Film streaming Pay TV: le 10 migliori uscite di settembre 2020

Il catalogo dei vari servizi di streaming della Pay TV continua ad arricchirsi con nuovi contenuti, con film e serie TV che di settimana in settimana vanno ad offrire nuove ore di intrattenimento per gli utenti. Ecco quali sono i 10 migliori film in uscita a settembre 2020 tra i vari servizi di streaming Pay TV come Netlix, Prime Video e Disney+.

Il mese di settembre 2020 segna la “ripartenza” dei servizi di streaming che compongo l’universo della pay TV. In questo mese, infatti, sono in arrivo tantissimi nuovi contenuti che vanno ad arricchire, notevolmente, il catalogo a disposizione degli utenti che potranno così contare su molte ore di intrattenimento. In questo mese, anche grazie alla lenta ripartenza delle sale cinematografiche, i film in arrivo sui vari servizi di streaming sono davvero interessanti.

Come sempre, è Netflix (disponibile da 7,99 Euro al mese) che guida l’intero settore con tante novità che vanno ad arricchire i contenuti disponibili per gli abbonati. Anche Prime Video, servizio di streaming che ricordiamo è incluso nella sottoscrizione di Amazon Prime (dal costo di 36 Euro all’anno o di 3,99 Euro al mese) presenta diverse novità. Molto interessanti, soprattutto per i più piccoli, gli aggiornamenti del catalogo in arrivo per Disney+ (servizio di streaming di Disney disponibile a 6,99 Euro al mese o 69,99 Euro all’anno).

Ecco tutte le novità in arrivo per quanto riguarda i film disponibili sulle TV in streaming a settembre 2020.

1) Enola Holmes

Il film doveva uscire nelle sale cinematografiche nei mesi scorsi ma la pandemia ha costretto ad un rapido cambio di programmi. Enola Holmes è, senza dubbio, uno dei titoli più interessati ad arrivare su Netflix nel corso del mese di settembre. Si tratta di un adattamento cinematografico della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteris che narra le avventure della giovane sorella di Sherlock Holmes.

Enola Holmes ha tutte le carte in regola per diventare uno degli appuntamenti più interessati per gli utenti Netflix a settembre. Il film può contare su di un cast di livello assoluto. Nei panni di Enola troviamo Millie Bobby Brown, un volto noto per gli appassionati di serie TV, in particolare di Netflix, che avranno avuto modo di vedere l’attrice nella sua interpretazione di Jane Ives / “Undici” nella popolare serie televisiva Stranger Things.

Da notare, inoltre, che ad interpretare Sherlock Holmes ci sarà un volto del grande schermo, Henry Cavill che dopo aver portato a cinema Superman vestirà i panni di uno dei più famosi detective del mondo narrativo. Enola Holmes sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 24 settembre.

2) Marina regina di Scozia

Su Amazon Prime Video debutta a settembre l’interessante Maria regina di Scozia. Si tratta di un film biografico che racconta le vicende di Maria Stuarda, regina di Scozia alla nascita e regina di Francia per matrimonio, che entra in contrasto con la cugina Elisabetta I d’Inghilterra.

Il film, diretto da Josie Rourke, al suo debutto cinematografico, può contare su di un cast di alto livello. Ad interpretare Maria Stuarda, infatti, troviamo Saoirse Ronan, che nonostante la giovane età può già contare su quattro candidature agli Oscar e su di un Golden Globe vinto come miglior attrice. Nel ruolo di Elisabetta I d’Inghiliterra, invece, troviamo Margot Robbie, una delle attrici più apprezzate del momento nel panorama hollywoodiano.

3) The Boys in the Band

Tratto dall’omonimo dramma di Mart Crowley, The Boys in the Band è una delle grandi novità del catalogo Netflix del mese di settembre 2020. Il film sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming a partire dal prossimo 30 di settembre.

Il film ha un cast di alto livello con diversi volti noti come Jim Parsons, protagonista della serie di successo The Bing Bang Theory, Zchary Quinto, Matt Bomer e Andrew Rannells. Alla regia c’è Joe Mantello, attore e regista teatrale, con una lunga carriera a Broadway, “prestato” al grande schermo per mettere in scena l’opera.

Ambientato a New York, il film narra la storia di nove amici, tutti omosessuali, che si riuniscono per celebrare il compleanno di uno di loro. Nonostante il clima apparentemente di festa, la storia prenderà una piega particolarmente drammatica mettendo in evidenza il passato e i segreti nascosti dei vari protagonisti del film.

4) Le strade del male

Le strade del male (in inglese The Devil All the Time) è uno dei film più interessanti del settore della TV in streaming di settembre 2020. Si tratta di un adattamento cinematografico del romanzo scritto da Donald Ray Pollock. Il film, diretto da Antonio Campos (regista americano ma di origini italo-brasiliane) può contare su di un cast d’eccezione che comprende Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett e Robert Pattinson.

Il film, accolto da buone recensioni da parte della critica, è uscito in alcune sale cinematografiche nella prima parte del mese di settembre, in ritardo rispetto ai programmi per via della pandemia. A partire dal 16 settembre, invece, il film sarà disponibile in anteprima anche per tutti gli utenti di Netflix.

5) Suicide Squad

Arrivato al cinema qualche anno fa, dallo scorso 6 settembre il cine comic Suicide Squad è disponibile anche all’interno del catalogo di Netflix. Il film racconta le vicende di un gruppo di “cattivi” che, per una volta, dovrà unire le forze e passare dalla parte dei “buoni”.

Scritto e diretto da David Ayer, il film può contare su di un cast corale che comprende Will Smith (nel ruolo di Deadshot), Jared Leto (nel ruolo di Joker), Margot Robbie ( nel ruolo di Harley Quinn), Jai Courtney, Joel Kinnaman, Viola Davis, Karen Fukuhara, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jay Hernandez, Adam Beach e Cara Delevingne.

Il film, basato su di una popolare serie di fumetti, offre un punto di vista decisamente differente rispetto a quello dei tradizionali cine comic, proponendo un gruppo di anti eroi e cattivi in una veste inedita.

6) Frozen II – Il segreto di Arendelle

Sequel di Frozen – Il regno di ghiaccio, Frozen II – Il segreto di Arendelle è arrivato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso mese di novembre. A partire dalla prima metà di questo mese di settembre, inoltre, Frozen II è finalmente disponibile anche su Disney+, la nuova piattaforma di streaming della Disney che raccoglie, in esclusiva, tutti i film della popolare casa produttrice.

Il cast di doppiatori italiano include Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano e Paolo De Santis e Massimo Bitossi. Il film è stato diretto da diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, autori anche del primo Frozen, il film d’animazione ad aver incassato di più nella storia del cinema.

7) Sonic – Il Film

Arrivato nelle sale cinematografiche, dopo un processo di realizzazione travagliato, lo scorso mese di febbraio, Sonic – Il Film arriva a settembre anche nel catalogo di Amazon Prime Video. La trasposizione cinematografica delle avventure di Sonic, famoso personaggio del mondo dei videogiochi (in particolare negli anni 90), ha ottenuto recensioni positive, convincendo sia la critica che il pubblico. Tra i principali protagonisti della pellicola c’è il popolarissimo Jim Carrey. Il film ha già in programma un sequel in arrivo nel 2022.

8) Lupin III – The First

Tra le novità del mese di settembre 2020 c’è anche Lupin III – The First, film d’animazione giapponese del 2019 che racconta una nuova avventura di Lupin III. La pellicola propone tutto il “cast” tradizionale delle storie di Lupin III e mostrerà il noto ladro tentare un’impresa quasi impossibile.

Il film Lupin III – The First doveva arrivare nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 27 settembre 2020. A causa della pandemia, l’uscita cinematografica è stata prima rimandata e poi cancellata. Dal 15 settembre, la pellicola è disponibile all’interno del catalogo di Amazon Prime Video offrendo così la possibilità a tutti gli appassionati italiani di poter finalmente guardare il progetto.

9) Django Unchained

Dal 17 settembre arriva su Netflix il popolare film Django Unchained. Si tratta di una delle pellicole cinematografiche più apprezzate di Quentin Tarantino che omaggia il film Django del 1966 di Sergio Corbucci e interpretato da Franco Nero che compare anche in cameo.

Premiato con due premi Oscar, il film può contare su di un cast d’eccezione che include Jamie Foxx, Christoph Waltz, Kerry Washington e Samuel L. Jackson. Tra i protagonisti c’è anche Leonardo di Caprio, al centro di una scena diventata recentemente anche un popolarissimo meme online.

10) La partita

Tra le nuove uscite del mese di settembre su Netflix segnaliamo anche La Partita. Il film, una produzione italiana, racconta la storia di una squadra di calcio giovanile che si gioca la vittoria del campionato all’ultima giornata. Attorno all’evento ruotano storie di droga, scommesse clandestine, violenze familiari e le figure di diversi personaggi.

Il film, che include nel cast Francesco Pannofino, è uscito (brevemente) nelle sale cinematografiche sul finire dello scorso mese di febbraio. Dopo la chiusura dei cinema a causa della pandemia, il film torna ora ad essere visibile grazie a Netflix. La Partita, infatti, è disponibile dal 1° settembre sulla popolare piattaforma di streaming.

