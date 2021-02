Il mese di febbraio si chiude con un'ottima offerta dedicata a tutti gli utenti che scelgono la fibra ottica di Vodafone. Fino al prossimo 28 febbraio, infatti, attivando l'abbonamento Internet Unlimited con tecnologia FTTH (Fiber to the Home), i nuovi clienti riceveranno in regalo un buono Amazon da 100 euro che andrà a sommarsi a tutti gli altri vantaggi inclusi nell'offerta proposta dall'operatore. Ecco, quindi, come sfruttare la promozione in corso e quali sono i vantaggi offerti dall'offerta fibra ottica di Vodafone.

Fibra Vodafone: buono Amazon da 100 euro in regalo per i nuovi clienti

E’ il momento giusto per scegliere la fibra ottica di Vodafone. Tutti i nuovi clienti che attivano l’abbonamento Internet Unlimited entro il prossimo 28 febbraio, infatti, riceveranno in regalo un buono Amazon da 100 euro. Si tratta di un bonus aggiuntivo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi inclusi nell’abbonamento. Con la fibra ottica di Vodafone, infatti, è possibile navigare fino ad un massimo di 1.000 Mega in download, massimizzando le prestazioni della rete. Da notare, inoltre, che l’abbonamento proposto da Vodafone non ha vincoli di permanenza e costi nascosti.

Ecco tutti i dettagli sulla promozione valida fino al 28 febbraio che mette a disposizione il buono Amazon per i nuovi clienti Vodafone.

Buono Amazon in regalo con la fibra Vodafone

Internet Unlimited è l’offerta di Vodafone per la fibra ottica a casa. Ecco le caratteristiche dell’abbonamento che, fino al prossimo 28 febbraio, mette a disposizione un buono Amazon da 100 euro in regalo:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

basta portare il costo mensile della tariffa mobile nella bolletta dell’abbonamento di rete fissa per avere i GB bonus gratuiti; abbinando alla linea fissa una seconda SIM Vodafone, inoltre, i Giga disponibili ogni mese diventeranno 100 GB per ogni SIM; è possibile abbinare fino a 6 SIM all’abbonamento di rete fissa e ricevere, gratuitamente, 100 GB su ogni SIM solo per chi attiva l’abbonamento con fibra FTTH: buono Amazon da 100 euro in regalo da utilizzare per fare acquisti sullo store senza limitazioni; dopo il completamento della procedura di attivazione dell’abbonamento, l’operatore fornirà tutte le informazioni per il riscatto del premio riservato ai nuovi clienti; il buono sarà inviato in versione digitale e potrà essere riscattato e successivamente utilizzato per fare acquisti su Amazon.it

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi Vodafone Wi-Fi 6 Station gratis. L’abbonamento non include vincoli o costi nascosti. Per l’accesso alla promozione con buono Amazon incluso è necessario assicurarsi di essere raggiunti dalla fibra FTTH. Per verificare la copertura della fibra ed attivare l’abbonamento è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Da notare, inoltre, che Internet Unlimited di Vodafone è personalizzabile dall’utente. Per arricchire l’abbonamento, dopo la verifica della copertura, sarà sufficiente cliccare su AGGIUNGI/RIMUOVI per scegliere i pacchetti extra da aggiungere al proprio abbonamento. Tra le opzioni disponibili per gli utenti che scelgono Vodafone troviamo:

Opzione per chiamate gratis verso fissi internazionali a 5 euro in più al mese

a 5 euro in più al mese SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro in più al mese

al costo di 4 euro in più al mese Mobile Wi-Fi, modem 4G in cui inserire una SIM dati per navigare in mobilità, al costo di 1 euro al mese

modem 4G in cui inserire una SIM dati per navigare in mobilità, al costo di 1 euro al mese Happy Black, programma che offre bonus e vantaggi aggiuntivi ai clienti Vodafone, al costo di 1,99 euro al mese

programma che offre bonus e vantaggi aggiuntivi ai clienti Vodafone, al costo di 1,99 euro al mese Vodafone TV, con diversi pacchetti tra cui scegliere, a partire da 12 euro al mese; il pacchetto base, Vodafone TV Intrattenimento, dal costo di 12 euro, include l’accesso a NOW TV Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime; in alternativa è possibile puntare su Vodafone TV Sport Plus che include NOW TV Sport al costo di 29,99 euro; per chi sceglie entrambi i pacchetti, invece, il costo complessivo sarà di 39,99 euro al mese

La nuova offerta fibra di Vodafone con buono Amazon da 100 euro in regalo è riservata ai nuovi clienti ed è in scadenza il prossimo 28 febbraio. Per un quadro completo sulle alternative disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l’App di SOStariffe.it disponibile gratuitamente sul Google Play Store, per smartphone e tablet Android, o sull’Apple AppStore, per iPhone e iPad.