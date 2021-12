Mancano poche ore all’arrivo del 2022: tra contagi in aumento spropositato, feste di Capodanno che saltano e Regioni che tornano in zona gialla, non c’è niente di meglio che stare in casa in compagnia di pochi cari e guardare un film o una seri TV. Ecco 10 titoli che vi consigliamo di vedere e che sono disponibili su una delle seguenti piattaforme: Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ .

Film e serie TV in streaming TV: 10 contenuti da non perdere nel 2022

La concorrenza tra le piattaforme di streaming TV si è fatta sempre più agguerrita con il trascorrere del tempo: non è un caso che ogni mese si popolino di sempre nuovi contenuti e anche della presenza di diverse produzioni originali.

Prima di consigliarvi 10 titoli da guardare in questi giorni di festa, dove restare in casa resta la raccomandazione più saggia che si possa fare, analizziamo quali sono i costi delle piattaforme di streaming TV citate e quali le promozioni speciali con le quali si potrà disporre delle stesse.

Streaming TV: quanto si spende ogni mese?

Conoscere i costi di una piattaforma di streaming TV è il primo passo per sapere se attivarla oppure no, al quale poi si aggiungono i servizi inclusi in termini di contenuti da vedere in esclusiva.

Partiamo con Amazon Prime Video: il costo mensile previsto è pari a 3,99 euro al mese, con primo mese gratuito. I sottoscrittori di Amazon Prime, il cui costo annuale è pari a 36 euro, avranno diritto a usufruire di Prime Video gratuitamente, in quanto è già incluso nel costo.

In aggiunta, oggi è possibile avere gratis Amazon Prime Video (nello specifico di un abbonamento di 12 mesi) anche attivando la Super Fibra di WINDTRE, disponibile al costo di 26,99 euro al mese.

Disney+, invece, può essere attivato sotto forma di abbonamento mensile o annuale, con i seguenti costi:

8,99 euro al mese, nel primo caso;

89,99 euro, nel caso di abbonamento annuale, con un risparmio totale fino al 15%.

Nel caso in cui si volesse risparmiare, Disney+ è disponibile anche in due abbonamenti che si possono associare alla fibra ottica di TIM (ovvero alla promozione Premium Fibra), ovvero:

TIM Premium con TIMVISION e Disney+;

TIM Premium fibra con TIMVISION Gold, che comprende non solo Disney+, ma anche Netflix, DAZN e Infinity.

Per quanto riguarda Netflix, ci sono 3 diverse tipologie di abbonamento, ovvero:

piano base, che ha un costo di 7,99 euro al mese e possibilità di visione in SD su un solo schermo; piano standard, che ha un costo di 12,99 euro al mese e possibilità di visione in Full HD su due schermi in contemporanea; piano premium, che ha un costo di 17,99 euro al mese e possibilità di visione in HDR/UHD 4K su 4 diversi schermi in contemporanea.

Nel caso in cui si fosse interessati ai contenuti di Netflix, si potrebbe prendere anche la promozione Internet casa proposta da Vodafone, ovvero Internet Unlimited Netflix Edition, la quale ha un costo scontato di 34,90 euro al mese (invece di 42,90 euro al mese) e comprende:

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate illimitate da telefono fisso;

il costo di attivazione e di spedizione gratuito;

il piano Netflix standard;

la Vodafone TV inclusa su richiesta.

10 contenuti da vedere in streaming nel 2022

Di seguito vi suggeriamo 10 contenuti che potrete trovare su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ da vedere nei prossimi giorni.

1. Don’t Look Up (Netflix)

Alla regia Adam McKay. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, giusto per citare alcuni dei membri del cast. Alcuni lo considerano il migliori film del 2021: potrebbe essere davvero il modo migliore per iniziare il 2022.

2. È stata la mano di Dio (Netflix)

Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, il film è stato presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria, ed è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2022 nella sezione del miglior film internazionale.

3. Incastrati (Netflix)

Si tratta di una serie crime originale Netflix che ha per protagonisti due amati comici della televisione italiana, ovvero Ficarra e Picone.

4. The Good Doctor (Netflix e Amazon Prime Video)

Questa serie TV è presente al contempo sia su Netflix, sia su Amazon Prime Video: a breve saranno disponibili gli episodi della quarta stagione (è già stata prodotta anche una quinta stagione). Il protagonista è Shaun Murphy, un giovane medico specializzando in chirurgia, autistico e affetto dalla sindrome del savant. Creata nel 2017 da creata da David Shore, si basa sull’omonima serie TV sud-coreana Good Doctor.

5. V per vendetta (Amazon Prime Video)

Film del 2005, assolutamente da vedere: è stato diretto da James McTeigue ed è tratto dal romanzo a fumetti V for Vendetta, scritto da Alan Moore e illustrato da David Lloyd. La maschera presente nel film «è diventata un marchio collettivo e un’espressione conveniente da usare nelle proteste contro la tirannia». Si può intuire quanto il film abbia avuto un impatto di non poco conto sulla nostra società.

6. Blade Runner (Amazon Prime Video)

Considerato uno dei quei film da vedere assolutamente almeno una volta nella vita: Blade Runner è un lungometraggio del 1982, diretto da Ridley Scott. La storia raccontata è ambientata in una Los Angeles distopica del 2019, dove vengono fabbricati dei replicanti con sembianze del tutto simili all’uomo. Viene considerato uno dei migliori film di fantascienza mai realizzati.

7. Hannibal (Amazon Prime Video)

Film del 2001 diretto da Ridley Scott: appartiene alla saga de Il silenzio degli innocenti (1991), tratta dai romanzi di Thomas Harris. Il protagonista è interpretato da un fantastico Anthony Hopkins. Gli altri film della saga da vedere sono:

Red Dragon (2002); Hannibal Lecter – Le origini del male (2007).

8. Encanto (Disney+)

Si tratta di un film d’animazione del 2021 diretto da Byron Howard e Jared Bush: rappresenta il 60º classico Disney. Insieme a Raya e l’ultimo drago, ha costituito l’ottava volta che due classici Disney sono stati distribuiti nello stesso anno.

9. Hit Monkey (Disney+)

Nuova serie TV animata Marvel, di 10 episodi, racconta la storia di un macaco giapponese che usa le sue abilità per combattere la criminalità di Tokyo. Si basa sul personaggio omonimo dei fumetti Marvel Comics, che è stato creato da Daniel Way (testi) e Dalibor Talajić (disegni), e pubblicato per la prima volta nel 2010.

10. Hawkeye (Disney+)

Una miniserie Marvel Studios, prodotta per Disney+ e basata sull’omonimo personaggio della Marvel Studios. È ambientata dopo gli eventi del film Avengers: Endgame (2019) e nella linea temporale viene subito dopo Spider-Man: No Way Home (2021).

