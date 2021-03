Fibra Vodafone: buono Amazon da 100 euro in regalo con la nuova offerta a tempo limitato

C'è tempo fino a domenica 28 marzo per attivare la nuova offerta dedicata alla Fibra Vodafone. Per tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento che prevede l'accesso ad Internet tramite fibra FTTH, l'operatore di telefonia metterà a disposizione un buono Amazon del valore di ben 100 euro da utilizzare per fare acquisti sul popolare store. Il buono va a sommarsi a tutti i vantaggi che caratterizzeranno, di solito, le offerte Internet casa di Vodafone. Ecco, quindi, tutti i dettagli sulla nuova promozione relativa alla fibra ottica di Vodafone.

Vodafone presenta una nuova offerta fibra davvero imperdibile. Tutti i nuovi clienti che attiveranno l’abbonamento Internet Unlimited con accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH potranno beneficiare, senza costi aggiuntivi, di un buono Amazon da 100 euro. Tale buono sarà spendibile sul popolare store per fare acquisti senza limitazioni. Il buono Amazon in regalo verrà recapitato al cliente tramite posta elettronica, all’indirizzo inserito in fase di registrazione.

La nuova offerta Vodafone è attiva esclusivamente online e soltanto fino al prossimo 28 marzo.

Fibra Vodafone da 29,90 euro con buono Amazon da 100 euro incluso

La nuova promozione di Vodafone riguarda l’abbonamento Internet Unlimited. L’offerta in questione è la seguente:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se la FTTH non dovesse essere disponibile, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, fino a 200 Mega in download, oppure tramite rete ADSL, fino a 20 Mega in download

tramite rete in con velocità massima di in download e 200 Mega in upload; se la FTTH non dovesse essere disponibile, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, fino a 200 Mega in download, oppure tramite rete ADSL, fino a 20 Mega in download solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH: buono Amazon da 100 euro in regalo

in regalo solo per i già clienti Vodafone su mobile: fino a 100 GB gratis ogni mese per la propria SIM con Giga Family; basta portare il costo della propria offerta mobile nella bolletta di rete fissa per sbloccare 50 GB gratis ogni mese per la propria SIM; abbinando una seconda SIM, inoltre, si otterranno 100 GB al mese su ogni SIM senza costi aggiuntivi; per ogni linea telefonica è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM su cui ricevere fino a 100 GB extra ogni mese gratis

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Il modem incluso è la nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station che garantisce ottime performance in modalità wireless grazie al supporto al Wi-Fi 6. Da notare, inoltre, che l’abbonamento è personalizzabile con una serie di opzioni. Ecco i dettagli:

chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada al costo di 5 euro al mese

servizio Digital Privacy & Security Family, per massimizzare la sicurezza della connessione, al costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratis

accesso al programma Happy Black, con tanti buoni sconto proposti da partner dell’operatore, al costo di 1,99 euro al mese

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese (+1 euro al mese se si desidera avere anche il modem 4G portatile)

Vodafone TV Intrattenimento (con NOW Enterteinment, 12 mesi di Amazon Prime Video, catalogo di film e serie TV on demand) a 12 euro al mese

Vodafone TV Sport (con NOW Sport, 14 film CHILI al mese, di cui 4 prime visioni, 6 mesi di abbonamento a Infinity e un catalogo di film on demand) a 30 euro al mese

Vodafone TV Sport Plus e Enterteinemnt (unisce i due pacchetti precedenti) a 40 euro al mese

Internet Unlimited è attivabile e personalizzabile direttamente online, cliccando sul link qui di sotto. Dopo aver raggiunto il sito dell’operatore, basterà effettuare la verifica della copertura per controllare la disponibilità della fibra FTTH (necessaria per ottenere il buono Amazon da 100 euro in regalo). Successivamente, l’abbonamento potrà essere personalizzato cliccando sull’opzione AGGIUNGI/RIMUOVI che permette di accedere ad un pannello con tutti i bonus extra.

Attualmente, l’offerta di Vodafone è una delle migliori proposte per chi è in cerca di una connessione Internet ad alta velocità. Per un quadro completo delle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche su smartphone e tablet grazie all’App di SOStariffe.it.