Fibra Vodafone: torna l'offerta con canone scontato, attivazione gratis e Netflix

Continuano le offerte sulla fibra ottica di Vodafone . La promozione natalizia è, infatti, stata rinnovata permettendo ai nuovi clienti di attivare un abbonamento per la connessione Internet di casa a partire da 24,90 euro al mese e senza alcun costo nascosto nel canone. L'offerta proposta da Vodafone è disponibile anche in versione Netflix Edition con la possibilità di abbinare all'abbonamento Internet casa anche una sottoscrizione a Netflix a prezzo ridotto. Ecco i dettagli:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Vodafone propone una nuova promozione dedicata ad Internet Unlimited, l’abbonamento Internet casa che consente di accedere alla fibra ottica FTTH con la possibilità di navigare fino ad una velocità massima di 2.500 Mega in download. La nuova promozione è, di fatto, una proroga dell’offerta natalizia e consente di attivare un nuovo abbonamento per Internet a casa al prezzo più basso del momento (considerando le offerte fibra ottica). Ecco tutti i dettagli:

Fibra Vodafone in sconto a 24,90 euro al mese

Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di attivare Internet Unlimited di Vodafone al prezzo scontato di 24,90 euro al mese. Lo sconto sul canone è a tempo indeterminato. L’offerta, inoltre, è disponibile con attivazione e modem Wi-Fi gratis e con la possibilità di beneficiare di una serie di opzioni aggiuntive che consentono di personalizzare ulteriormente i contenuti inclusi nella sottoscrizione.

Internet Unlimited mette a disposizione degli utenti una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali a cui si affianca una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload. La rete in fibra FTTH dell’operatore è in costante espansione ed oggi è disponibile in un gran numero di città italiane.

Se la fibra ottica non dovesse essere disponibile, Internet Unlimited potrà essere attivato con una connessione in fibra mista rame FTTC che consente di accedere ad Internet con una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. In alternativa, è sempre possibile attivare l’abbonamento con accesso ad Internet tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega.

L’offerta è, inoltre, personalizzazione con l’aggiunta di alcune opzioni. Tra queste c’è Vodafone TV Intrattenimento che include NOW Entertainment, 12 mesi di Amazon Prime e il TV Box da collegare al TV di casa al costo di 12 euro al mese in più. Da notare che è possibile attivare anche Vodafone TV Sport (con NOW Sport) al costo di 12 mesi. I due pacchetti possono anche essere attivati in contemporanea al costo di 20 euro in più al mese. Tra le opzioni c’è anche una SIM dati da 150 GB al costo di 4 euro in più al mese.

Internet Unlimited è disponibile anche in versione Netflix Edition. In questo caso, l’abbonamento (e le eventuali opzioni aggiuntive) sono integrate con una sottoscrizione Netflix (piano Standard) che comporta un costo extra di 10 euro al mese con un risparmio di 3 euro sul costo di Netflix attivato in modo separato. Da notare che con 4 euro in più al mese è possibile passare al piano Premium per l’accesso al servizio di streaming.

Annunci Google

Per sfruttare l’offerta dedicata ad Internet Unlimited di Vodafone è possibile seguire la procedura online disponibile al link qui di sotto. Basterà scegliere l’offerta da attivare, verificare la copertura e, eventualmente, scegliere le opzioni da aggiungere per integrare il piano scelto. Ricordiamo che non sono previsti costi iniziali di alcun tipo. Per attivare l’offerta è necessario solo fornire i dati anagrafici dell’intestatario e, per la portabilità del numero, il codice di migrazione.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC non sono disponibili, oltre all’ADSL, per accedere ad Internet è possibile sfruttare un’altra tecnologia. Si tratta della connessione FWA (Fixed Wireless Access) che consente di realizzare un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore. Queste soluzioni sono ottimali per chi vive in zone rurali, dove la fibra non è ancora disponibile.

Vodafone propone due offerte FWA. Si tratta di Casa Wireless e Casa Wireless+ che consentono di accedere ad Internet tramite rete wireless con una velocità massima di 100 Mega in download e senza limiti di traffico o tempo di connessione. Le offerte proposte da Vodafone partono da 24,90 euro al mese (più un costo di attivazione di 72 euro o 96 euro in base all’impianto da installare per la connessione).

Per scoprire i dettagli delle offerte e attivare la soluzione più adatta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Scopri le offerte FWA di Vodafone »

L’offerta di Vodafone per la connessione di casa è una delle soluzioni più complete e convenienti del momento. Le alternative, però, non mancano di certo. Per una panoramica su tutte le offerte disponibili in questo momento sul mercato di telefonia fissa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.