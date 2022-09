Fibra Vodafone: le migliori tariffe da attivare a Settembre 2022

Le soluzioni che Vodafone propone per navigare da casa senza limiti e alla massima velocità sfruttando le potenzialità della fibra ottica e della connettività wireless. Su SOStariffe.it le promozioni da non lasciarsi sfuggire a Settembre 2022 .

Lavorare in smart working, tenere lezioni di didattica a distanza, divertirsi con gli amici facendo una partita di gaming online. Nell’era post-pandemia, poter contare su una connessione senza limiti, stabile e ad alta velocità è un “benefit” ormai irrinunciabile. Per chi è alla ricerca di una connessione performante a un prezzo competitivo (sotto i 30 euro al mese), Vodafone assicura un ventaglio di offerte con al centro il connubio tra top prestazioni e risparmio.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, è possibile confrontare le promozioni che il colosso delle Tlc propone a Settembre 2022, così da individuare quella che più si adatta alle proprie abitudini di navigazione, alla propria capacità di spesa e copertura di rete.

Fibra ottica: le offerte Vodafone più convenienti a Settembre 2022

OFFERTA FIBRA NAVIGAZIONE CHIAMATE COSTO 1 Internet Unlimited fino a 2.5 Gbps in download illimitate verso fissi e mobile nazionali 27,90 euro al mese 2 Internet Unlimited per già clienti Vodafone mobile fino a 2.5 Gbps in download non incluse nell’offerta 24,90 euro al mese

Obiettivo puntato sulle promozioni Vodafone che sfruttano la connessione tramite rete in fibra ottica e ADSL. Di seguito analizzeremo le offerte che il colosso delle Tlc propone a vecchi e nuovi clienti che vogliano attivare una soluzione Internet casa a Settembre 2022.

Internet Unlimited

L’esclusiva online proposta da Vodafone coniuga una navigazione senza limiti alla massima velocità alla possibilità di beneficiare di minuti illimitati di conversazione per chiamate verso numeri fissi e mobili in Italia. Il tutto al prezzo di 24,90 euro al mese, in promozione fino al 19 Settembre 2022.

Di seguito, la carta d’identità della promozione:

navigazione fino a 2.5 Gbps in download in FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

in FTTH sulla GigaNetwork Fibra; chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse ;

verso fissi e mobili nazionali ; Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer per ottimizzare la connessione di più dispositivi (fino a 120), migliorando la copertura nella propria abitazione;

nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza: Vodafone offre la possibilità di disdetta in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi (con restituzione della Vodafone Station).

Questa soluzione Vodafone è disponibile solo con attivazione online al prezzo di 24,90 euro al mese (anziché 29,90 euro al mese).

I già clienti Vodafone mobile possono beneficiare dei vantaggi offerti da Internet Unlimited al prezzo agevolato di 22,90 euro al mese (anziché 29,90). In questo caso, la promozione (che non include le chiamate) potrà essere attivata solo contattando un operatore Vodafone.

Soluzioni wireless Vodafone che attraggono il risparmio a Settembre 2022

OFFERTA NAVIGAZIONE CHIAMATE COSTO 1 Vodafone Casa Wireless fino a 100 Mbps in download per i primi 200 Giga poi 3 Mbps in dowload chiamate a consumo 24,90 euro al mese per 24 mesi 2 Vodafone Casa Wireless + fino a 100 Mbps in download sempre chiamate illimitate 27,90 euro al mese per 24 mesi

Per chi abita in Comuni non ancora raggiunti dalla fibra ottica, non possiede una linea fissa in casa e non ha intenzione di attivarla, Vodafone ha una soluzione di navigazione che punta sulla connettività wireless. Essa sfrutta infatti la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), chiamata anche “fibra mista radio”, che prevede che la fibra ottica arrivi fino alla stazione radio di base. Da qui, poi, il segnale si sposta tramite la rete 4G o 5G fino al modem dell’utente, consentendo una copertura più ampia e con modalità di connessione molto vicine a quelle della fibra ottica “tradizionale”. La connessione FWA è quindi ideale per portare Internet ad alta velocità nelle aree sprovviste della fibra ottica e ancora segnate dal digital divide.

Di seguito passiamo sotto la lente d’ingrandimento le proposte Vodafone che si affidano a tale tecnologia.

Vodafone Casa Wireless

L’offerta, che costa 24,90 euro al mese (per 24 mesi), si caratterizza per:

navigazione fino a 100Mbps in download per i primi 200 Giga , poi a 3 Mpbs in download e 1 in upload;

in download per i primi , poi a 3 Mpbs in download e 1 in upload; spedizione gratuita della Vodafone Station (Outdoor o Indoor a seconda della copertura);

chiamate a consumo;

un mese di prova con possibilità di disdetta senza penali o addebito di rate residue;

con possibilità di disdetta senza penali o addebito di rate residue; durata minima contrattuale: 24 mesi

costo di attivazione (6 euro al mese per 24 mesi) incluso.

Vodafone Casa Wireless +

Per chi volesse navigazione e chiamate illimitate, Vodafone propone Vodafone Casa Wireless + al prezzo di 27,90 euro al mese (per 24 mesi).

Ecco l’identikit dell’offerta:

navigazione senza limiti fino a 100Mbps in download e 50 Mbps in upload;

in download e 50 Mbps in upload; spedizione gratuita della Vodafone Station (FWA Outdoor o FWA Indoor a seconda della copertura);

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; un mese di prova con possibilità di disdetta senza penali o addebito di rate residue;

con possibilità di disdetta senza penali o addebito di rate residue; durata minima contrattuale: 24 mesi

costo di attivazione (6 euro al mese per 24 mesi) incluso. Previsto, inoltre, il pagamento una tantum di 72 euro o 96 euro a seconda del modem (Indoor o Outdoor).

Prima di attivare un’offerta Internet, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare sempre la copertura di rete del proprio indirizzo di casa, in modo da conoscere la velocità massima di connessione disponibile e orientarsi sulle tecnologie che garantiscano le migliori performance di navigazione.