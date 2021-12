Continua la promozione dedicata alla fibra ottica di Vodafone . L'operatore ha, infatti, annunciato una proroga dello sconto dedicato all'abbonamento Internet Unlimited. L'offerta sarà disponibile fino al prossimo 6 gennaio , anche in versione Netflix Edition (soluzione che include il piano Standard di Netflix). Ecco tutti i dettagli in merito alla promozione lanciata da Vodafone per questo periodo di festività e come fare ad attivare l'offerta direttamente online.

Fibra Vodafone: in sconto fino al 6/1, anche in versione Netflix Edition

La fibra Vodafone sarà in sconto fino al prossimo 6 gennaio 2022. La promozione lanciata da Vodafone consente di attivare un abbonamento con canone scontato a tempo indeterminato e con la possibilità di aggiungere varie opzioni. L’offerta è, inoltre, disponibile in versione Netflix Edition che consente di ottenere un risparmio aggiuntivo sul costo di Netflix. Vediamo tutti i dettagli della promozione:

Fibra Vodafone in offerta fino al 6 gennaio

C’è tempo fino al prossimo 6 gennaio 2022 per attivare Internet Unlimited di Vodafone con canone scontato. L’offerta in questione include un abbonamento con linea telefonica fissa e chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Per quanto riguarda il comparto connettività, la promozione include una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload.

In caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. Il costo dell’abbonamento sarà di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis e senza alcun vincolo o costo nascosto aggiuntivo.

Per integrare i contenuti dell’abbonamento è possibile aggiungere la Vodafone TV scegliendo tra le seguenti opzioni:

Vodafone TV Intrattenimento (TV Box 4K, catalogo di film e serie TV on demand, 100+ canali del Digitale Terrestre, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) al costo di 12 euro al mese

(TV Box 4K, catalogo di film e serie TV on demand, 100+ canali del Digitale Terrestre, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport) al costo di 12 euro al mese

(con NOW Sport) al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (unisce i due pacchetti precedenti) a 20 euro al mese

Da notare, inoltre, che, tra le opzioni disponibili per arricchire l’abbonamento c’è anche la possibilità di aggiungere una SIM dati con 150 GB al mese. Tale SIM comporterà un costo aggiuntivo di 4 euro al mese oltre al canone dell’abbonamento.

Internet Unlimited è disponibile, fino al 6 gennaio con le condizioni riportate, tramite attivazione online:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Da notare, inoltre, che Internet Unlimited è disponibile anche in versione Netflix Edition. In questo caso, il pacchetto da attivare comprende l’abbonamento visto in precedenza, con le stesse condizioni e le stesse opzioni aggiuntive, ed un abbonamento Netflix Piano Standard (due accessi in contemporanea con contenuti in Full HD). Il costo dell’offerta è di 34,90 euro al mese con un risparmio extra di 3 euro al mese sul costo di Netflix.

Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited Netflix Edition »

Da segnalare, inoltre, che, per i già clienti Vodafone mobile, è disponibile un’ulteriore promozione. In questo caso, infatti, chi ha già una SIM Vodafone ha la possibilità di attivare un abbonamento dedicato con un canone ulteriormente scontato. L’offerta in questione presenta un costo di 22,90 euro al mese con attivazione di 19,90 euro una tantum. L’abbonamento include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica.

Le altre offerte fibra per la connessione di casa

Oltre alle offerte Vodafone è possibile valutare l’attivazione anche di altre soluzioni per la connessione di casa. Un quadro completo sulle offerte è disponibile consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad. Al momento, sono disponibili diverse offerte a meno di 30 euro al mese da sfruttare. Eccone alcune:

WINDTRE propone Super Fibra:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega

un anno di Amazon Prime gratis

Giga illimitati per i già clienti WINDTRE

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo di 26,99 euro al mese che viene scontato a 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

Sky propone Sky WiFi a prezzo scontato per 18 mesi. L’offerta include:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega

L’offerta presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi con attivazione di 29 euro.

Attiva una delle offerte Sky WiFi »

Un’altra promozione da considerare è Ultrainternet Fibra di Tiscali. L’offerta include:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega

La promozione di Tiscali presenta un canone di 25,95 euro al mese.

Attiva Ultrainternet Fibra di Tiscali »

Da valutare anche Fastweb Casa Light che include:

linea telefonica fissa

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega

SIM Fastweb con minuti illimitati e 150 GB a 7,95 euro al mese in più su richiesta

L’offerta Fastweb presenta un costo di 25,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light »