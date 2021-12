Flash 150 GB di Iliad a meno di 10 euro: come attivarla a Dicembre 2021

Iliad rinnova il suo listino di offerte con il debutto della nuova Flash 150 5G . La nuova promozione speciale svelata oggi dall'operatore di telefonia mobile sarà disponibile per tutti i nuovi clienti fino al prossimo 11 gennaio 2022 . Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova offerta e come fare per attivarla in pochi click direttamente online.

È disponibile da oggi la nuova Flash 150 5G di Iliad. Si tratta di una nuova promozione a tempo limitato che garantisce l’accesso alla tariffa più completa mai lanciata da Iliad. L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, fino al prossimo 11 di gennaio 2022. La nuova tariffa di Iliad riprende tutte le caratteristiche delle altre offerte dell’operatore proponendo un piano tariffario senza costi nascosti e senza rimodulazioni future.

Ecco i dettagli:

Come attivare Flash 150 5G di Iliad

A partire dalla giornata di oggi è possibile attivare la nuova offerta Iliad con 150 GB al mese e con la possibilità di accedere, senza limiti, alla rete 5G dell’operatore che, ad un anno di distanza dal lancio ufficiale avvenuto a dicembre 2020, continua a crescere, registrando un costante incremento della copertura. La nuova Flash 150 5G mette a disposizione dei nuovi clienti un piano tariffario così composto:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

150 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G di Iliad

di traffico dati ogni mese sotto rete di Iliad tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria Telefonica) sono inclusi nel canone mensile senza costi aggiuntivi di alcun tipo

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, portando il nuovo numero o attivando una SIM con un nuovo numero di telefono, Flash 150 5G presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Da notare che l’offerta è attivabile direttamente online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo di casa in pochi giorni. Per attivare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 11 di gennaio 2022.

Da notare che per attivare l’offerta Flash 150 5G di Iliad è sufficiente avere a disposizione un proprio documento di identità e, in caso di portabilità, il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID). In alternativa, è possibile sottoscrivere la nuova Flash 150 5G in uno dei punti vendita Iliad. L’operatore è presente sul territorio nazionale con gli Iliad Store e gli Iliad Corner oltre che con gli Iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay e con Iliad Express, il servizio che permette di acquistare una SIM in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.

Ricordiamo che è possibile confronta la nuova tariffa di Iliad con tutte le principali offerte disponibili sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricando l’App di SOStariffe.it. La nuova Flash 150 5G punta a caratterizzarsi come un’offerta unica in Italia e come la soluzione più completa tra le proposte degli operatori MNO, ovvero i provider dotati di infrastruttura di rete proprietaria. La tabella qui di seguito riassume i vantaggi dell’offerta Iliad:

Le altre offerte Iliad

Oltre alla nuova offerta Flash disponibile da oggi, Iliad continua a proporre un listino ricco di soluzioni tariffarie da sfruttare. Tra le principali offerte dell’operatore troviamo Giga 80. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

80 GB in 4G ogni mese

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 80 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum Anche quest’offerta è attivabile direttamente online ed è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore.

