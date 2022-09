Fibra Vodafone: costi e come attivarla a Settembre 2022

Traffico senza limiti e massima velocità di navigazione sono i due elementi su cui punta Vodafone per calamitare nuovi clienti. Sfruttando la capacità di connessione alla Rete della fibra ottica , l'operatore di telecomunicazioni ha una serie di offerte per avere Internet casa con numerosi vantaggi. Con SOStariffe.it , ecco quali sono le migliori soluzioni di Settembre 2022 .

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa Light 25,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sono due le offerte per chi sia alla ricerca di Internet casa con la fibra ottica. È duplice la proposta per il mese di Settembre 2022 di Vodafone. Si tratta di due proposte per gli utenti che desiderano avere traffico illimitato, massima velocità di navigazione e chiamate illimitate o a consumo spendendo meno di 30 euro al mese, senza vincoli contrattuali, né costi aggiuntivi di attivazione. Alle soluzioni con la fibra, inoltre, Vodafone affianca anche due offerte wireless con la tecnologia FWA.

Per mezzo del comparatore per Internet casa di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.) è possibile mettere a confronto le promozioni che Vodafone propone in questo periodo. Lo scopo è di illustrare le caratteristiche di ogni offerta per aiutare gli utenti a individuare quella che più si adatti alle loro abitudini di navigazione, alle loro capacità di spesa e copertura di rete.

Vodafone e fibra ottica: le soluzioni vantaggiose di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 euro al mese prezzo fisso

velocità di navigazione 2.5 Gbps

chiamate non incluse 2 Vodafone Internet Unlimited 24,90 euro al mese prezzo fisso

velocità di navigazione 2.5 Gbps

chiamate illimitate

Ecco qui di seguito le principali caratteristiche e i vantaggi delle promozioni Vodafone, che consentono di navigare con una connessione alla Rete tramite fibra ottica e ADSL.

Vodafone Internet Unlimited

Corre su due strade l’offerta Internet Unlimited di Vodafone: una per i già clienti mobile dell’operatore, l’altra per chi non è ancora cliente. Entrambe sono senza vincoli contrattuali, né costi di attivazione.

Per coloro che sono già clienti mobile, la soluzione di Internet Unlimited prevede un costo di 22,90 euro al mese con prezzo fisso, con i seguenti benefici:

navigazione fino a 2.5 Gbps in download in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite fibra mista FTTC o ADSL;

in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite fibra mista FTTC o ADSL; chiamate non incluse ;

; Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer per ottimizzare la connessione di più dispositivi (fino a 120), migliorando la copertura nella propria abitazione;

nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza: Vodafone offre la possibilità di disdetta in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi (con restituzione della Vodafone Station).

Per i non clienti di Vodafone, invece, l’offerta Internet Unlimited costa 24,90 euro al mese (in promozione online fino al 26 Settembre) e include:

navigazione fino a 2.5 Gbps in download in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite fibra mista FTTC o ADSL;

in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite fibra mista FTTC o ADSL; chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

modem con Wi-Fi Optimizer gratuito, con un software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i dispositivi collegati.

Inoltre, la proposta fibra di Vodafone è personalizzabile. Come? Con l’aggiunta di alcune opzioni. Per esempio: Vodafone TV (con NOW Intrattenimento e/o NOW Sport incluso) a partire da 12 euro al mese e la possibilità di attivare una SIM dati da 150 GB al mese al costo di 4 euro in più.

Per saperne di più su come personalizzare l’offerta Vodafone e aggiungerla alla soluzione base è necessario:

effettuare la verifica della copertura , sfruttando il link di seguito, per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scelta

, sfruttando il link di seguito, per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scelta cliccare sull’opzione AGGIUNGI/RIMUOVI per aggiungere le opzioni desiderate e comporre la propria offerta

Per avere una panoramica dell’offerta Vodafone e per richiederne l’attivazione online, clicca il link di seguito:

Scopri Internet Unlimited »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Vodafone: le migliori offerte wireless di Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA 1 Vodafone Casa Wireless fino a 100 Mbps in download per i primi 200 Giga, poi 3 Mbps in download

chiamate a consumo 24,90 euro al mese per 24 mesi 2 Vodafone Casa Wireless+ fino a 100 Mbps in download per sempre

chiamate illimitate 27,90 euro al mese per 24 mesi

Con la connettività wireless, Vodafone ha una soluzione per navigare in Internet da casa per coloro che abitano in Comuni non ancora raggiunti dalla fibra ottica, non possiedono una linea fissa nella propria abitazione e non abbiano intenzione di attivarla.

Sfruttando infatti la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), conosciuta anche come “fibra mista radio”, questa soluzione prevede che la fibra ottica arrivi fino alla stazione radio di base. Da qui in avanti, invece, il segnale “viaggia” per mezzo della rete 4G o 5G fino al modem dell’utente, permettendo una copertura di rete a più ampio raggio e con modalità di connessione vicine a quelle della fibra ottica “tradizionale”. La connessione FWA è ideale per portare Internet ad alta velocità nelle aree sprovviste della fibra ottica e ancora segnate dal digital divide. Ma in ogni caso, prima di attivare un’offerta Internet, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare sempre la copertura di rete del proprio indirizzo di casa.

Vodafone Casa Wireless

Traffico dati illimitato e chiamate a consumo: ecco che cosa prevede l’offerta Vodafone Casa Wireless che, a Settembre 2022, è in promozione al costo di 24,90 euro al mese (per 24 mesi di durata minima contrattuale). Questa proposta si caratterizza per:

navigazione fino a 100Mbps in download per i primi 200 Giga , poi a 3 Mbps in download e 1 in upload;

in download per i primi , poi a 3 Mbps in download e 1 in upload; costo di attivazione (6 euro al mese per 24 mesi) incluso;

spedizione gratuita della Vodafone Station (Outdoor o Indoor a seconda della copertura);

un mese di prova con possibilità di disdetta senza penali o addebito di rate residue.

Per conoscere maggiori informazioni sull’offerta Vodafone Casa Wireless, clicca al link di seguito:

Scopri Vodafone Casa Wireless »

Vodafone Casa Wireless+

Rispetto all’offerta precedente, Vodafone Casa Wireless+, al costo di 27,90 euro al mese per 24 mesi, offre ai nuovi clienti navigazione alla massima velocità e chiamate illimitate. Di seguito, ecco elencate le principali caratteristiche di quest’offerta della durata minima contrattuale di due anni:

navigazione senza limiti fino a 100Mbps in download e 50 Mbps in upload;

in download e 50 Mbps in upload; chiamate illimitate verso telefoni fissi e mobili nazionali;

verso telefoni fissi e mobili nazionali; un mese di prova con possibilità di disdetta senza penali o addebito di rate residue;

con possibilità di disdetta senza penali o addebito di rate residue; costo di attivazione (6 euro al mese per 2 anni) incluso. In aggiunta, è previsto il pagamento una tantum di 72 euro o 96 euro a seconda del modem (Indoor o Outdoor);

spedizione gratuita della Vodafone Station (FWA Outdoor o FWA Indoor a seconda della copertura).

Per saperne di più sull’offerta Vodafone Casa Wireless+ vai al link seguente:

Scopri Vodafone Casa Wireless+ »