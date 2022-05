Vodafone rinnova il suo listino di offerte fibra proponendo a prezzo scontato Internet Unlimited , una delle offerte più complete per la connessione Internet di casa. Da questa settimana, infatti, è possibile attivare l'abbonamento proposto da Vodafone a partire da 19,90 euro al mese. Ecco come:

Fibra Vodafone in offerta a partire da 19,90 euro al mese

Si rinnova il listino di offerte Internet casa di Vodafone. Per tutti i nuovi clienti alla ricerca di una buona offerta, completa ed economica, per la connessione Internet di casa è possibile ora puntare su Internet Unlimited, l’offerta fibra di Vodafone. La proposta dell’operatore è ora disponibile in versione scontata con la possibilità di ottenere un extra sconto per i già clienti di rete mobile.

La fibra Vodafone è in sconto da 19,90 euro al mese

INTERNET UNLIMITED DI VODAFONE TUTTI I DETTAGLI Cosa include linea telefonica fissa con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega

modem Vodafone Wi-Fi 6 Station Quanto costa 19,90 euro al mese per clienti Vodafone mobile

24,90 euro al mese per chi non è cliente Vodafone mobile Come personalizzare l’offerta SIM dati con 150 GB a 4 euro al mese

Vodafone TV con NOW e Amazon Prime da 12 euro al mese

Internet Unlimited di Vodafone è proposta disponibile a prezzo scontato. L’abbonamento è, infatti, attivabile a 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare, inoltre, che per i già clienti Vodafone mobile è disponibile uno sconto extra. L’offerta, in questo caso, è attivabile al prezzo di 19,90 euro al mese, sempre con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

A disposizione degli utenti che scelgono Internet Unlimited troviamo:

una linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Da notare, inoltre, che l’offerta è personalizzabile con:

una SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese

con al costo di 4 euro al mese il Mobile Wi-Fi (un modem 4G in cui inserire la SIM) a 1 euro in più al mese

Vodafone TV Intrattenimento (TV Box, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime) a 12 euro

(TV Box, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime) a 12 euro Vodafone TV Sport Plus (TV Box, NOW Sport e 12 mesi di Amazon Prime) a 12 euro al mese

(TV Box, NOW Sport e 12 mesi di Amazon Prime) a 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (TV Box, NOW Entertainment, NOW Sport e 12 mesi di Amazon Prime) a 20 euro

Per attivare l’offerta proposta da Vodafone è possibile seguire il link qui di sotto dove verificare la copertura della fibra e richiedere l’attivazione, senza alcun costo iniziale, dell’abbonamento:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited »

Per ottenere l’extra sconto è necessario essere clienti Vodafone di rete mobile. Chi non è cliente può valutare l’attivazione di una delle offerte Vodafone. Tra queste soluzioni troviamo Special 50 Digital Edition. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G ogni mese; scegliendo il pagamento automatico con addebito su conto corrente, invece, si avranno a disposizione 100 GB al mese

Special 50 Digital Edition presenta un costo di 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile in esclusiva online richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato:

Attiva Special 50 Digital Edition »

In alternativa, è possibile passare a Vodafone attivando una delle offerte Infinito con Giga illimitati in 4G e 5G:

Scopri le offerte Infinito di Vodafone »

Le alternative alla fibra Vodafone: ecco le migliori offerte Internet casa di maggio 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Illumia Wifi connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 26,99 euro al mese Super Fibra di WINDTRE linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega; un anno di Amazon Prime gratis 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile o 26,99 euro al mese per chi non è cliente WINDTRE mobile Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega 25,95 euro al mese TIM Premium Fibra linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese per clienti TIM mobile o 29,90 euro al mese per chi non è cliente TIM mobile

Per un quadro completo sulle migliori offerte disponibili per la connessione di casa è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure all’App di SOStariffe.it.

Tra le opzioni più interessanti del momento troviamo Illumia Wifi. L’offerta proposta da Illumia, da anni riferimento assoluto del mercato energetico italiano e ora attivo anche come provider di telefonia, include la possibilità di sfruttare una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega. Il costo periodico è di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro) con attivazione di 39,99 euro che viene azzerata per i già clienti luce e gas di Illumia.

Scopri Illumia Wifi »

Da notare anche Super Fibra di WINDTRE. L’offerta include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega oltra ad un anno di Amazon Prime gratis. Il costo è di 26,99 euro al mese ma per i clienti WINDTRE di rete mobile è disponibile uno sconto fisso che porta il costo a 22,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro. Per i clienti mobile, inoltre, ci sono Giga illimitati gratis.

Scopri Super Fibra di WINDTRE »

Un’altra offerta da considerare è Fastweb Casa Light che include linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega. Il costo periodico dell’offerta è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta di Fastweb può essere arricchita con una SIM con minuti illimitati e 150 GB a 7,95 euro al mese, disponibile anche con portabilità del numero.

Scopri Fastweb Casa Light »

TIM propone l’abbonamento TIM Premium Fibra che include linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega. Il costo è di 24,90 euro al mese per i clienti TIM di rete mobile (che ricevono anche Giga illimitati attivando l’offerta) oppure 29,90 euro al mese.

Scopri TIM Premium Fibra »