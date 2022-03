Flash 150 di Iliad: l'offerta 5G da meno di 10 euro al mese torna disponibile

Iliad rinnova il suo listino di offerte con il rilancio di Flash 150 . Si tratta di un'offerta a tempo limitato che permette di accedere ad un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga (anche in 5G) a meno di 10 euro al mese. L'offerta è disponibile per tutti i nuovi utenti che passano ad Iliad ed anche per i già clienti Iliad. Ecco tutti i dettagli sulla nuova Flash 150 e come fare per attivarla direttamente online.

A partire dalla giornata di oggi torna disponibile Flash 150 di Iliad. Si tratta dell’offerta più completa e vantaggiosa del listino di offerte Iliad. La promozione in questione è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare da un altro operatore, ed anche dai già clienti Iliad che potranno sfruttare l’occasione per arricchire i bonus a propria disposizione.

Flash 150 conserva tutte le caratteristiche tipiche delle altre promozioni di Iliad. L’offerta è “per sempre” e presenta zero costi nascosti e zero vincoli. Si tratta, però, di una promozione a tempo limitato che potrà essere attivata entro e non oltre il prossimo 14 aprile 2022. Vediamo come fare per attivare l’offerta e quali sono tutti i bonus inclusi nella promozione disponibile da oggi:

Flash 150 di Iliad: 150 GB a meno di 10 euro al mese, per tutti (anche per già clienti)

Torna disponibile Flash 150 di Iliad. L’offerta è la soluzione più completa del listino Iliad ed include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

150 GB in 4G e 5G in Italia

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e fino a 7 GB di traffico dati senza alcun costo aggiunto oltre al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi richiami, Hotspot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza alcun costo aggiuntivo

dopo i primi 3 mesi è possibile acquistare uno smartphone a rate scegliendo tra i modelli inclusi nel listino Iliad

sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad se già attiva oppure se verrà attivata in futuro

Flash 150 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, sia con portabilità del numero da qualsiasi operatore che tramite attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Per richiedere la nuova offerta Flash di Iliad è possibile collegarsi al sito dell’operatore, seguendo il link qui di seguito, e avviare una semplice procedura di sottoscrizione online. L’attivazione online prevede la spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente (la consegna è prevista in pochi giorni lavorativi).

Per attivare l’offerta, dal link di seguito, c’è tempo fino al prossimo 14 aprile 2022.

Flash 150 è disponibile anche per i già clienti Iliad. L’attivazione dell’offerta per i già clienti dell’operatore può avvenire direttamente dall’Area Personale del sito Iliad. L’upgrade della propria offerta è gratuito. La nuova tariffa sarà attiva a partire dal rinnovo successivo. Da notare che la nuova Flash 150 è disponibile anche nei punti vendita Iliad come gli Iliad Store, gli Iliad Corner o gli Iliad Point.

Il confronto con le offerte 5G degli altri operatori

Il mercato di telefonia mobile include diverse offerte 5G da sfruttare. La proposta di Iliad, considerando gli operatori MNO presenti sul mercato di telefonia mobile, è l’unica che consente di accedere alla rete mobile di nuova generazione a meno di 10 euro al mese. La tabella qui di seguito riepiloga i costi delle varie offerte disponibili in questo momento:

Offerta Minuti ed SMS Giga in 5G Costo mensile Flash 150 di Iliad Minuti ed SMS illimitati 150 GB 9,99 euro al mese Di più Full 5G di WINDTRE Minuti illimitati e 200 SMS 100 GB 14,99 euro al mese Di più Unlimited 5G di WINDTRE Minuti illimitati e 200 SMS Illimitati 29,99 euro al mese Red Max di Vodafone Minuti ed SMS illimitati 100 GB 19,99 euro al mese Infinito Black di Vodafone Minuti ed SMS illimitati Illimitati 39,99 euro al mese Magnifica di TIM Minuti ed SMS illimitati 100 GB 19,99 euro al mese