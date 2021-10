Fibra Vodafone: disponibile anche in versione Netflix Edition

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Per tutti i nuovi clienti che sceglieranno la fibra ottica di Vodafone c’è la possibilità di sfruttare una nuova offerta particolarmente vantaggiosa. L’operatore, infatti, continua a proporre un abbonamento con Internet via fibra ottica ad un prezzo scontato e senza vincoli. A completare le opzioni a disposizione dei nuovi clienti c’è anche la possibilità di sfruttare la versione Netflix Edition dell’abbonamento proposto da Vodafone.

Questa soluzione include una sottoscrizione a Netflix da abbinare all’abbonamento Vodafone per la connessione di casa. Scegliere la proposta congiunta di Vodafone e Netflix può, quindi, garantire diversi vantaggi. Da notare, in ogni caso, che l’abbonamento alla rete fissa di Vodafone è disponibile anche in modo slegato da Netflix, a partire da 24,90 euro al mese e senza alcun vincolo.

Ecco tutti i dettagli sulla promozione:

Fibra Vodafone da 24,90 euro al mese

La nuova proposta di Vodafone prevede la possibilità di attivare l’abbonamento Internet Unlimited. L’offerta in questione include:

la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL con velocità massima di 20 Mega

L’offerta presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che per i già clienti Vodafone di rete mobile è disponibile un bonus aggiuntivo. In questo caso, infatti, l’abbonamento presenta un costo di 22,90 euro al mese (con attivazione iniziale di 19,90 euro).

Per chi sceglie Internet Unlimited è possibile puntare su alcune opzioni aggiuntive:

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese (+1 euro al mese per l’aggiunta del modem 4G)

al costo di 4 euro al mese (+1 euro al mese per l’aggiunta del modem 4G) Vodafone TV Intrattenimento con NOW Entertainment e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime al costo di 12 euro al mese

con NOW Entertainment e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport con NOW Sport e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime al costo di 15 euro al mese e con 3 euro di sconto sull’abbonamento fibra

Per i clienti più esigenti è possibile puntare su Internet Unlimited Netflix Edition. Questa soluzione arricchisce l’offerta precedente con il piano Standard di Netflix. Il costo complessivo dell’offerta è di 37,90 euro al mese (sempre con attivazione e modem Wi-Fi gratis). Da notare che è possibile richiedere il piano Premium di Netflix (contenuti in 4K e 4 accessi in contemporanea con lo stesso account) al costo di 4 euro in più.

Le proposte di Vodafone sono tra le principali soluzioni disponibili sul mercato per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la connessione Internet di rete fissa. Per poter valutare l’effettiva convenienza dell’offerta Vodafone in relazione alle proprie esigenze è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it scaricabile su dispositivi Android ed iOS.

La tabella qui di sotto riassume le principali offerte disponibili sul mercato di telefonia fissa per la connessione di casa:

Offerta Contenuti Costi Ultrainternet Fibra di Tiscali chiamate a consumo e Internet illimitato fino a 1 Giga 19,95 euro al mese per un anno, poi 27,95 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis e Internet illimitato fino a 2.5 Giga 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis; disponibile anche in versione Netflix Edition Sky WiFi chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1 Giga 24,90 euro al mese per 18 mesi; attivazione di 29 euro, modem Wi-Fi gratis Super Fibra di WINDTRE chiamate a consumo e Internet illimitato fino a 1 Giga 24,90 euro al mese con attivazione gratuita (per i già clienti WINDTRE su mobile, 22,90 euro al mese); un anno di Amazon Prime gratis Fastweb Casa chiamate a consumo e Internet illimitato a 2.5 Giga 27,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis;