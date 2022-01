Film Sky da vedere: i 10 titoli di gennaio 2022

Come funziona il pacchetto Sky Cinema e cos’è Sky Primafila? Qual è il costo dell’abbonamento da sostenere ogni mese? Se sei interessato alle offerte di Sky ecco le informazioni che potrebbero esserti più utili e una lista di film davvero interessanti presenti sul catalogo Sky a gennaio 2022 .

Sky è presente nel mondo dell’intrattenimento a pagamento da moltissimo tempo: la sua proposta non è mai scontata e i prezzi seguono l’andamento di mercato. Sono inoltre disponibili tante promozioni online, con le quali è anche possibile mettere insieme l’abbonamento Internet casa Wi-Fi con un pacchetto legato all’intrattenimento.

Chi è molto appassionato di film farebbe bene ad attivare la proposta di Sky Cinema: vediamo di seguito quali sono le sue caratteristiche e cosa include, oltre che alcuni dei migliori titoli che si potranno vedere a gennaio 2022.

Pacchetto Sky Cinema: come funziona l’offerta

Sky Cinema è un pacchetto che permette di avere accesso a più di 200 prime visioni all’anno, grazie alle quali poter godere:

del meglio del cinema italiano e internazionale;

di più di 20 film Sky Original pensati appositamente per tutti gli appassionati del grande schermo.

Nella pratica, sono disponibili più di 1.500 titoli di ogni tipo, per i gusti di tutta la famiglia (grandi e piccoli) al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi (al termine dei quali si pagherà un costo pari a 39 euro).

Nell’ipotesi in cui si volesse fare una prova, è disponibile l’esperienza Sky Q, al costo di 9 euro per 30 giorni e nella quale è incluso non solo Sky Cinema, ma anche Sky TV, Sky Sport, Sky Kids e Sky Calcio.

Cosa comprende Sky cinema

Scendendo maggiormente nel dettaglio, con Sky Cinema si avranno a propria disposizione:

i canali Sky Cinema per una scelta di film completa e di qualità;

le prime visioni con i titoli più attesi;

i nuovi film targati Sky Original con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale;

i Blockbuster di Hollywood;

i film più premiati e acclamati in prima visione;

i grandi successi, anche di animazione, per tutta la famiglia;

i campioni d’incasso italiani;

tantissimi film tra cui scegliere on demand;

le grandi saghe e collezioni a tema.

Nel caso in cui si volesse personalizzare la propria offerta, sarà possibile aggiungere dei pacchetti scegliendo la offerte Sky Smart, disponibili per 18 mesi, scontate e rinnovabili.

Nello specifico, si tratta di:

Sky TV, disponibile al costo di 14,90 euro al mese, invece di 25 euro, e con la quale è possibile vedere show, reality Sky, serie Sky Original e serie TV;

Intrattenimento Plus, disponibile al costo di 19,90 euro al mese, invece di 30 euro, e nella quale sono inclusi tutti i contenuti di Sky TV e Netflix, con il piano Netflix standard;

Sky Calcio, che ha un costo di 5 euro al mese e comprende più di 800 partite dei campionati italiani ed europei;

Sky Sport, che ha un costo di 16 euro al mese, invece di 20 euro, e include il calcio europeo e lo sport internazionale;

Sky Kids, che ha un costo di 5 euro al mese, e comprende programmi per bambini e ragazzi di tutte le età.

Oltre che con Sky Q via Internet, i pacchetti Sky legati all’intrattenimento potranno essere attivati con Sky Q via satellite, al costo di 29 euro una tantum (invece di 219 euro) e Sky Q via satellite con Sky Q Platinum, al costo di 29 euro una tantum (invece di 369 euro).

Uno dei punti di forza offerti da Sky è, inoltre, Sky Primafila, un servizio a pagamento che mette a disposizione i film appena usciti dalle sale cinematografiche da noleggiare in qualsiasi momento.

Film da vedere su Sky: 10 titoli da non perdere

Vediamo di seguito 10 titoli che sono presenti nella programmazione Sky di gennaio 2022 e che si consigliamo di vedere da soli o in compagnia, ovvero:

Dune; The Father – Nulla è come sembra; Il talento del calabrone; Venom: La furia di Carnage; Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli; C’era una volta a Hollywood; Come un gatto in tangenziale; Hard Kill; 1917; No Time To Die.

1. Dune

Davvero un bel film, del regista Denis Villeneuve, con un cast stellare. Tratto dall’omonima opera cult di fantascienza e ambientato sul pianeta Arrakis, in cui è in corso una faida tra casate per il controllo di una preziosa risorsa.

2. The Father – Nulla è come sembra

Film scritto e diretto da Florian Zeller, al suo esordio alla regia, che può essere considerato una grande opera. Si è aggiudicato l’Oscar alla sceneggiatura, ha un cast di altissimo livello (Anthony Hopkins e Olivia Colman) ed è l’adattamento cinematografico della pièce teatrale dello stesso Zeller Il padre.

3. Il talento del calabrone

Un thriller di Giacomo Cimini, nel quale troviamo gli attori Sergio Castellito, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta. Un DJ radiofonico riceve una chiamata da un uomo che minaccia di farsi esplodere nel centro di Milano… Curiosi di sapere come va a finire?

4. Venom: La furia di Carnage

Tom Hardy (forse l’unico vero motivo per il quale ha senso vedere questo film), affiancato da Woody Harrelson (okay, no, c’è anche lui) e Michelle Williams ci regalano il sequel del simbionte Venom, ospite nel corpo del giornalista Eddie Brock.

5. Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli

Si tratta di uno dei contenuti di Sky Primafila e appartiene all’universo Marvel: per i fan che non possono rinunciare a nessuna delle pellicole di Marvel Studios e che non hanno avuto modo di vederlo al cinema.

6. C’era una truffa a Hollywood

Commedia disponibile su Sky Cinema nella quale troviamo i premi Oscar Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Due produttori cinematografici organizzano una truffa per sanare un debito con la malavita: ne usciranno vincitori?

7. Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

Il sequel di Riccardo Milani di Come un gatto in tangenziale, con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Commedia da vedere in famiglia, allegra e spensierata.

8. Hard Kill

Un film di azione con Bruce Willis e Jesse Metcalfe, in cui un ricchissimo manager del settore tecnologico si affida a un gruppo di mercenari per liberare la figlia dalla grinfie di alcuni terroristi.

9. 1917

Il capolavoro bellico di Sam Mendes, che ha vinto ben 3 Oscar e 2 Golden Globe. Da vedere assolutamente, almeno una volta.

10. No Time To Die

Chi ama i film di James Bond, deve vedere questa pellicola. Io, che non ne avevo mai visto uno, l’ho apprezzata, quindi un vero fan potrebbe guardarla con un occhio più critico, amandola fino all’ultima scena (e traccia audio) o criticandola per tutto quello che avrebbe fatto e concluso diversamente.

Infine, è bene sapere che le promozioni di Sky legate all’intrattenimento possono anche essere abbinate a una promozione Sky Wi-Fi, con la quale è possibile navigare con la fibra ottica di tipo FTTH alla velocità di 1 Giga in download.

Anche in questo caso, sarà possibile optare per una serie di pacchetti con i quali si potrà godere sia dei servizi Internet casa, sia dei contenuti proposti da Sky, come per esempio il pacchetto Intrattenimento Plus.

Clicca sul link in basso per avere maggiori dettagli in merito

