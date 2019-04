Game of Thrones 8, su CHILI l’ultima stagione senza vincoli di abbonamento!

L’ultima stagione di Game of Thrones arriva su CHILI , la piattaforma italiana dedicata allo streaming di film, serie TV con la possibilità di acquistare anche merchandising ufficiale. I nuovi utenti di CHILI potranno guardare le puntate dell’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones sfruttando una promozione davvero imperdibile che prevede uno sconto del 50% . Ecco tutti i dettagli in merito all’offerta di CHILI per Game of Thrones 8.

L'ultima stagione di Game of Thrones arriva su CHILI ad un prezzo speciale

Tariffe CHILI PAY PER VIEW Dettagli

A poche ore dalla messa in onda negli USA, l’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones, serie TV divenuta vero e proprio fenomeno di culto internazionale, arriva su CHILI, la piattaforma italiana dedicata allo streaming. I nuovi utenti di CHILI potranno guardare “Il Trono di Spade”, nome ufficiale della versione italiana di Game of Thrones, direttamente in streaming ed a metà prezzo.

Tutti e sei gli episodi dell’ottava stagione di Game of Thrones, che terminerà negli USA il prossimo 19 maggio dopo più di otto anni dalla messa in onda del primo episodio, saranno disponibili in sconto del 50% su CHILI senza alcun obbligo di abbonamento.

Game of Thrones su CHILI: tutti gli episodi disponibili

L’offerta di CHILI dedicata a Game of Thrones non si ferma alla sola ottava stagione. La piattaforma di streaming, infatti, ospita nel suo catalogo tutte e sette le stagioni della serie TV che, dal 2011 ad oggi, hanno contributo alla creazione di un vero e proprio fenomeno senza precedenti nella storia della televisione.

Tutti i 67 episodi di Game of Thrones sono disponibili su CHILI. Gli utenti hanno la possibilità di acquistare le singole stagioni oppure possono optare per il più vantaggioso pack completo “Collezione Il Trono di Spade” che include tutte e sette le stagioni, con gli episodi in HD, e garantisce un netto risparmio agli utenti.

Per iniziare a guardare gli episodi di Game of Thrones su CHILI è sufficiente scegliere la stagione e, quindi, cliccare sul tasto “Guarda” per poi scegliere la qualità video desiderata tra quelle disponibili (SD, HD e HD+). Prima di poter iniziare la visione si verrà reindirizzati alla pagina di check-out dove si dovrà scegliere uno dei metodi di pagamento previsti dalla piattaforma (PayPal, Carta di Credito, Satispay, Wind -Tre).

I prezzi? L’ottava stagione è disponibile a 13,99 Euro in SD e 16,99 Euro in HD/HD+.

Puoi guardare subito l’ottava stagione di Game of Thrones cliccando sul box qui di sotto:

Accedi a CHILI e sfrutta la promozione sull’ultima stagione di Game of Thrones

I contenuti disponibili su CHILI, comprese tutte le stagioni di Game of Thrones, sono accessibili da un gran numero di piattaforme. CHILI, infatti, è visibile sia via web, tramite browser visitando il sito ufficiale, che tramite app per smartphone e tablet Android e iOS. Da notare che il servizio è disponibile anche su Smart TV, con l’app pre-installata sui modelli prodotti dal 2013 delle marche Samsung, LG, Philips, Sony, Panasonic, Hisense e Haier, e supporta la visione tramite Chromecast.

Per accedere allo streaming di CHILI è necessario avere a disposizione una connessione in grado di garantire una banda minima di 1 Mbps in download.