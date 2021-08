Fibra Vodafone in sconto a meno di 25 euro al mese e senza vincoli

A partire da oggi e fino al prossimo 21 di settembre, Vodafone sconta la sua fibra ottica a meno di 25 euro al mese . La nuova offerta, disponibile per tutti i nuovi clienti, consente di attivare un abbonamento completo e senza alcun vincolo ad un prezzo davvero molto conveniente. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova offerta Vodafone e come fare per attivare questa soluzione, direttamente online e in pochi click.

Vodafone presenta una nuova offerta fibra ottica, ancora più conveniente della soluzione precedente. Fino al prossimo 21 di settembre, infatti, l’abbonamento Internet casa dell’operatore, che consente di accedere ad Internet tramite rete in fibra ottica fino a 2.500 Mega, costerà di meno. Oltre allo sconto sul canone, l’offerta continuerà ad essere proposta senza alcun vincolo e con attivazione gratuita per tutti i nuovi clienti che sceglieranno l’operatore.

Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova offerta Vodafone:

Fibra Vodafone in offerta a 24,90 euro al mese senza vincoli

La nuova offerta Internet Unlimited di Vodafone presenta:

la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download ; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione verrà effettuata tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in ; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione verrà effettuata tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega modem Vodafone Wi-Fi Station incluso

La nuova proposta di Vodafone per la connessione di casa presenta un costo di 24,90 euro al mese a tempo indeterminato. Da notare che l’abbonamento viene proposto con attivazione gratuita e senza alcun vincolo di permanenza. L’offerta può essere attivata da tutti i nuovi clienti che passano a Vodafone, scegliendo l’operatore per la connessione Internet casa. Per completare l’abbonamento è possibile aggiungere:

Vodafone TV Intrattenimento con NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime Video a 12 euro al mese con sconto di 12 euro al mese sull’abbonamento fibra per 12 mesi

con NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime Video a 12 euro al mese con sconto di 12 euro al mese sull’abbonamento fibra per 12 mesi Vodafone TV Sport Plus con NOW Sport a 15 euro al mese con sconto di 15 euro al mese sull’abbonamento fibra per 12 mesi

con NOW Sport a 15 euro al mese con sconto di 15 euro al mese sull’abbonamento fibra per 12 mesi SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro in più ad ogni rinnovo

Da notare, inoltre, che per i già clienti Vodafone di rete mobile è possibile attivare Internet Unlimited a 22,90 euro al mese, sfruttando le stesse condizioni dell’offerta indicata in precedenza.

A disposizione degli utenti c’è anche l’abbonamento Family Plan. L’offerta in questione include:

abbonamento Internet Unlimited per la connessione di casa

per la connessione di casa una SIM Vodafone (anche con portabilità del numero di cellulare) con minuti, SMS e Giga illimitati

Family Plan presenta un costo di 39,90 euro al mese senza alcun costo di attivazione.

Collegandosi al sito Vodafone, raggiungibile dal link qui di sotto, è possibile scegliere l’offerta migliore tra le varie proposte dall’operatore e richiederne l’attivazione online:

Per un quadro completo sulle offerte per la connessione di casa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi mobili. La tabella qui di sotto riassume le migliori offerte attivabili online in questo momento. Consultando il comparatore sarà facile individuare l’offerta più adatta alle proprie esigenze:

Offerta Caratteristiche Costi Note aggiuntive TIM Super Fibra chiamate a consumo e connessione illimitata 19,90 euro al mese per 6 mesi; poi 24,90 euro al mese modem Wi-Fi facoltativo (+5 euro al mese per 48 mesi) Ultrainternet Fibra di Tiscali chiamate a consumo e connessione illimitata 19,95 euro al mese per 12 mesi; poi 27,95 euro al mese 2 mesi di Infinity+ inclusi Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis e connessione illimitata 25,90 euro al mese Vodafone TV da 12 euro al mese; canone scontato a 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone Sky WiFi chiamate gratis e connessione illimitata 24,90 euro al mese con attivazione di 29 euro solo per clienti Sky TV Super Fibra di WINDTRE chiamate a consumo e connessione illimitata 25,99 euro al mese un anno di Amazon Prime gratis e Giga illimitati per già clienti WINDTRE Fastweb NeXXt Casa chiamate a consumo e connessione illimitata 27,95 euro al mese SIM Fastweb con 150 GB al mese a 7,95 euro al mese Family Plan di Vodafone chiamate gratis e connessione illimitata 39,90 euro al mese SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga illimiti inclusa