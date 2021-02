Passare alla fibra Vodafone conviene sempre di più . Sino al 12 febbraio, infatti, l'operatore riserva ai nuovi clienti una promozione davvero imperdibile. Oltre ai vantaggi normalmente inclusi in Internet Unlimited, l'abbonamento Internet casa di Vodafone, l'operatore mette a disposizione dei nuovi utenti un buono spesa da ben 100 euro . Ecco come sfruttare la promozione.

Fibra Vodafone: buono spesa da 100 euro in regalo per i nuovi clienti

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Per tutti i nuovi clienti che attivano una delle nuove offerte fibra ottica di Vodafone c’è un bonus aggiuntivo che rende l’abbonamento ancora più conveniente. Fino al prossimo 12 febbraio, infatti, passando alla fibra Vodafone si riceverà in regalo un buono spesa da 100 euro che andrà a sommarsi a tutti gli altri vantaggi previsti da Internet Unlimited, la tariffa Internet casa dell’operatore.

La promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti che sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH. Da notare, inoltre, che per i già clienti Vodafone su rete mobile è possibile ottenere i vantaggi aggiuntivi (Giga extra senza costi ulteriori) previsti dall’abbonamento. Ecco tutti i dettagli della promozione:

Internet Unlimited di Vodafone con buono spesa da 100 euro in regalo

La nuova versione di Internet Unlimited di Vodafone è attivabile sino al prossimo 12 febbraio, esclusivamente tramite attivazione online. Ecco le caratteristiche dell’abbonamento:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC sino a 200Mega o ADSL sino a 20 Mega

tramite rete in con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC sino a 200Mega o ADSL sino a 20 Mega solo per i clienti raggiunti dalla fibra FTTH: buono spesa da 100 euro in regalo da utilizzare per fare acquisti presto un punto vendita dei brand Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam, Super W; il cliente riceverà via e-mail tutte le informazione per ottenere ed utilizzare il buono

in regalo da utilizzare per fare acquisti presto un punto vendita dei brand Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam, Super W; il cliente riceverà via e-mail tutte le informazione per ottenere ed utilizzare il buono per i già clienti Vodafone su mobile: 50 GB extra ogni mese senza costi aggiuntivi con la promozione Giga Family; basta portare il costo dell’offerta mobile nella fattura dell’abbonamento di rete fissa per sbloccare il bundle aggiuntivo; abbinando all’abbonamento Internet casa una seconda SIM, inoltre, i GB disponibili saranno 100 GB per ogni SIM; è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM per rete fissa ricevendo 100 GB aggiuntivi per ogni SIM

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta, quindi, non include vincoli o costi nascosti nel canone. L’operatore mette a disposizione degli utenti la nuova Vodafone Wi-fi 6 Station, il dispositivo di ultima generazione per la connessione in grado di offrire prestazioni ottimali e supporto allo standard Wi-fi 6.

Per attivare la promozione, sfruttando il buono in regalo, è possibile sfruttare la procedura online disponibile tramite il sito Vodafone, raggiungibile cliccando sul link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Da notare che l’abbonamento proposto da Vodafone può essere personalizzato. Ecco alcune delle principali opzioni con cui arricchire l’offerta:

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro in più al mese

al costo di 4 euro in più al mese Mobile Wi-Fi, modem 4G in cui inserire la SIM dati messa a disposizione da Vodafone, al costo di 1 euro al mese

modem 4G in cui inserire la SIM dati messa a disposizione da Vodafone, al costo di 1 euro al mese Opzione per chiamate gratis verso fissi internazionali a 5 euro in più al mese

a 5 euro in più al mese Happy Black, programma che offre bonus e vantaggi aggiuntivi ai clienti Vodafone, al costo di 1,99 euro al mese

programma che offre bonus e vantaggi aggiuntivi ai clienti Vodafone, al costo di 1,99 euro al mese Vodafone TV, con diversi pacchetti tra cui scegliere, a partire da 12 euro al mese; il pacchetto base, Vodafone TV Intrattenimento, dal costo di 12 euro, include l’accesso a NOW TV Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime

Per aggiungere le opzioni desiderate al proprio abbonamento è possibile raggiungere il sito Vodafone, cliccando sul link qui di sopra, effettuare la verifica della copertura e poi cliccare sull’opzione AGGIUNGI/RIMUOVI. Aggiungendo i pacchetti selezionati, il canone complessivo dell’abbonamento si aggiornerà automaticamente offrendo all’utente tutte le informazioni relative ai costi dell’offerta.

Per confrontare i vantaggi dell’offerta fibra di Vodafone con tutte le altre soluzioni presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. La comparazione è disponibile anche da smartphone e tablet grazie all’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad.