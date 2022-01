Flash 150 di Iliad: l'offerta speciale scade tra pochi giorni

Restano pochi giorni per attivare Flash 150 di Iliad , l'offerta in versione "limited edition" presentata dall'operatore prima del periodo natalizio e valida fino al prossimo 11 gennaio per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero. Flash 150 di Iliad è l'offerta più completa mai presentata dall'operatore di telefonia mobile. Si tratta di una tariffa completa, sotto tutti i punti di vista, ed è attualmente l'unica offerta Iliad che consente l'accesso alla rete 5G. Ecco come attivare l'offerta prima della scadenza:

Lo scorso mese di dicembre, Iliad ha presentato Flash 150, una tariffa per nuovi clienti disponibile in versione limited edition ed attivabile fino al prossimo 11 gennaio. Mancano, quindi, pochi giorni per poter attivare quest’offerta che può essere richiesta direttamente online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo di casa. L’offerta mette a disposizione un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga ad un prezzo davvero convenienti e con la garanzia del prezzo per sempre e dell’assenza di costi nascosti e vincoli.

Ecco i dettagli completi sull’offerta:

Flash 150 di Iliad: come attivare l’offerta da 150 GB al mese

L’offerta presentata da Iliad lo scorso mese di dicembre ed attivabile fino al prossimo 11 gennaio include un pacchetto completo con minuti, SMS e Giga ad un prezzo contenuto. Scegliendo Flash 150, infatti, si potrà accedere ad una tariffa così composta:

minuti illimitati verso tutti in Italia e minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali (Europa, USA e Canada)

SMS illimitati verso tutti in Italia

150 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G di Iliad ; una volta esauriti i Giga, previo esplicita richiesta da parte del cliente, la connessione continuerà a consumo (100 MB al costo di 90 centesimi; circa 9 euro per 1 Giga quindi) oppure sarà bloccata fino al rinnovo successivo

di traffico dati ogni mese sotto ; una volta esauriti i Giga, previo esplicita richiesta da parte del cliente, la connessione continuerà a consumo (100 MB al costo di 90 centesimi; circa 9 euro per 1 Giga quindi) oppure sarà bloccata fino al rinnovo successivo tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria Telefonica) sono inclusi nel canone mensile e non sono presenti vincoli

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

La nuova Flash 150 di Iliad è un’offerta completa che può essere attivata da tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore. L’offerta presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum, da versare al momento della sottoscrizione.

Per attivare l’offerta speciale di Iliad è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, tramite il sito Iliad disponibile al link qui di sotto. La procedura richiede che utente fornisca i dati anagrafici, un documento di identità e, per completare la portabilità del numero, il codice ICCID della SIM (scopri come individuare il codice ICCID). Da notare, inoltre, che la consegna è gratuita.

Annunci Google

Per richiedere Flash 150 di Iliad c’è tempo fino al prossimo 11 gennaio. L’offerta può essere attivata direttamente online, utilizzando il link qui di sotto:

Attiva Flash 150 di Iliad »

Ricordiamo che Flash 150 non è l’unica offerta del listino di Iliad. L’operatore propone anche la più economica Giga 80 che, però, non consente l’accesso alla rete 5G. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

80 GB in 4G ogni mese; terminati i Giga mensili la connessione sarà bloccata e l’utente potrà richiedere di utilizzare una connessione a consumo (90 centesimi per 100 MB) fino al rinnovo successivo

terminati i Giga mensili la connessione sarà bloccata e l’utente potrà richiedere di utilizzare una connessione a consumo (90 centesimi per 100 MB) fino al rinnovo successivo tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 80 di Iliad non presenta una data di scadenza. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, e presenta un canone di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile tramite il sito Iliad con spedizione gratuita della SIM.

Attiva online Giga 80 di Iliad »

Ricordiamo che per valutare la convenienza delle offerte Iliad, confrontandole con le altre tariffe presenti sul mercato, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.