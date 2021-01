Flash 70 di Iliad: ancora poche ore per attivare la prima offerta 5G dell'operatore

Presentata poco prima del Natale 2020, Flash 70 è la prima offerta 5G di Iliad . La nuova offerta speciale è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità, ed è oramai vicinissima alla sua scadenza. La prima offerta 5G di Iliad, infatti, sarà attivabile sino alla mezzanotte del 21 gennaio. Ecco tutte le caratteristiche dell'offerta e come fare per attivarla.

Mancano solo poche ore alla scadenza di Flash 70 di Iliad, la prima offerta 5G presentata da Iliad. L’operatore ha lanciato la sua rete 5G e la nuova Flash 70 circa un mese fa. La promozione è ora prossima alla scadenza e non ci sono conferme in merito ad una proroga. Gli utenti interessati all’attivazione dell’offerta hanno tempo sino al prossimo 21 gennaio.

E’ possibile, infatti, che le future offerte 5G di Iliad vengano proposte ad un prezzo più elevato rispetto a quello riservato a Flash 70. Chi è interessato alla prima offerta 5G di Iliad, quindi, dovrà sbrigarsi a richiederne l’attivazione. Fortunatamente, l’offerta può essere attivata direttamente online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova offerta in scadenza il 21 gennaio:

Flash 70: caratteristiche e prezzo dell’offerta 5G di Iliad

Attivando Flash 70 si avrà accesso ad un’offerta completa. Ecco le caratteristiche della tariffa:

minuti illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G/4G+/5G ogni mese; in caso di esaurimento del bundle, la connessione continuerà a consumo, previo consenso del cliente, ad un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB

in caso di esaurimento del bundle, la connessione continuerà a consumo, previo consenso del cliente, ad un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile

Flash 70 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per la sottoscrizione dell’offerta, inoltre, è previsto un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online, dal link qui di sotto:

Attiva qui la nuova Flash 70 di Iliad »

Ricordiamo che l’offerta Iliad in scadenza il 21 gennaio è disponibile solo per i nuovi clienti. E’ possibile attivare l’offerta solo richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore o un nuovo numero di cellulare. I già clienti Iliad, per il momento, non hanno la possibilità di cambiare offerta e passare a Flash 70.

Iliad, inoltre, continua a proporre Giga 50, offerta più economica e con meno traffico dati che non include l’accesso alla rete 5G. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori inclusi nel canone mensile

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online.

Attiva Giga 50 di Iliad »

Offerte 5G: le alternative all’offerta Iliad

Per confrontare le proposte di Iliad con tutte le altre tariffe presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure, in alternativa, è possibile scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store o sull’Apple AppStore.

La tabella qui di sotto riassume le principali offerte 5G disponibili, ad oggi, sul mercato e che possono essere attivate in alternativa alla proposta di Iliad.

Operatore Offerta Giga in 5G al mese Minuti SMS Costo mensile Fastweb Fastweb NeXXt Mobile 50 Illimitati 100 8,95 euro WINDTRE X-Large 100 Illimitati 200 16,99 euro WINDTRE Unlimited Illimitati Illimitati 200 29,99 euro Vodafone Red 40 (Giga illimitati su alcune app) Illimitati Illimitati 18,99 euro Vodafone Infinito Black Edition Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro TIM TIM Advance 5G 50 Illimitati Illimitati 29,99 euro TIM TIM Advance 5G UNLIMITED Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro