Fibra Vodafone torna in offerta da 24,90 euro a Novembre 2021

Vodafone rinnova l'offerta esclusiva riservata alla sua fibra ottica ed al piano d'abbonamento Internet Unlimited , disponibile anche in versione Netflix Edition . L'operatore continua a proporre le sue offerte Internet casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese e senza alcun vincolo. Ecco tutti i dettagli relativi alla promozione disponibile nel corso del mese di novembre 2021 per la fibra ottica di Vodafone.

L’offerta dedicata alla fibra ottica Vodafone è stata rinnovata. L’operatore ha prorogato la scadenza della promozione che consente di attivare un nuovo abbonamento Internet casa con tutto incluso e senza vincoli al prezzo scontato di 24,90 euro al mese. Da notare, inoltre, che l’offerta è personalizzabile con alcune opzioni, come la possibilità di aggiungere la Vodafone TV. Per i nuovi clienti, inoltre, la fibra ottica è abbinabile anche a Netflix, con un’offerta convergente di sicuro interesse.

Ecco tutti i dettagli sull’offerta Vodafone di novembre per la fibra ottica:

Internet Unlimited di Vodafone in offerta da 24,90 euro anche con Netflix

La nuova offerta fibra ottica di Vodafone è valida fino al prossimo 21 novembre. La promozione include:

una linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga in download (circa 2.500 Mega) e 500 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Per i nuovi clienti, Internet Unlimtied è disponibile ad un prezzo di 24,90 euro al mese a tempo indeterminato. Da notare che sia l’attivazione che il modem Wi-Fi sono gratis (non ci sono costi “nascosti” del canone da pagare in caso di recesso anticipato quindi). L’offerta aderisce all’iniziativa Vodafone Open. Dal momento dell’attivazione, quindi, i clienti Vodafone hanno la possibilità di richiedere la disattivazione dell’abbonamento senza alcun vincolo e senza dover versare il contributo di disattivazione pari ad una mensilità dell’abbonamento (attenzione: bisognerà restituire la Vodafone Station).

Da notare, inoltre, che Vodafone propone anche Internet Unlimited Netflix Edition. L’offerta in questione abbina ad Internet Unlimited anche un abbonamento a Netflix (piano Standard con due accessi in contemporanea, il piano Premium costa 4 euro in più). Il costo complessivo dell’abbonamento (fibra + Netflix) è di 34,90 euro al mese. Anche in questo caso, sia l’attivazione che il modem Wi-Fi vengono proposti gratuitamente dall’operatore.

I due abbonamenti sono personalizzabili con le seguenti opzioni:

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese

con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese modem 4G portatile al costo di 1 euro al mese

portatile al costo di 1 euro al mese Vodafone TV Intrattenimento (con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime gratis) a 12 euro al mese

(con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime gratis) a 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport ed un anno di Amazon Prime gratis) a 15 euro al mese con 3 euro di sconto sull’abbonamento fibra

(con NOW Sport ed un anno di Amazon Prime gratis) a 15 euro al mese con 3 euro di sconto sull’abbonamento fibra Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (unisce i due pacchetti precedenti) a 25 euro al mese con 5 euro di sconto sull’abbonamento fibra

Annunci Google

Le nuove promozioni di Vodafone sono attivabili direttamente online, dal sito dell’operatore, tramite il link qui di sotto:

Richiedi qui la fibra ottica Vodafone da 24,90 euro »

Segnaliamo, inoltre, che per i già clienti Vodafone di rete mobile c’è un’ulteriore offerta. In questo caso, infatti, l’operatore propone un canone scontato a 22,90 euro al mese per Internet Unlimited. La promozione è attivabile da tutti i già clienti con una SIM Ricaricabile ed un’offerta mobile attiva. Per ulteriori dettagli è possibile raggiungere il sito dell’operatore disponibile al link riportato in precedenza.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le offerte Vodafone quando la fibra ottica non è disponibile

Cosa fare se la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili all’indirizzo di casa? Vodafone propone interessante soluzione. Si tratta della gamma di offerte Vodafone Casa Wireless che consentono di sfruttare un accesso ad Internet senza limiti tramite rete FWA (Fixed Wireless Access). Si tratta di un’opzione di sicuro interesse per tutti gli utenti che non hanno la possibilità di accedere alla fibra ottica ed alla fibra mista e non vogliono rinunciare ad una connessione ad alta velocità, nettamente migliore rispetto ad una ADSL.

Ecco le offerte disponibili:

Casa Wireless: linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata con i primi 200 GB fino a 100 Mega (poi fino a 3 Mega fino al rinnovo successivo); canone mensile di 21,90 euro

linea telefonica con chiamate a consumo e connessione illimitata con i primi 200 GB fino a 100 Mega (poi fino a 3 Mega fino al rinnovo successivo); canone mensile di Casa Wireless+: linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata fino a 100 Mega; canone mensile di 26,90 euro

Le due offerte includono il modem Wi-Fi e tutto l’impianto necessario per realizzare la connessione wireless per la casa. È prevista una spesa iniziale di 72 o 96 euro una tantum in base alla copertura. Le offerte Casa Wireless sono disponibili direttamente online:

Attiva una delle offerte Vodafone Casa Wireless »

« notizia precedente I 5 migliori conti correnti di Novembre 2021 da aprire se abiti in Lombardia