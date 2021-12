Fibra Vodafone: canone scontato con la nuova offerta di Natale 2021

Vodafone presenta la sua offerta sulla fibra ottica per il Natale 2021 . Fino al prossimo 26 di dicembre, infatti, è possibile passare a Vodafone ed attivare l'abbonamento Internet Unlimited con canone scontato a tempo indeterminato. La promozione in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti e consente di attivare un abbonamento con una connessione illimitata fino a 2.5 Giga in download (pari a circa 2.500 Mega) sfruttando la rete FTTH. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta Vodafone per il Natale 2021.

Prende il via la nuova promozione dedicata alla fibra Vodafone per il Natale 2021. L’operatore di telefonia, infatti, propone uno sconto sul canone a tempo indeterminato per tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento Internet casa entro il prossimo 26 di dicembre. La promozione in questione è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti ed esclusivamente tramite attivazione online. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli:

Fibra Vodafone: i dettagli dell’offerta di Natale 2021

Fino al prossimo 26 dicembre è possibile attivare Internet Unlimited di Vodafone sfruttando la promozione di Natale dell’operatore. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga (2.500 Mega) in download e 500 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

La proposta di Vodafone presenta un canone scontato a 24,90 euro al mese a tempo indeterminato con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che l’abbonamento può essere integrato con le seguenti opzioni:

SIM dati con 150 Giga al mese al costo di 4 euro in più (+1 euro al mese per avere il modem Mobile Wi-Fi)

Vodafone TV Intrattenimento (TV Box 4K, catalogo di film e serie TV on demand, 100+ canali del Digitale Terrestre, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) al costo di 12 euro al mese

Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport) al costo di 12 euro al mese

Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (unisce i due pacchetti precedenti) a 20 euro al mese

Digital Privacy & Security: servizio di protezione della connessione Internet disponibile a 3,99 euro al mese con primo mese gratis

Happy Black Limited Edition: programma che consente di accedere a vari vantaggi aggiuntivi e buoni sconto proposti da aziende partner di Vodafone a 2,99 euro al mese

La promozione presentata da Vodafone è disponibile, fino al prossimo 26 di dicembre, tramite attivazione online, sfruttando il link qui di sotto. Basta inserire l’indirizzo di casa per verificare la copertura e avviare la sottoscrizione online andando poi ad aggiungere tutte le opzioni desiderate per personalizzare la promozione.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

A disposizione dei nuovi clienti che scelgono Vodafone c’è anche Internet Unlimited Netflix Edition. L’offerta in questione include:

Internet Unlimited , con tutte le condizioni viste in precedenza e con le stesse opzioni per personalizzare l’abbonamento

, con tutte le condizioni viste in precedenza e con le stesse opzioni per personalizzare l’abbonamento abbonamento a Netflix con piano Standard (2 accessi per account, contenuti in Full HD)

Internet Unlimited Netflix Edition presenta un costo di 34,90 euro al mese (+4 euro per passare al piano Premium di Netflix). L’offerta è attivabile online:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited Netflix Edition »

Segnaliamo, inoltre, che per i già clienti Vodafone di rete mobile è possibile ottenere un vantaggio ulteriore. In questo caso, chi ha già un’offerta mobile attiva potrà passare a Vodafone per attivare Internet Unlimited con un canone scontato a 22,90 euro al mese. La promozione comporta il mantenimento dell’offerta mobile attiva in modo da poter beneficiare del canone scontato. Maggiori dettagli sulla promozione sono disponibili ai link riportati in precedenza.

Ricordiamo che è possibile confrontare la promozione lanciata oggi da Vodafone per la fibra ottica e valida fino al prossimo 26 di dicembre con tutte le offerte disponibili sul mercato di telefonia. Per un quadro completo sulle promozioni in corso è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.