto, la polizza auto di Genialloyd è costituita da svariate tutele assicurative ed offre al contraente la possibilità di attivare un contratto assicurativo completo ed in grado di adeguarsi alle proprie esigenze. Per chiarire quelli che possono essere i costi di sottoscrizione di una polizza con Genialloyd prendiamo, come esempio, il caso di un “automobilista tipo”.

L’automobilista che andiamo a definire è un uomo di 40 anni, residente a Milano che deve assicurare una Fiat Panda, immatricolata a giugno 2019, in prima classe di merito. Inserendo questi dati che definiscono l’automobilista tipo del nostro esempio all’interno del comparatore di SOStariffe.it sarà possibile andare a calcolare, con precisione, il costo di una polizza Genialloyd.

Nel caso in esame, la polizza RC Auto di Genialloyd presenta un costo 369 Euro per un anno (è compreso uno sconto extra di 39 Euro che viene erogato attivando la polizza tramite procedura online, dopo aver calcolato il preventivo con SOStariffe.it). Da notare, inoltre, che il premio assicurativo è calcolato considerando anche lo sconto garantito dalla Guida Esperta. Il contraente potrà richiedere la Guida Libera per eliminare il vincolo d’esperienza del conducente a fronte di un incremento del premio assicurativo.

La polizza di Genialloyd può essere personalizzate. In base alle esigenze del contraente, infatti, sarà possibile aggiungere garanzie accessorie alla copertura RC. Tra le polizze disponibili troviamo, ad esempio, la Infortuni al conducente che, per il caso in esame, prevede un costo extra di 35 Euro. C’è poi la Furto e Incendio che prevede un costo di 139 Euro e la Collisioni che comporta una spesa extra di 140 Euro. Da segnalare anche la Tutela Legale (+18 Euro), la Assistenza Stradale (+15 Euro) e la Cristalli (+31 Euro) oltre alla Eventi Naturali (+269 Euro).

In base alle proprie esigenze, l’automobilista tipo dell’esempio potrà scegliere quali garanzie accessorie attivare e quali, invece, non includere nel contratto assicurativo. In questo modo, la polizza auto verrà completata andando ad inserire esclusivamente le coperture di cui ha realmente bisogno, senza costi extra legati all’aggiunta di coperture accessorie extra. Ribadiamo che tutte queste garanzie sono facoltative e che Genialloyd non pone alcun obbligo. La sola RC Auto è obbligatoria per poter circolare.

