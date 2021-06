Film e serie TV Disney+: la programmazione di giugno 2021

Come ogni piattaforma dedicata all’intrattenimento in streaming, anche Disney+ presenta ogni mese un catalogo aggiornato che arricchisce la sua programmazione di sempre nuovi film e serie TV : ecco quali sono le proposte in arrivo nel mese di giugno 2021 che potrebbe risultare particolarmente interessanti.

Sono diversi i nuovi contenuti che saranno disponibili nel catalogo di Disney+ a partire da giugno 2021, alcuni dei quali riservati disponibili nella sezione Star. Prima di passare a elencare quelli di maggiore rilievo, merita una menzione speciale Crudelia.

Si tratta del nuovo live action della Disney su Crudelia De Mon, interpretata dalla bravissima Emma Stone. Il film è ambientato a Londra, negli anni ‘70, durante il periodo della rivoluzione punk rock. La storia è più o meno questa: Estella è una ragazza creativa e brillante, ma è anche una giovane truffatrice, abbastanza incline alla cattiveria, il cui obiettivo è quello di sfondare con le sue creazioni.

L’incontro con la Baronessa von Hellman (Emma Thompson) non farà altro che nutrire la sua parte malefica trasformandola nel personaggio che conosciamo tutti benissimo, colei che sta “superbamente a pezzi”.

Film in uscita su Disney+ di giugno 2021

Il primo film degno di nota tra quelli che saranno disponibili su Disney+ a giugno 2021 troviamo Raya e l’ultimo drago, la cui uscita è prevista per il 4 giugno. Il film di animazione:

è stato diretto da Don Hall di Big Hero 6 e da Carlos López Estrada di Blindspotting;

è stato prodotto da Osnat Shurer di Oceania) e Peter Del Vecho, già produttore di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.

Il film è ambientato nel mondo fantastico di Kumandra, dove draghi ed esseri umani vivevano in armonia, almeno prima dell’arrivo di una forza malvagia. 500 anni dopo la situazione potrà essere capovolta da Raya, una guerriera speciale che avrà il compito di far tornare la pace tra uomini e draghi.

Il 9 giugno sarà il turno del film Loki, che è ambientato subito dopo gli eventi che si sono svolti in Avengers: Endgame. Assieme a Tom Hiddleston, che interpreta i panni del protagonista, troviamo poi gli attori Owen Wilson, Gugu Mbatha Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

Il 18 giugno sarà possibile vedere il film d’animazione Luca: si tratta del 24° lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios, che è stato ambientato in Italia e ci regalerà il percorso di crescita personale di un giovane ragazzo.

Il 25 giugno sarà possibile vedere Wolfgang, un documentario in cui viene raccontata la storia di Wolfgang Puck, un uomo che grazie al suo impegno e alla sua tenacia è riuscito a diventare uno degli chef più celebri al mondo.

Ad ogni modo, considerato che i contenuti sono davvero tanti e si può trovare sempre qualcosa di già presente sul catalogo che non era stata considerata in precedenza, si consiglia sempre di fare un po’ di “zapping” tra i contenuti disponibili.

Serie TV in uscita su Disney+ di giugno 2021

Per quanto riguarda le serie TV che sarà possibile vedere a giugno 2021, il 4 giugno usciranno:

Summer Camp , spin-off della serie TV Jessie, e che oggi è giunta alla sua quinta stagione;

Genius: Aretha, che è una seria antologia di National Geographic nella quale vengono raccontate le storie di personaggi che hanno cambiato il mondo o hanno lasciato un segno indelebile grazie al loro talento e alla loro personalità del tutto fuori dalla norma. La prima stagione è stata basata sulla vita di Albert Einstein, la seconda su Pablo Picasso, mentre le terza stagione è incentrata sulla figura di Aretha Franklin e sull’immane influenza che ha avuto a livello musicale e artistico in tutto il mondo.

L’11 giugno ci sarà il ritorno della seconda stagione di Zenimation, una serie nella quale vengono sfruttate le scene dei film dei Walt Disney Animation Studios. I momenti presenti nei nuovi episodi sono tratti da lungometraggi d’animazione molto diversi tra loro. Si va dal primo film della Disney, ovvero Biancaneve e i sette nani, all’ultimo film d’animazione degli Studios, Raya e l’Ultimo Drago.

Il 25 giugno farà invece parte della programmazione di Disney+ la serie La misteriosa accademia dei giovani geni, che è stata creata da Matt Manfredi e Phil Hay proprio per Disney+ e che si basa sul romanzo per ragazzi La misteriosa accademia per giovani geni di Trenton Lee Stewart.

Quali sono i contenuti presenti su Star

Chi conosce Disney+ saprà già che al suo interno è presente Star, un nuovo brand di intrattenimento che è stato aggiunto a quelli disponibili fin dal principio, ovvero Disney, Star Wars, Marvel, Pixar e National Geographic.

Anche questa sezione si carica ogni mese di contenuti esclusivi. Ecco quali sono quelli che sarà possibile vedere nel mese di giugno 2021:

4 giugno: Emergence;

4 giugno: la quarta stagione di American Housewife;

11 giugno: The gloaming – Le ore più buie;

11 giugno: la seconda stagione di Solar opposites;

11 giugno: tutte le stagioni di The Killing;

18 giugno: tutte le stagioni di Life in pieces;

19 giugno: la seconda stagione di Love, Victor;

25 giugno: Pride;

25 giugno: le prime tre stagioni di Boris.

Star include, dunque, una programmazione aggiuntiva e tra film e vecchie e nuove serie TV riesce a coprire un pubblico piuttosto ampio e a soddisfare i gusti di tutti. Ora che hai una visione d’insieme di tutte le novità che ti attendono a giugno 2021, se non lo hai ancora fatto clicca sul link per attivare le proposte di Disney+.

Quanto costa abbonarsi a Disney+ in Italia

Fino al 22 febbraio 2021 il prezzo dell’abbonamento a Disney+ era pari a:

6,99 euro al mese;

69,99 all’anno.

Dal 23 febbraio 2021 l’abbonamento ha subito un aumento, passando a 8,99 euro al mese, oppure a 89,99 euro nel caso di abbonamento annuale (si tratta di 7,50 euro al mese). Il rincaro è stato dovuto principalmente a sostenere i costi dell’acquisto dei contenuti presenti sulla piattaforma Star, ovvero le serie TV 20th Century Fox, ABC, FX, Freeform e Searchlight.

L’attivazione di un abbonamento con Disney+ permette di utilizzarlo nello stesso momento su quattro schermi differenti e di collegare fino a 10 dispositivi: a conti fatti si tratta di una proposta niente male per il fatto che il costo totale potrà essere diviso senza problemi tra 4 persone. In questa ipotesi, Disney+ costerà soltanto 1,88 euro al mese.

In aggiunta a quanto detto fin qui, i contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming TV sono disponibili in 4K Ultra HD e HDR10 con supporto all’audio Dolby Vision e Dolby Atmos: non resta che trovare il film o la serie TV che interessa di più e trascorrere il proprio tempo libero in modo spensierato.

