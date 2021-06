Fibra Vodafone in sconto a 25,90 euro con SIM dati da 150 GB inclusa

Solo per pochi giorni è possibile attivare la fibra ottica di Vodafone con un'offerta davvero imperdibile. L'operatore, infatti, propone in sconto a 25,90 euro al mese a tempo indeterminato il suo abbonamento Internet Unlimited che viene arricchito con l'aggiunta di una SIM dati da 150 GB al mese per navigare ad alta velocità e senza costi aggiuntivi anche fuori casa. Ecco i dettagli della nuova offerta Vodafone disponibile fino al 12 giugno.

C’è tempo fino al prossimo 12 giugno per attivare la nuova offerta fibra ottica di Vodafone. L’operatore mette a disposizione il suo abbonamento Internet Unlimited, che include un piano tariffario senza limiti per chiamate e connessione, aggiungendo anche una SIM dati con 150 GB al mese sotto rete Vodafone per navigare ad alta velocità fuori casa e senza alcun costo extra oltre al canone d’abbonamento. Da notare, inoltre, che il canone dell’offerta viene scontato a 25,90 euro, rendendo la promozione ancora più conveniente. Ecco i dettagli completi:

Internet Unlimited di Vodafone a 25,90 euro con SIM dati da 150 GB inclusa

Fino al 12 giugno è possibile attivare Internet Unlimited di Vodafone con condizioni particolarmente vantaggiose. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download ; in caso di indisponibilità della fibra all’indirizzo di casa dell’utente, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

con velocità massima di ; in caso di indisponibilità della fibra all’indirizzo di casa dell’utente, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega SIM dati con 150 GB in 4G ogni mese (da inserire in uno smartphone, un tablet o un modem 4G)

(da inserire in uno smartphone, un tablet o un modem 4G) per i già clienti Vodafone di rete mobile: 50 GB gratis senza costi aggiuntivi grazie alla promozione Giga Family che prevede l’addebito del costo mensile dell’offerta nella bolletta dell’abbonamento di rete fissa; abbinando una seconda SIM all’abbonamento Internet casa si riceveranno 100 GB al mese su ogni SIM in modo gratuito

che prevede l’addebito del costo mensile dell’offerta nella bolletta dell’abbonamento di rete fissa; abbinando una seconda SIM all’abbonamento Internet casa si riceveranno 100 GB al mese su ogni SIM in modo gratuito Vodafone Wi-Fi 6 Station e attivazione gratis

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 25,90 euro al mese. L’offerta è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta delle seguenti opzioni:

chiamate gratis verso i fissi internazionali al costo di 5 euro in più al mese

accesso al servizio Digital Privacy & Security Family a 3,99 euro al mese con primo mese gratis

accesso al servizio Happy Black Limited Edition (con offerte esclusive su prodotti e servizi di aziende partner) a 2,99 euro al mese

Modem Mobile Wi-Fi (in cui inserire la SIM dati fornita dall’operatore) a 1 euro al mese

Vodafone TV Intrattenimento con NOW Enterteinment, TV Box 4K, film e serie TV on demand, accesso a 100+ canali del digitale terrestre e 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video a 12 euro al mese con primo mese a 5 euro

Vodafone TV Sport Plus con NOW Sport a 30 euro al mese

Per attivare l’offerta dedicata ad Internet Unlimited (disponibile fino al 12 giugno, esclusivamente online) è necessario raggiungere il sito Vodafone, sfruttando il link qui di sotto, inserire l’indirizzo di casa ed effettuare la verifica della copertura. Successivamente, cliccando sull’opzione AGGIUNGI, sarà possibile arricchire l’abbonamento con le varie opzioni disponibili.

